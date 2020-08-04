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дата публикации 04.08.20 00:08
скаут: Игорь Львович;
   
 

Зеркало.аз пишет

Россия предупредила Европу о наступлении «кибер хаоса»

Редакция| 2 августа 2020

Решение Совета Евросоюза (ЕС) ввести санкции против ряда граждан и субъектов России, КНР и КНДР приведет к наступлению «кибер хаоса», заявил МИД России, передает РИА Новости.

Как считают в ведомстве, односторонние ограничения не только вредны, но и незаконны в контексте международного права. «И снова это делается без всяких оснований под далеким предлогом причастности к кибер-инцидентам в прошлом», — заявили в МИД, добавив, что политические коннотации этого хода очевидны.

Там подчеркнули, что Россия неоднократно предупреждала Европу о вреде умножения односторонних санкций. Кроме того, Москва неоднократно предлагала Евросоюз развивать профессиональный диалог по проблемам в информационной области или, используя существующие каналы и механизмы в ООН и ОБСЕ, напомнили в министерстве.

Однако, по мнению МИД, Европа предпочитает политику одностороннего давления и ограничений серьезному разговору. «Такой подход приводит к новому политическому противостоянию и кибер хаосу», — подчеркнули в министерстве.

В МИД также указали на ложную логику Евросоюза: россияне обвиняются в причастности к кибер-инциденту 2018 года, то есть произошедшему за год до учреждения механизма кибер-санкций, который сейчас использовала Европа.

Совет ЕС в четверг, 30 июля, сообщил, что согласовал ведение индивидуальных ограничительных мер в отношении граждан и организаций России, Китая и Северной Кореи за кибератаки, угрожающие Евросоюзу и государствам-членам. Под ограничительные меры попали четверо россиян, а также Главный центр спецтехнологий Генерального штаба ВС РФ. Всего санкции коснулись шестерых физических лиц и трех юридических.


«Полицейские заходят в рестораны, рынки, магазины, где скапливаются азербайджанцы и армяне, и забирают всех»

Ниджат Гаджиев| 27 июля 2020

Ситуация в Москве и в целом в России вокруг противостояния и столкновений между азербайджанской и армянской диаспорой на сегодня взята под контроль, таким мнением поделился с # глава азербайджанской общины в Москве Шамиль Тагиев.

«На сегодня все более или менее спокойно. Полиция проводит задержания по всей Москве и московской области, заходят в рестораны, рынки, магазины, где скапливаются азербайджанцы и армяне, забирают всех, вывозят в отделение и два-три часа держат в отделении. Иногда держат в отделении до утра, проверяют и потом отпускают, если они не причастны к последним беспорядкам», — сказал он.

Тагиев также добавил, что буквально сегодня к ним обратились 15 человек, которые нуждаются в юридической помощи.

«Мы им выделили адвоката. Вообще нужно сказать, что весь этот вопрос находится в центре внимания посольства и азербайджанской общины. Адвокаты работают, практически каждый час к нам поступает информация о задержанных от их родственников», — добавил он.

Глава общины также сказал, что с армянской стороны тоже есть задержания.

«По статье разбой и хулиганство задержали армян, которые атаковали ресторан «1001 ночь». В целом армян задерживают для проверки документов. Например, нам звонил сегодня один соотечественник, он гражданин России, сказали ему, что он очень похож с одним разыскиваемым человеком, увезли в отдел, проверили документы и отпустили. Но он рассказывал, что в отделении было очень много армян» — отметил Тагиев.

Говоря о ситуации в регионах России, он сказал, что все спокойно,  так как на уровне руководства области и лидеров общин были достигнуты договоренности о недопустимости конфликтных ситуаций между диаспорами.

«Поэтому все вопросы были урегулированы там своевременно, что позволило избежать обострения между сторонами. Образно говоря, так между старшими поколениями в отдельных местах были достигнуты договоренности о том, что никто ни на какие объекты не нападает», — подчеркнул он.

Отмечая вопрос о депортации отдельных лиц, глава общины сказал, что сейчас невозможно кого-то депортировать из-за закрытия границ, но есть официальное заявление МВД о том, что все те граждане, которые были причастны к данным инцидентам, будут депортированы из России после того, как отсидят свой срок.

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