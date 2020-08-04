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дата публикации 04.08.20 00:16
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«Лондонская прачечная», особняки Назарбаевых и «жирные коты»

Август 01, 2020  Анна КЛЕВЦОВА

Нурсултан Назарбаев в бытность президентом Казахстана и его старшая дочь Дарига Назарбаева, на тот момент вице-премьер, во время визита в Лондон. 4 ноября 2015 года.

Нурсултан Назарбаев в бытность президентом Казахстана и его старшая дочь Дарига Назарбаева, на тот момент вице-премьер, во время визита в Лондон. 4 ноября 2015 года.

В западной прессе пишут о призывах британских политиков положить конец отмыванию «грязных» денег из-за рубежа и упоминают громкий процесс вокруг элитной недвижимости семьи экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В СМИ также прогнозируют рост влияния Китая в Центральной Азии после пандемии и комментируют исследование, обнаружившее связь между лишним весом чиновников и уровнем коррупции.

«ПРАЧЕЧНАЯ» В ЛОНДОНЕ И «ГРЯЗНЫЕ» ДЕНЬГИ ИЗ ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАН

В газете Telegraph в статье «Новые призывы почистить лондонскую "прачечную" и отсечь иностранные связи» пишут, что недавние утверждения о вмешательстве России в британскую политику поднимают дискуссии об отмывании «грязных» денег в Лондоне.

Высокопоставленные британские политики призывают навести порядок в юридической, бухгалтерской, имущественной сферах, названных «частью лондонской "прачечной"». Предлагается принять новый закон, обязывающий местные компании публично раскрывать информацию о работе, проделанной ими для иностранных правительств или зарубежных политических деятелей.

Член парламента Боб Сили сказал, что подобные правила крайне необходимы в Великобритании, ставшей «раем для торговцев влиянием». Он считает, что в противном случае складывающаяся ситуация подорвет не только ценности Великобритании, но и ее экономику, потому что «плохие деньги часто вытесняют хорошие».

Власти Великобритании заявили, что могут обязать иностранных агентов зарегистрироваться. Клиенты из России и других постсоветских стран уже давно выгодный источник капитала для британских юристов по недвижимости и судебным разбирательствам, отмечает Telegraph.

«Казахстанский политик Дарига Назарбаева и ее сын Нурали Алиев, представленные адвокатской конторой Mishcon de Reya, требуют 1,5 миллиона фунтов стерлингов судебных издержек от Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), потерпевшего неудачу в попытках заставить их объяснить источник своего богатства», — пишет Telegraph.

В апреле Дарига Назарбаева, на тот момент спикер сената казахстанского парламента, и ее сын Нурали Алиев выиграли процесс в Лондоне и добились снятия «ордеров на богатство неустановленного происхождения», которые NCA наложило на три объекта элитной недвижимости в британской столице. В суде выяснилось, что два особняка и квартира в престижном районе Лондона, общей стоимостью около 80 миллионов фунтов (более 100 миллионов долларов), которые были оформлены на офшорные компании, принадлежат старшей дочери экс-президента Казахстана и его внуку.

Процесс привлек внимание мировых СМИ к членам семьи Нурсултана Назарбаева, который продолжает сохранять влияние, несмотря на отставку в прошлом году. NCA оспорило решение, но проиграло в апелляционном суде, тогда как Назарбаева и ее сын после завершения процесса заявили, что они «в восторге» от решения.

РОСТ ВЛИЯНИЯ КИТАЯ В ЭПОХУ ПОСТ-COVID

В издающейся в Вашингтоне газете Diplomat в статье «Пост-COVID: Китай выиграет в Центральной Азии» прогнозируют рост влияния Пекина в регионе, отмечая, что «никакая другая региональная или глобальная держава не может сравниться с возможностями» Поднебесной в плане инвестиций. Пандемия оказала большое влияние на Китай, но он закрепил лидирующие позиции как экономический гегемон в регионе и продолжит продвигать свою инициативу «Один пояс — один путь», считает автор.

Президент Китая Си Цзиньпин (справа) и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после подписания двусторонних соглашений. Пекин, 11 сентября 2019 года.

Президент Китая Си Цзиньпин (справа) и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после подписания двусторонних соглашений. Пекин, 11 сентября 2019 года.

Власти столкнувшихся со вспышкой коронавируса центральноазиатских стран демонстрируют общую некомпетентность, а низкий охват тестированием, нехватка лекарств и плохая оснащенность больниц показывают дисфункциональность систем здравоохранения, коррупцию и неумелое управление, говорится в статье. Экономические проблемы продолжают нарастать, отмечается в публикации, ожидается снижение ВВП и других показателей и в результате Центральная Азия будет всё больше полагаться на международную помощь в борьбе с вирусом и на иностранные инвестиции для поддержания экономики.

