"Guardian", "Up to 1,000 babies born to surrogate mothers stranded in Russia" Великобритания - 29 июля 2020 г.

"Up to 1,000 babies born to surrogate mothers stranded in Russia" Великобритания - 29 июля 2020 г. До 1000 детей, рожденных суррогатными матерями для иностранных родителей, “застряли” в России Эксклюзив: закрытие границ означает, что биологические родители из других стран не смогли встретиться со своими детьми Медсестра ухаживает за новорожденным в роддоме. Photograph: Vitaly Nevar/Tass Andrew Roth in Moscow Published on Wed 29 Jul 2020 Как сообщили Guardian, до 1000 детей, рожденных от суррогатных матерей в России для иностранных семей, оказались “запертыми” в стране из-за пандемии коронавируса и закрытия международных границ. За младенцами, некоторые из которых родились еще в феврале, ухаживают главным образом наемные сиделки на съемных квартирах в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. Закрытие границ создает дополнительную нагрузку и для суррогатных матерей, которые обычно отдают детей их биологическим родителям в течение нескольких дней после рождения. В настоящее время некоторых суррогатных матерей просят предоставить дополнительную помощь. Родители отчаянно пытаются прорваться к своим детям и избежать ситуации быть отрезанными от них, в то время как неоднозначные уголовные расследования в отношении врачей порождают страх в индустрии суррогатного материнства, хотя она и является законной в России. «Это не терпящая отлагательства проблема», - сказала Ирина Киркора, заместитель главы Кремлевского консультативного совета по правам человека. По оценкам Киркора, основанных на подсчете числа клиник в России, обслуживающих международное суррогатное материнство, у иностранных родителей, с февраля месяца могло произойти до 1000 родов. Сотрудник компании в Санкт-Петербурге, которая предоставляет услуги суррогатных матерей, оценил их число в минимум 600 родов «Это дети, которые растут каждый день. Им нужны их родители », - сказала Киркора. Платное суррогатное материнство разрешено только в нескольких странах мира, в том числе в России, Украине, Грузии и некоторых штатах США. Обнаружение в мае нескольких десятков детей в украинской компании предоставляющей услуги суррогатных матерей привлекло внимание к тому, как Covid-19 разрушил индустрию. Джеймс и Лин *, британо-китайская пара из Шанхая, ожидают ребенка в ближайшие несколько дней. Суррогатная мать уже уже поступила в роддом в Москве. Пассажиры в аэропорту Сочи в России. Закрытие границ создает дополнительную нагрузку для суррогатных матерей, которые обычно отдают детей своим биологическим родителям в течение нескольких дней после рождения. Photograph: Valery Sharifulin/Tass Для пары - бюрократическая борьба за то, чтобы прибыть вовремя к моменту рождения их дочери увенчивает многолетние усилия по рождению ребенка, - от неудачных попыток зачать ребенка до лечения бесплодия, затем медицинских осмотров на предмет суррогатного материнства, двух поездок в Москву, чтобы предоставить сперму и яйцеклетку для экстракорпоральное оплодотворение, а затем несколько неудачных имплантаций в матку суррогатной матери до успешной беременности в конце прошлого года. Теперь они сталкиваются с закрытой границей и зачастую противоречивой информацией о том, как попасть в Россию. «Мы стараемся быть мужественными», - сказала Лин, которая вместе со своим мужем обратилась к российским, китайским и британским чиновникам, чтобы попытаться получить российскую въездную визу. «Но мы ждали столько месяцев. Время включить полную скорость». Лин сказала, что, поскольку она и ее муж столкнулись с проблемами бесплодия после 35 лет, они решили, что суррогатное материнство является «очень хорошим решением для нас, если мы подойдем к этому правильно». Не видеть нашего ребенка это пытка для нас Они собрали все медицинские записи и сообщения о развитии их дочери и об их дипломатической битве за то чтобы иметь её - чтобы показать ей, когда она станет старше. «Мы хотим предоставить нашей дочери её историю, которой она сможет гордится. Это наша философия », - сказал