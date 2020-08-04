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опубликовано редакцией на Переводике 04.08.20 04:00
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

В обстановке противостояния Индии с Китаем, Россия предлагает Индии легкие танки “Спрут”

Предложение России последовало в то время  когда Китай развернул [на востоке Ладакха] легкие танки  Тип 15, а Индия полагается на  более тяжелые танки. Переговоры продолжаются, но о немедленной закупке  речь пока не идет.

SNEHESH ALEX PHILIP 3 August, 2020

Representational image. A file photo of light Sprut-SDM1 tank in Moscow. | Photo: CommonsПрезентационное фото. Файл фото легкого танка Спрут-СДМ1 в Москве.. | Photo: Commons

Нью-Дели: Как  стало известно The Print, в условиях продолжающегося противостояния   Индии с Китаем на востоке Ладакха, Россия предложила Индии  закупить у неё   18-тонные легкие танки “Спрут” СДМ1.

Источники в министерстве обороны и безопасности заявили, что предложение о «Спрутах», которые  могут  быть переброшены по воздуху, было сделано во время визита министра обороны Раджат Сингха в Россию в июне.

Это произошло после того, как Индия,  помимо ранее  развернутых  танков Т-72, ​​которые весят около 45 тонн,   развернула в Ладакхе тяжелые танки Т-90 весом около 46 тонн, 

В то же время Китай развернул свои новые легкие танки Тип 15, которые весят около 33 тонн.

Легкие танки обеспечивают более высокую мобильность в гористой местности, чем обычные боевые танки весом более 40 тонн.

Во время визита Раджата Сингха, Нью-Дели и Москва подготовили список позиций  вооружения  и  изделий, которые можно было бы покупать и продавать в связи с напряженностью на линии фактического контроля (LAC).

Источники сообщили, что легкий танк не отвечал требованиям Индии, но был частью российского предложения.

В то же время некоторые источники сообщили, что между посольством Индии в Москве и российскими властями ведутся технические обсуждения. В ходе технических дискуссий обе стороны говорили о технических аспектах этой  системы  оружия, чтобы понять ее возможности и ограничения.

Но  военные источники утверждают, что экстренных  закупок этих лёгких танков, в настоящее время,  не планируется.

Интерес к легким танкам

Потребность в легких  танках отмечалась и в прошлом, но интерес армии к ней появился  после усиления напряженности  в  отношениях  с Китаем.

В 2009 году армия выдала запрос на предоставление информации (RFI) на  200 колесных и 100 гусеничных  лёгких танков для новых горных дивизий, который  затем  был  отозван.

Теперь, государственная Организация  перспективных оборонных исследований и развития (Defence Research and Development Organisation - DRDO) ,   по сообщениям работает  над  созданием  легкого танка. Согласно сообщениям, DRDO ведет переговоры с частной компанией Larsen & Toubro о превращении 155-мм самоходной гаубицы K9 'Vajra' в 35-тонный легкий танк.

Согласно проекту DRDO,  155-мм гаубица К9 будет заменена модульной башней и 105-мм пушкой бельгийской фирмы John Cockerel Defense SA. Орудие способно стрелять с  возвышением до  42-х  градусов, что было бы полезно в сценарии горной войны.

Если проект принесет плоды, производственная линия L & T Vajra  будет использоваться для производства этих танков. Производственная линия в Сурате будет остановлена ​​к концу этого года, когда сотая Vajra  будет поставлена ​​по контракту.

В прошлом у Индии были легкие танки, которые использовались во время операций в Кашмире в  1947-48 годах, а затем в войнах 1962 и 1971 годов. Однако позже они  уступили своё  место  более тяжелым танкам.

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