Несмотря на недовольство населения китайскими проектами в регионе, у местных органов власти нет другой альтернативы, кроме как приветствовать китайские инвестиции, пишет Diplomat. США, похоже, не уделяют прежнее внимание Центральной Азии, в то время как Евросоюз не обладает такими ресурсами, чтобы конкурировать с Китаем в сфере торговли и инвестиций. Россия сохраняет политическое и экономическое влияние в Центральной Азии, но после пандемии сталкивается с серьезными экономическими проблемами. Усиливающееся военное присутствие Пекина в регионе далеко не идеальный сценарий для Москвы, но это вряд ли настроит их друг против друга, отмечается в публикации. Россия и Китай сумели преодолеть разногласия и найти компромисс в прошлом и, похоже, готовы к этому в будущем.

Антикитайские настроения в Центральной Азии могут быть связаны с несколькими важными факторами. По словам профессора Университета Джорджа Мейсона Эрика МакГлинчи, «зависимость центральноазиатских элит от китайских кредитов на развитие и их коррумпированное использование — лишь один из потенциальных факторов антикитайских настроений в регионе». Рост антикитайских настроений в регионе во многом вызван политикой Пекина в Синьцзяне, где свыше миллиона уйгуров, казахов, кыргызов и других тюркоязычных этносов отправлены в «лагеря перевоспитания». Власти стран Центральной Азии либо поддерживают действия Китая в Синьцзяне, либо сохраняют нейтралитет и пытаются подавить дискуссии о преследовании мусульман в Китае.

«Против экспансии». Антикитайские акции в уходящем году

«Против экспансии». Антикитайские акции в уходящем году

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«Китай находится в очень хорошем положении для укрепления своего экономического контроля над Центральной Азией. Но препятствием остается синофобия. Нынешняя практика центральноазиатских правительств по подавлению несогласия с экономической деятельностью Китая не может продолжаться бесконечно. Уличные демонстрации и ожесточенные столкновения будут продолжать тормозить прогресс», — прогнозирует Diplomat.

ТУЧНЫЕ МИНИСТРЫ — ПРИЗНАК КОРРУПЦИИ?

Несколько зарубежных изданий написали об исследовании профессора экономики бизнес-школы Монпелье Павла Блаватского, который нашел связь между лишним весом политиков и уровнем коррупции в стране.

На сайте деловых новостей Intellinews.com «Жирные коты: новое исследование показывает, что коррупцию можно измерить в килограммах» объясняют, что исследование Блаватского основано на анализе 299 портретов министров 15 постсоветских государств. Исследователи использовали алгоритм «компьютерного зрения» для вычисления индекса массы тела (ИМТ). Показатель сравнили с международными индексами оценки коррупции — Индексом восприятия коррупции международной организации Transparency International, Индексом Всемирного банка по контролю над коррупцией в мире и Индексом честности и неподкупности государственных служащих. Вывод оказался удивительным: чем тучнее политики, тем выше уровень коррупции в стране.

Как показывает исследование, самая низкая средняя масса тела — у чиновников в странах Балтии (Латвии, Литвы и Эстонии) и в Грузии. Самая высокая — в Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин (слева) и его российский коллега Михаил Мишустин. 31 января 2020 года.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин (слева) и его российский коллега Михаил Мишустин. 31 января 2020 года.

Результаты показали, что ни один министр не страдает от недостатка веса. 54 процента министров в Узбекистане, 44 процента министров в Таджикистане и 42 процента министров в Украине, по оценкам, страдают ожирением. Кроме того, 15 процентов министров в Казахстане и 8 процентов министров в Украине признаны страдающими от чрезмерного ожирения.

«Результат позволяет предположить, что физические характеристики политиков, такие как индекс массы тела, могут быть использованы в качестве прокси-переменных для [измерения] политической коррупции», — считает Блаватский.

На англоязычном сайте Eurasianet.org в статье «Исследование: толстые политики сигнализируют о коррупции» тоже пишут о выводах Блаватского, отмечая, что самые коррумпированные страны региона являются самыми бедными, в них большая часть населения имеет недостаточный вес, а члены правительства — избыточный.

«Большая политическая коррупция <...> коррелирует с более высоким уровнем ожирения среди высокопоставленных политиков (которые составляют очень небольшую долю населения в целом) и с более низким уровнем ожирения среди населения в целом. В относительно менее коррумпированных странах более стройные политики, но более полные избиратели», — пишет Eurasianet.org.

Премьер-министры Кыргызстана, России и Молдовы перед заседанием Евразийского межправительственного совета в Алматы. 31 января 2020 года.

Премьер-министры Кыргызстана, России и Молдовы перед заседанием Евразийского межправительственного совета в Алматы. 31 января 2020 года.

В британском журнале Economist в статье «Политики с избыточным весом меньше заслуживают доверия?» анализируют выводы Блаватского и обращают внимание на пример Армении, где в 2018 году произошла «бархатная революция». Блаватский отмечает, что Армения не улучшила позиции в Индексе восприятия коррупции Transparency International, но индекс массы тела министров в новом правительстве Армении всё же ниже, чем в старом, дореволюционном. Блаватский полагает, что страна, возможно, начала искоренять коррупцию.

«Корреляция не является причинно-следственной связью. Политики, страдающие ожирением, необязательно более нечестны, чем их более стройные коллеги. Но, возможно, было бы разумно, если бы чиновники в бывшем восточном блоке все-таки похудели. Исследования показывают, что избиратели менее склонны [доверять] толстым кандидатам», — пишет Economist.

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