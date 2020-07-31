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опубликовано редакцией на Переводике 31.07.20 12:00
скаут: Lilu; переводчик Lilu;
   
 

Кризис Уолл-Стрит начался за 4 месяца до первого сообщения о смерти от коронавируса в Китае

Пэм Мартенс и Расс Мартенс, 19 марта 2020 г. 

 

Министр финансов США Стив Мнучин и знатоки Уолл-Стрит по всем кабельным телеканалам повторяют мантру, что "у этого нет ничего похожего на последний финансовый кризис", одновременно стремясь возложить вину за все только что объявленные меры спасения Уолл-Стрит на коронавирус. Но в отношении приватизации прибыли и социализации убытков банками с Уолл-Стрит это совершенно похоже на последний финансовый кризис.

Кризис Уолл-Стрит имеет конкретную дату начала: 17 сентября 2019 года. Именно тогда ФРС впервые после последнего финансового кризиса начала сбрасывать сотни миллиардов долларов в неделю на торговые фирмы с Уолл-Стрит. Эта программа, названная "займы репо", теперь соответствуют более чем 9 триллионам долларов совокупных займов, выданных Уолл-Стрит по супер-дешевым ставкам заимствования. Первая статья, которую мы написали об этой программе ФРС, была датирована 18 сентября 2019 года и озаглавлена: " ФРС вмешалась в однодневное кредитование впервые после краха. Почему это имеет значение для вас".  

17 сентября было почти за четыре месяца до того, как появилось сообщение о первой смерти от коронавируса в Китае 11 января 2020 года и за пять месяцев до того, как было сообщено о первой смерти в США 28 февраля 2020 года. (См. хронологию коронавируса в "Нью-Йорк Таймс" здесь.) 

За полчаса до полуночи вчера Совет управляющих ФРС без лишнего шума представил еще одну из ряда срочных антикризисных мер, о которых он объявил с вечера воскресенья, чтобы справиться с десятилетием объедания Уолл-Стрит спекулятивным долгом, производными ценными бумагами, выкупом акций, возмутительными вознаграждениями и их серийными преступлениями. Каждая из этих программ спасения ФРС аналогична или почти аналогична программам, которыми ФРС управляла во время финансового кризиса 2007-2010 гг. Если бы это было "не похоже" на последний финансовый кризис, то почему тогда ФРС использует аналогичные меры, пытаясь остановить кризис? Правда в том, что Уолл-Стрит не позволит чрезвычайной ситуации пропасть впустую. Они извлекут максимальную пользу, спасая себя, в то время как внимание общественности сконцентрировано на национальном кризисе. (См. " Нерассказанная история 11/9: Спасая наследие Алена Гринспена".) 

Последняя программа спасения Уолл-Стрит, представленная ФРС вчера вечером, называется Механизм поддержания ликвидности взаимного фонда денежного рынка и будет покупать "незастрахованные и застрахованные коммерческие бумаги" у фондов денежного рынка, чтобы, согласно официальной версии, не дать их биржевой стоимости упасть и чтобы стоимость фонда не "сломала бакс", что означает, что инвесторы получат обратно меньше той основной суммы, которая была вложена. Это редкость для фонда денежного рынка в США - "ломать бакс", что означает торговаться менее 1.00 доллара за акцию. Несколько крупных фондов сломали бакс во время последнего финансового кризиса 2007-2010 гг. и инициировали массовое изъятие средств из фондов денежных рынков. ФРС создала весьма сходный с текущим механизм в тот период - Механизм поддержания ликвидности фонда денежного рынка, обеспеченного активами (AMLF), который действовал с 19 сентября 2008 года до 1 февраля 2020 года. Как и в тот момент, ФРС позволяет "отделениям и агентствам иностранных банков" занимать деньги в рамках этой программы, а также банкам Уолл-Стрит и их торговым подразделениям.  

Это знаменует собой четвертое перевоплощение механизма, созданного во время кризиса Уолл-Стрит 2007-2010 гг. Федеральной резервной системой. Первый был программой займов РЕПО (по соглашению о покупке ценных бумаг с последующим выкупом по обусловленной цене), описанной выше. Во вторник ФРС заявила, что она создает Программу финансирования коммерческих бумаг (CPFF) и Механизм кредитования первичных дилеров (PDCF). Обе эти программы работали во время последнего финансового кризиса. На этот раз ФРС заявила, что обе программы будут "поддерживать поток кредитов физическим лицам и коммерческим организациям".

Но вот как эти операции Программы финансирования коммерческих бумаг в прошлый раз описаны во всестороннем исследовании Института экономики Леви :

"В этой программе участвовали всего 120 уникальных учреждений. На ведущих десять заемщиков (каждый получил более 20 миллиардов долларов) приходится 64,3% (473,9 миллиарда долларов) всех займов... Совокупные общие выданные займы по Программе финансирования коммерческих бумаг составили 737,07 миллиардов долларов. Максимум кредитования имел место в первую неделю операций [начиная с 7 октября 2008 года] составив 144,59 миллиарда долларов, а крупнейшие суммы непогашенных обязательств пришлись на 22 января 2009 года, составив 348,176 миллиардов долларов". Программа финансирования коммерческих бумаг была прекращена 1 февраля 2010 года.     

К сожалению, существует мало доказательств того, что Программа финансирования коммерческих бумаг помогла американским домохозяйствам и предприятиям. Согласно исследованию, проведенному Институтом экономики Леви, самыми крупными бенефакторами были иностранные банки и тонущее судно страхового гиганта AIG, который превратился в содержанку Уолл-Стрит, выступив контрагентом высокорискованных производных ценных бумаг Уолл-Стрит, не имея резервов на покрытие возможных убытков. (AIG был взят под контроль правительством США 16 сентября 2008 года и получил правительственную помощь в размере 185 миллиардов долларов.) С тех пор он вернул себе статус публичной компании; у него все еще имеются значительные вложения в производные ценные бумаги Уолл-Стрит; а его акции продолжили падение.   

Четвертым крупнейшим заемщиком являлась фирма Hudson Castle, которую "Нью-Йорк Таймс" назвала "другой ипостасью" Lehman Brothers, каковой обычно "удалял инвестиции из своих бухгалтерских книг". Lehman Brothers потерпел финансовый крах и заявил о банкротстве 15 сентября 2008 года.  

Ведущие десять заемщиков по программе CPFF с 7 октября 2008 г. по 1 февраля 2010 г, в миллиардах долларов. Источник: Институт экономики Леви при использовании данных ФРС

Механизм кредитования первичных дилеров PDCF был даже еще хуже в плане не оказания помощи американским домохозяйствам и малому бизнесу и был значительно больше Программы финансирования коммерческих бумаг CPFF. Читайте наш полный материал здесь

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теги: США, Финансовый кризис, Банковская система  
   
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