СЛИВ ДОЛЛАРА

Рекордная цена на золото оправдывает выбор Москвы на СБРОС “зелёных” и СТАВКУ на драгоценный металл

Jonny Tickle on 2020-08-01

Похоже, что использование Вашингтоном доллара в качестве оружия в попытке сокрушить российскую экономику привело к очень неприятным последствиям. Эта политика поощряла и способствовала к повороту Москвы к золоту, и на этой неделе стоимость унции драгоценного металла впервые преодолела барьер в 2000 долларов.

Выбор России отказаться от хранения “Бенджаминов” в качестве резервной валюты и постепенно заменить доллар в торговле сопровождался неослабевающим бумом покупки золота.

Эти шаги были реакцией на санкции США, основного инструмента экономической войны Америки против крупнейшей страны мира.

В четверг унция драгоценного металла торговалась на товарной бирже США COMEX по максимальной цене 2 005,4 доллара

Рост популярности золота напрямую связан с глобальной экономической неопределенностью из-за пандемии Covid-19, золото рассматривается как защита от инфляции, поскольку печатный станок Федрезерва работает сверхурочно.

Цена может повышаться и дальше, аналитики Goldman Sachs прогнозируют рост до 2300 долларов за унцию в течение 12 месяцев.

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Увеличение стоимости золота становится большой победой политики Москвы которая перевела огромные суммы из фиатной валюты в ценный товарный ресурс.

За последние пять лет страна, защищая государственные финансы от валютной нестабильности, потратила более 40 миллиардов долларов на создание огромного запаса традиционного надежного средства обеспечения.

«Американцы используют доллар США в качестве оружия, и Россия абсолютно правильно действует в диверсификации своих валютных резервов» , - заявил в интервью новостному изданию «Газета» партнер инвестиционно-консалтинговой компании SP Angel Джон Майер.

«Если вы не хотите быть заложником доллара, то золото - лучшая ликвидная инвестиция».

В сентябре 2014 года российский золотой запас составлял всего 10 процентов от всех валютных резервов страны - сейчас эта доля составляет 23 процента, 2299,9 метрических тонн.

В марте российский центральный банк объявил, что прекратит покупать золото, что привело к тому, что некоторые аналитики полагают, что добывающие компании страны начнут продавать свой металл за рубежом, пока цена высока.

Прогноз оказался верным, так как во втором квартале 2020 года стоимость продажи золота иностранным покупателям превысила экспорт газа впервые с, по крайней мере, 1994 года.

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