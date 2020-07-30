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опубликовано редакцией на Переводике 30.07.20 03:15
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

До 1000 детей, рожденных суррогатными матерями для иностранных родителей, “застряли” в России

Эксклюзив: закрытие границ означает, что биологические родители из других стран не смогли встретиться со своими детьми

A nurse attends to a newborn baby in a maternity hospital.

Медсестра ухаживает за  новорожденным в роддоме. Photograph: Vitaly Nevar/Tass

Andrew Roth in Moscow  Published on   Wed 29 Jul 2020 

Как сообщили  Guardian, до 1000 детей, рожденных от суррогатных матерей в России для иностранных семей, оказались “запертыми”  в стране из-за пандемии коронавируса и закрытия международных границ.

За младенцами, некоторые из которых родились еще в феврале, ухаживают  главным образом наемные  сиделки  на съемных квартирах в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Закрытие границ создает дополнительную нагрузку и  для суррогатных матерей, которые обычно отдают детей их биологическим родителям в течение нескольких дней после рождения. В настоящее время некоторых суррогатных  матерей  просят предоставить дополнительную помощь.

Родители отчаянно пытаются  прорваться к  своим  детям  и  избежать ситуации  быть  отрезанными от них, в то время  как  неоднозначные  уголовные  расследования  в отношении врачей порождают страх  в  индустрии суррогатного  материнства, хотя  она и   является законной в России.

«Это не терпящая отлагательства  проблема», - сказала Ирина Киркора, заместитель главы Кремлевского консультативного совета по правам человека.

По оценкам Киркора, основанных на подсчете числа клиник в России, обслуживающих международное суррогатное материнство,  у иностранных родителей,  с февраля месяца  могло произойти до 1000 родов. Сотрудник компании в Санкт-Петербурге, которая предоставляет услуги суррогатных  матерей, оценил  их  число  в минимум  600  родов

«Это дети, которые растут каждый день. Им нужны их родители », - сказала Киркора.

Платное суррогатное материнство разрешено только в нескольких странах мира, в том числе в России, Украине, Грузии и некоторых штатах США. Обнаружение в  мае  нескольких десятков детей в украинской компании предоставляющей услуги  суррогатных  матерей привлекло внимание к тому, как Covid-19 разрушил индустрию.

Джеймс и Лин *, британо-китайская пара из Шанхая, ожидают ребенка в ближайшие несколько дней. Суррогатная мать  уже уже поступила  в  роддом  в Москве.

Passengers at Sochi airport in Russia

Пассажиры в аэропорту Сочи в России. Закрытие границ создает дополнительную нагрузку для суррогатных матерей, которые обычно отдают детей своим биологическим родителям в течение нескольких дней после рождения. Photograph: Valery Sharifulin/Tass

Для пары - бюрократическая борьба за то, чтобы прибыть вовремя к  моменту  рождения их дочери  увенчивает многолетние  усилия по рождению ребенка, -  от неудачных попыток зачать ребенка до лечения бесплодия, затем медицинских осмотров на предмет суррогатного материнства, двух поездок в Москву, чтобы предоставить сперму и яйцеклетку для экстракорпоральное оплодотворение, а затем несколько неудачных имплантаций в матку  суррогатной матери до успешной беременности в конце прошлого года.

Теперь они сталкиваются с закрытой границей и зачастую противоречивой информацией о том, как попасть в Россию.

«Мы стараемся быть мужественными», - сказала Лин, которая вместе со своим мужем обратилась к российским, китайским и британским чиновникам, чтобы попытаться получить российскую въездную визу. «Но мы ждали  столько месяцев. Время включить полную скорость».

Лин сказала, что, поскольку она и ее муж столкнулись с проблемами бесплодия после 35 лет, они решили, что суррогатное материнство является «очень хорошим решением для нас, если мы подойдем к этому правильно».

Не видеть нашего ребенка это пытка для нас

Они собрали все  медицинские записи и сообщения о  развитии  их  дочери и  об  их дипломатической  битве  за  то  чтобы  иметь её  -   чтобы показать ей, когда она станет старше. «Мы хотим предоставить нашей дочери  её  историю, которой она  сможет  гордится. Это наша философия », - сказал Лин.

