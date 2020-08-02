Очередь российских туристов в Абхазию, на фоне роста там случаев заражения коронавирусом

навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
02.08.20  

В российских городах начались задержания участников акций солидарности с Хабаровском

(0)
 
02.08.20   Редакция

СЛИВ ДОЛЛАРА

(0)
01.08.20   Редакция

Организаторы «хождений» в Хабаровске оскорбили жителей

(0)
 
01.08.20  

У нас в Канаде

(0)
 
01.08.20  

Тротил в самолет президента Польши Качинского заложили в России

(0)
 
31.07.20   Редакция

Кризис Уолл-Стрит начался за 4 месяца до первого сообщения о смерти от коронавируса в Китае

(0)
 
31.07.20  

"Спутник, водка, токамак"

(0)

последние за вчера, 01.08.20  
12:20   Редакция

Организаторы «хождений» в Хабаровске оскорбили жителей

(0)
 
07:48  

У нас в Канаде

(0)
 
05:47  

Тротил в самолет президента Польши Качинского заложили в России

(0)
 
05:37  

Бесятся с жиру, сошли с ума или Путин нашептал: в чем причины «самопогрома» Запада?

(0)
 
05:31  

США и Россия обсуждают, как будут воевать за Прибалтику

(0)
 
05:23  

Без военных и пограничников

(0)
 
05:03  

Путин запретил СМИ публиковать материалы о ФСБ, в том числе не содержащие гостайну

(0)
 
04:53  

Отчет госдепартамента США: Россия, Украина и Польша не выплатили компенсации евреям за Холокост

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
дата публикации 02.08.20 05:20
скаут: Игорь Львович;
   
 

Очередь российских туристов в Абхазию, на фоне роста там случаев заражения коронавирусом

JAMnews, Сухум  01.08.2020

С вечера 1 августа Абхазия открыла въезд и выезд в Россию без всяких ограничений, не требуется даже справка об отсутствии коронавируса.

И в России, и в Абхазии в июле продолжался рост случаев заражения.

На границе с Россией с утра 1 августа выстроилась огромная очередь.

 

Граница была закрыта с конца марта 2020 года, что создало большие проблемы местного населению, так как для большинства приезд российских туристов — источник основного дохода.

"Мы надеемся, что туристы приедут" — жители Абхазии ждут конца карантина и возможности заработать. Видео

Российские туристы — главный источник заработка для жителей Абхазии. Но граница закрыта, и туристический сезон под угрозой окончательного провала

Решение об открытии границы с Абхазией подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб сказал, что абхазская сторона открыла границу «зеркально».

«Этот вопрос обсуждался долго и мы пришли к общему мнению«, — сказал Анкваб.

Пандемия в Абхазии остановилась на несколько недель в начале лета. Однако после 20 июля 2020 года вновь начался резкий рост случаев заражения. В целом с начала пандемии заразились 84 человека. Двое из них скончались, 37 выздоровели.

Россия на четвертом месте в мире по числу зараженных — 845 443 случая по официальным данным на 1 августа 2020 года. Из них 14 058 человек скончались.

Однако врачи и активисты в России и за ее пределами говорят о том, что статистика фальсифицирована и реальные данные намного выше.

статью прочитали: 25 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2020
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2020  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 