Лин. Скоро они присоединятся к примерно 180 семьям в Китае, у которых дети родились у суррогатных матерей в России с февраля. Другие семьи живут в Сингапуре, Франции, на Филиппинах, в Аргентине и Австралии, говорит Киркора. В китайской группе WeChat, состоящей из 150 человек, другие семьи описали свою боль и острое сожаление, которые они испытали пропустив первые месяцы жизни своих детей. Врач осматривает новорожденного в больнице в Хабаровске. Photograph: Dmitry Morgulis/TASS В видеообращениях, которые просмотрела Guardian, семьи в масках умоляли российских чиновников выдать им специальные визы. Они описали болезненные истории бесплодия и потерянных беременностей, а также приступы депрессии от невозможности связаться с детьми, родившимися в последние месяцы. «Не видеть нашего ребенка это пытка для нас», - сказал один из родителей. «Мой ребенок сейчас родился, но из-за этой эпидемии я не могу встретиться с ним», - сказал другой. Россия в настоящее время не выдает визы гражданам Китая. Мы обратились в МИД России за комментариями. Суррогатное материнство, при котором родная мать не делится с ребенком биологическим материалом, является законным в России, но эта практика противоречива. Его критики утверждают, что она коммерциализирует процесс рождения и может привести к эксплуатации суррогатных матерей, в том числе в тех случаях, когда беременность потеряна. Вы не можете замедлить беременность, ни с помощью коронавируса, ни с помощью какого-либо другого запрета Китайские семьи, действующие через агента (Джеймс и Лин не связаны с агентом), часто платят агентству 60 000 фунтов стерлингов, это без учета перелетов и других расходов. Цены, которые платят суррогатным матерям, зачастую из бедных российских регионов, начинаются с, примерно, 11 500 фунтов стерлингов. Пандемия также означает, что к суррогатным матерям обращаются за дополнительными услугами, такими как стационарное лечение, которых они не ожидали. Суррогатная мать, которая родила в мае, сказала, что отсутствие семьи эмоционально усложнило этот процесс. «Вы чувствуете, что отдаете ребенка», - сказала она. Ее попросили остаться, чтобы помочь обеспечить уход за ребенком, но она отказалась, и ребенок был передан на попечение няни. Сторонники воссоединения семей считают, что реформирование отрасли важно, но пандемия коронавируса не должна мешать биологическим родителям приехать в Россию, чтобы забрать своих детей. «Вы не можете замедлить беременность, ни с помощью коронавируса, ни с помощью какого-либо другого запрета. Этот процесс идет вперед», - сказал Киркора. Она хочет, чтобы Россия приняла генетические тесты в качестве основы для выдачи виз биологическим родителям, но сказала, что для организации этого потребуется время. «Существует острая проблема в прозрачности индустрии суррогатного материнства», - сказала Лин. «К сожалению, это происходит в то время, когда должен родиться мой ребенок». Ситуация осложняется арестом по обвинению в торговле людьми четырех врачей и четырех других сотрудников, в том числе курьера и переводчика, из двух клиник по лечению бесплодия, работающих с суррогатной беременностью. Эти случаи связаны с двумя инцидентами: смерть ребенка, родившегося у суррогатной матери от синдрома внезапной детской смерти в январе, и обнаружение в июне в квартире пяти детей, о которых заботились две китайские няни. Аресты внесли страх в индустрию. По сообщениям, врачи отказываются лечить суррогатных матерей из-за страха юридической ответственности. Киркора сказала, что переводчики отказались работать на недавнем форуме о том, как оказать помощь биологическим родителям, застрявшим за пределами страны. Несколько клиник и компаний, предоставляющих услуги суррогатного материнства, сославшись на недавние аресты, отказались обсуждать эту статью. «Я, как и все, волнуюсь, что это затронет и моих клиентов», - сказала Инесса Матович, директор московской компании, предоставляющей услуги суррогатного материнства главным образом семьям в России. «Мир сошел с ума, и самые маленькие, самые беззащитные существа пострадали. И они без родителей. * Имена изменены