Скоро  они присоединятся к примерно 180 семьям в Китае, у которых дети родились у суррогатных  матерей  в России с февраля. Другие семьи живут  в Сингапуре, Франции, на Филиппинах, в Аргентине и Австралии, говорит Киркора.

В китайской группе WeChat, состоящей из 150 человек, другие семьи описали свою  боль и острое сожаление,  которые они испытали  пропустив первые месяцы жизни своих детей.

A medical worker examines a newborn baby at a hospital in Khabarovsk.

Врач осматривает новорожденного в больнице в Хабаровске. Photograph: Dmitry Morgulis/TASS

В видеообращениях, которые просмотрела  Guardian, семьи в масках умоляли российских чиновников выдать им специальные визы. Они описали болезненные истории бесплодия и потерянных беременностей, а также приступы депрессии от невозможности связаться с детьми, родившимися в последние месяцы.

«Не видеть нашего ребенка это пытка для нас», - сказал один из  родителей. «Мой ребенок сейчас родился, но из-за этой эпидемии я не могу встретиться с  ним», - сказал другой.

Россия в настоящее время не выдает визы гражданам Китая. Мы обратились в  МИД России  за комментариями.

Суррогатное материнство, при котором родная мать не делится с ребенком биологическим материалом, является законным в России, но эта практика противоречива. Его критики утверждают, что она  коммерциализирует процесс рождения и может привести к эксплуатации суррогатных матерей, в том числе в тех случаях, когда беременность потеряна.

Вы не можете замедлить беременность, ни с  помощью коронавируса, ни с  помощью какого-либо другого запрета

Китайские семьи, действующие  через агента (Джеймс и Лин не связаны с  агентом), часто платят агентству 60 000 фунтов стерлингов, это  без  учета  перелетов и других  расходов. Цены, которые платят суррогатным матерям, зачастую  из бедных российских регионов, начинаются с, примерно, 11 500 фунтов стерлингов.

Пандемия также означает, что к суррогатным матерям обращаются за дополнительными услугами, такими как стационарное лечение, которых они не ожидали. Суррогатная мать, которая родила в мае, сказала, что отсутствие семьи эмоционально усложнило этот процесс. «Вы чувствуете, что отдаете ребенка», - сказала она. Ее попросили остаться, чтобы помочь обеспечить уход за ребенком, но  она  отказалась, и ребенок был передан на  попечение няни.

Сторонники воссоединения семей считают, что реформирование отрасли важно, но пандемия коронавируса не должна мешать биологическим родителям приехать в Россию, чтобы забрать своих детей.

«Вы не можете замедлить беременность, ни с  помощью коронавируса, ни с  помощью какого-либо другого запрета. Этот процесс идет вперед», - сказал Киркора.

Она хочет, чтобы Россия приняла генетические тесты в качестве основы для выдачи виз биологическим родителям, но сказала, что для  организации  этого  потребуется время.

«Существует острая проблема в прозрачности индустрии  суррогатного материнства», - сказала  Лин. «К сожалению, это происходит в то время, когда должен родиться мой ребенок».

Ситуация осложняется арестом по обвинению в торговле людьми четырех врачей и четырех других сотрудников, в том числе курьера и переводчика, из двух клиник по лечению бесплодия, работающих с суррогатной беременностью.

Эти случаи связаны с двумя инцидентами: смерть ребенка, родившегося у суррогатной  матери  от синдрома внезапной детской смерти в январе, и обнаружение в июне в квартире пяти детей, о которых заботились  две китайские няни.

Аресты внесли страх в индустрию. По сообщениям, врачи отказываются  лечить суррогатных матерей из-за страха юридической ответственности.

Киркора сказала, что переводчики отказались работать на недавнем форуме о том, как оказать помощь биологическим родителям, застрявшим за пределами страны. Несколько клиник и компаний, предоставляющих услуги суррогатного материнства, сославшись  на недавние аресты, отказались обсуждать  эту статью.

«Я, как и все, волнуюсь, что это затронет и моих клиентов», - сказала Инесса Матович, директор московской компании, предоставляющей услуги суррогатного материнства главным образом семьям в России. «Мир сошел с ума, и самые маленькие, самые беззащитные существа пострадали. И они без родителей.

* Имена  изменены

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