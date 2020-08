архив



опубликовано редакцией на Переводике 02.08.20 15:41 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"This Week in History: 1914: Germany declares war on Russia, igniting the First World War" Канада - 31 июля 2020 г. Эта неделя в истории - 1914 год: Германия объявляет войну России. Началась Первая мировая война Военные действия назревали с 28 июня, когда был убит австрийский эрцгерцог Франц Фердинанд Author of the article: John Mackie Publishing date: Jul 31, 2020 Первая полоса «Vancouver World» от 1 августа 1914 года с объявлением Германией войны России, что стало началом Первой мировой войны. Заголовок был красным, ( копия кадра из микрофильма. / PNG) Существовали два совершенно разных выпуска «Vancouver World» от 1 августа 1914 года. В раннем выпуске заголовок,напечатанный красным, гласил: «МИР ВОЗМОЖЕН». Заголовок второго , более позднего, выпуска, заголовок, который никто не хотел читать, гласил: «ГЕРМАНИЯ ОБЪЯВЛЯЕТ ВОЙНУ». Он также был напечатан красным, что соответствовало новости о начале самого кровавого конфликта, который когда-либо знал мир. Согласно сообщению из Санкт-Петербурга, Россия, кайзер Германии Вильгельм, в «7:50 [вечера]», направил России декларацию об объявлении войны. Он также подписал приказ о мобилизации немецкой армии. [Газета] The Province печаталась достаточно рано и объявление войны Германией не попало в её выпуск. Но в нем было «Краткое изложение военной ситуации в 5 часов вечера по лондонскому времени», которое показывало, насколько быстро ухудшалась ситуация. «Сегодня, Германией были направлены ультиматумы Франции ​​и России», - говорится в основной статье. «Император Уильям (кайзер Вильгельм) потребовал от России остановить мобилизацию в течение 12 часов, срок ультиматума истекает в полдень. «Франция, в ответ, отдала приказ начать мобилизацию». «Италия заявила, что она останется нейтральной, поскольку она рассматривает кампанию своих союзников, Германии и Австрии, как агрессивную войну, и в этом случае её вмешательства не требуется». [Британский] «Король Георг сегодня сделал последнее усилие, чтобы сохранить мир, телеграфируя [российскому] императору Николаю». 1 августа на первой полосе «World» появилась статья о том, что в Великобритании умеренные газеты настаивают на том, чтобы британцы не вмешивались в конфликт. Но тон статей «World» изменился к 3 августа, когда британская армия была официально отмобилизована. «Британия, спокойно и без шапкозакидательства, стоит на пороге войны», - говорится в сообщении из Лондона. «Величайший конфликт приходит непрошенный, нежеланный и грозный». Первая полоса раннего выпуска «Vancouver World» от 1 августа 1914 года с обнадеживающим заголовком «Мир возможен». Позже в тот же день «World» написал, что Германия объявила войну России, начав первую мировую войну. Газеты этого периода крайне редки - это копия газеты находится в библиотеке Законодательного собрания Британской Колумбии в Виктории. Как ни странно, библиотека не имеетподлинного экземпляра газеты, где было опубликовано сообщение об объявлении ​​войны. / PNG 3 августа Германия объявила войну Франции. Германия запросила Бельгию о проходе её войск через страну, с тем чтобы ее армии могли атаковать Францию. Бельгия отказала, поэтому Германия вторглась в Бельгию. У Британии был договор с Бельгией, и 4 августа она объявила войну Германии. Как часть Британской империи, Канада теперь также воевала с Германией. Война назревала с 28 июня 1914 года, когда в Сараево, Босния, был убит эрцгерцог Франц Фердинанд, наследник австро-венгерского престола. Эрцгерцог был убит сербским националистом, и австрийский император Франц Иосиф решил обуздать амбиции Сербии на Балканах, вторгшись в неё. После того, как 28 июля Австрией были выдвинуты определенные жесткие требования, она объявила войну Сербии. Австрия была в союзе с Германией, Сербия была в союзе с Россией, а Россия была в союзе с Францией и Великобританией. В течение недели это была мировая война. Это было безумное, сумасшедшее время - ведущий сторонник мира во Франции, лидер социалистов Жан Жорес , был убит в ресторане в Париже 31 июля военным фанатиком. Канадцы выступили на стороне Великобритании. Первоначально в газетных сообщениях говорилось, что Канада «в течение двух недель» готова мобилизовать 20 000 человек для отправки за границу. В начале военных действий газетные сообщения были очень бравурными и ура-потриотическими. 4 августа , «The Sun» писала «Франция одерживает первую победу в войне». 5 августа «World» сообщила о том, что «бельгийская армия уничтожила два полка германских уланов». 7 августа «World» написала «Австрийцы вынуждены сложить оружие» и «Немцы потеряли 25 000 человек - просят перемирия». Но это была чушь - немецкое вторжение в Бельгию шло очень хорошо. 12 августа «World» сообщил «Телеграф молчит; Цензура опускает занавес над мрачной военной драмой» . Со временем правда начинает просачиваться. Британские войска высадились в Европе к 17 августа, а 21 августа «World» сообщил: «Фронт длиной 250 миль ;в противоборство вовлечены 2 500 000 человек». К началу сентября немцы продвинулись и оказались в 30 милях от Парижа, французское правительство было перемещено в Бордо. Но французская и британская контратаки с 6 по 12 сентября в первой битве на Марне спасли город. Этот эпизод известен тем, что 6000 французских солдат были доставлены на фронт из Парижа 600 такси. Война продлится более четырех лет. Оценки количества жертв разнятся, отчасти потому, что множество солдат пропало без вести и так и не были найдены. Но, вероятно, во время Первой мировой войны было убито по меньшей мере девять миллионов солдат, в том числе 60 000 канадцев. jmackie@postmedia.com Дополнительный выпуск Vancouver Daily Province от 4 августа 1914 года, в котором сообщалось о войне между Великобританией и Германией. / PNG Первая полоса «Vancouver Sun» от 5 августа 1914 года, в которой было объявлено, что Британия находится в состоянии войны с Германией. /Vancouver Sun