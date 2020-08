архив



опубликовано редакцией на Переводике 04.08.20 04:00 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Russia offers India Sprut lightweight tanks amid stand-off with China" Индия - 03 августа 2020 г. В обстановке противостояния Индии с Китаем, Россия предлагает Индии легкие танки “Спрут” Предложение России последовало в то время когда Китай развернул [на востоке Ладакха] легкие танки Тип 15, а Индия полагается на более тяжелые танки. Переговоры продолжаются, но о немедленной закупке речь пока не идет. SNEHESH ALEX PHILIP 3 August, 2020 Презентационное фото. Файл фото легкого танка Спрут-СДМ1 в Москве.. | Photo: Commons Нью-Дели: Как стало известно The Print, в условиях продолжающегося противостояния Индии с Китаем на востоке Ладакха, Россия предложила Индии закупить у неё 18-тонные легкие танки “Спрут” СДМ1. Источники в министерстве обороны и безопасности заявили, что предложение о «Спрутах», которые могут быть переброшены по воздуху, было сделано во время визита министра обороны Раджат Сингха в Россию в июне. Это произошло после того, как Индия, помимо ранее развернутых танков Т-72, ​​которые весят около 45 тонн, развернула в Ладакхе тяжелые танки Т-90 весом около 46 тонн, В то же время Китай развернул свои новые легкие танки Тип 15, которые весят около 33 тонн. Легкие танки обеспечивают более высокую мобильность в гористой местности, чем обычные боевые танки весом более 40 тонн. Во время визита Раджата Сингха, Нью-Дели и Москва подготовили список позиций вооружения и изделий, которые можно было бы покупать и продавать в связи с напряженностью на линии фактического контроля (LAC). Источники сообщили, что легкий танк не отвечал требованиям Индии, но был частью российского предложения. В то же время некоторые источники сообщили, что между посольством Индии в Москве и российскими властями ведутся технические обсуждения. В ходе технических дискуссий обе стороны говорили о технических аспектах этой системы оружия, чтобы понять ее возможности и ограничения. Но военные источники утверждают, что экстренных закупок этих лёгких танков, в настоящее время, не планируется. Интерес к легким танкам Потребность в легких танках отмечалась и в прошлом, но интерес армии к ней появился после усиления напряженности в отношениях с Китаем. В 2009 году армия выдала запрос на предоставление информации (RFI) на 200 колесных и 100 гусеничных лёгких танков для новых горных дивизий, который затем был отозван. Теперь, государственная Организация перспективных оборонных исследований и развития (Defence Research and Development Organisation - DRDO) , по сообщениям работает над созданием легкого танка. Согласно сообщениям, DRDO ведет переговоры с частной компанией Larsen & Toubro о превращении 155-мм самоходной гаубицы K9 'Vajra' в 35-тонный легкий танк. Согласно проекту DRDO, 155-мм гаубица К9 будет заменена модульной башней и 105-мм пушкой бельгийской фирмы John Cockerel Defense SA. Орудие способно стрелять с возвышением до 42-х градусов, что было бы полезно в сценарии горной войны. Если проект принесет плоды, производственная линия L & T Vajra будет использоваться для производства этих танков. Производственная линия в Сурате будет остановлена ​​к концу этого года, когда сотая Vajra будет поставлена ​​по контракту. В прошлом у Индии были легкие танки, которые использовались во время операций в Кашмире в 1947-48 годах, а затем в войнах 1962 и 1971 годов. Однако позже они уступили своё место более тяжелым танкам. статью прочитали: 32 человек Комментарии