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опубликовано редакцией на Переводике 29.07.20 17:18
скаут: ZIL.ok.130;
 
 

Социальная евгеника

Речь о феномене(или не феномене) среднего класса. О его появлении — откуда он взялся?



Итак — любая властная/провластная группа нуждается в наличии у неё опорной общественно прослойки. Разделяющей политические мотивы этой властной/провластной группы. И на неё в своей политической деятельности эти группы и ориентируются. В случае сильного расхождения между политическими взглядами/целями В/ПГ(властных/провластных групп) и политическим ожиданиями опорной общественной социальной страты/прослойки — возникают кризисы, заканчивающиеся либо потерей властной группы власти, либо силовым подавлением недовольства в социальной страте. Провластная группа в таких случаях сильно теряет во влиянии и может перестать быть провластной(т.е. на власть реально, здесь и сейчас претендующей).

Теперь немножко о критериях — опорная социальная страта/прослойка/класс должна получать почти всё(т.н. ништяки) из рук правящей властной группы. И эта группа по возможности не должна иметь ресурса для защиты полученного ею из рук В/ПГ.
Пройдёмся ретроспективно — для самодержавия опорной социальной прослойкой(стратой) было дворянство.
Для капиталистов — буржуазия.
Для коммунистов — рабочий класс.

Итак к среднему классу.
Своим возникновением он целиком и полностью обязан банкирам.
Этот класс не просто получает ништяки из рук В/ПГ, а просто таки он вообще всё получает из их рук. Поскольку является звеном оборота финансовых потоков в эмиссионной модели экономики.
Своих ресурсов для защиты полученного у него нет.
Объясню попроще — средний класс получает средства к существованию из потока эмиссионных денег. Из потока оборота кредитов.

И вот здесь мы подходим к нечто новому в этом деле. Если раньше идеологическая обёртка создавалась с ориентировкой или хотя бы с оглядкой на уже существующие социальные страты/прослойки/классы, то в случае со средним классом мы имеем как создание самого опорного класса, так и создание идеологической обёртки для него — заранее.
Таким образом перед нами первый эксперимент по социальной евгенике. Создание опорного класса и идеологической платформы для него было проведено проектно. Искусственно.

А теперь давайте поглядим как это связано с процессами в экономике — там у нас завершающий этап монополизации в текущей эмиссионной модели.
А теперь, следите за руками — закончившийся в экономике процесс монополизации перетекает в политику и общественную жизнь.
Доказательство этого — создание вот этого самого среднего класса.
На его примере показано, что алгоритмы/технологии создания опорных общественных прослоек/страт/классов уже освоены. И теперь каждая властная и провластная группировка может потенциально создавать себе опорную общественную группу/прослойку/страту/класс.
И поскольку содержание такой опорной общественной группы — дело очень и очень недешёвое, то властным и провластным группам придётся заняться поглощением и слиянием, иначе говоря — им придётся укрупняться. Т.е. — заниматься монополизацией. По очень простой причине — чтобы кормить свою опорную группу нужно много(очень много!) ресурсов.
Давайте посмотрим на США — там идёт битва по результатам которой останется меньше властных и провластных групп, но они будут крупнее.
У нас это всё происходит под ковром, но отзвуки всё равно слышны.

Ещё один аспект — для создания устойчивой опорной общественной группы для В/ПГ — необходимо и вменить этой группе идеологическую обёртку/политическую платформу.
Как для среднего класса была выбрана обёртка/платформа — неолибертарианство. Со стержневым понятием толерантность.
Так что в совсем скором будущем будут востребованы идеологи-интеллигенты*.

И ещё одно — средний класс это общественная группа с типовым потребительским поведением/рефлексом.
И дело здесь не только и не столько в товарном потреблении, как в потреблении политическом.
Такое типовое потребительское поведение выросло из той самой американской мечты. Когда каждый точно знал список, реализовав который он мог бы сказать — всё, достиг.
Минимально — дом, машина, стиральная машина, телевизор, голосую за демов.
Качество и количество товаров может и быть другим — схема будет неизменной.
У нас всё то же самое — квартира, телевизор/компьютер, стиральная машина, авто, ЛДПР.
Всё это — примеры типового как товарного, так и политического потребления.

Ну что же — поздравляю вас — в чём то будущее уже наступило.
Уэлкам в новый дивный мiр!


Это как всегда я стараюсь показать всего лишь один из аспектов того, что творится в мiре.

*Интеллигенция суть есть общественная прослойка идеологически обслуживающая интересы властных и провластных групп. И для выполнения своих обязанностей получившая из рук властных и провластных групп гарантированный доступ к СМИ(СМРАД**).


** Средства Массовой Рекламы Агитации и Дезинформации.


З.И.Л.



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