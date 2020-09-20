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опубликовано редакцией на Переводике 18.09.20 12:07
скаут: monovvar;
 
 

США подтвердили причастность к беспорядкам в Белоруссии

Для американцев понятие суверенитета той или иной страны приемлемо, только если все процессы в этой самой стране жёстко контролирует Вашингтон. В ином случае США объявляют неугодное руководство государства нелегитимным и жёстко навязывают ему свою извращённую демократию. 

Таким мнением с журналистами поделился глава Института политических исследований Сергей Марков, комментируя прошедшую два дня назад встречу госсекретаря США Майка Помпео с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом. Глава Госдепа официально поблагодарил Вильнюс за участие в белорусских событиях и особо подчеркнул, что только благодаря Литве Белоруссия сохранила свой суверенитет и независимость. 

 

Заявление Помпео можно считать признанием причастности США к организации массовых беспорядков в Белоруссии. Однако, по мнению Маркова, вряд ли Вашингтон строил заговоры против Минска на протяжении последнего десятилетия, как об этом заявлял недавно Александр Лукашенко. Вполне вероятно, что янки подключились к инсинуациям своих сателлитов уже на поздней стадии раскачивания ситуации.

Политолог подчеркнул, что за попыткой госпереворота в Белоруссии несомненно стоят спецслужбы Польши и Литвы. Именно поляки задолго до президентских выборов у соседей разрабатывали план свержения Лукашенко. Однако поначалу они его пытались просто переманить на свою сторону. Когда же этого не вышло, Варшава пристегнула к операции Вильнюс и предала белорусского лидера, не спрашивая особо разрешения у своих американских хозяев. Последние же просто заняли выжидательную позиции, не запрещая «качать Белоруссию», но и не давая официальных санкций. 

Теперь же, когда операция Польши зашла слишком далеко, американцы сорвали маски и «дали добро» на Майдан в Белоруссии. Визит Помпео в Литву – прямое тому подтверждение. Любопытно, что ещё, казалось бы, не так давно госсекретарь приезжал в Минск и даже вроде навязал Лукашенко американскую нефть. Тогда он даже похвастался, что сумел оторвать Белоруссию от РФ. Однако Вашингтон поспешил с выводами, и белорусский лидер, снова сблизившись с РФ, стал врагом номер один в регионе. Майданную кашу изначально заварили Польша с Литвой, заставив вписаться и Украину. Янки сначала смотрели на работу своих шавок со стороны, дождались удобного момента и теперь открыто «объявили войну» Минску. 

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