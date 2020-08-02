Сотрудникам ЧВОК "Мар" достался очень непростой маршрут

Частная военная охранная компания «Мар», сотрудники которой на днях были задержаны в Белоруссии, специализируется на охране промышленных объектов и уже выполняла контракты в Судане и Венесуэле. В Африке чвкашники охраняли золотые прииски, а в Венесуэле – нефтяные месторождения.



На границе с Колумбией сейчас максимально обострилась обстановка, поэтому Венесуэла является наиболее вероятным пунктом назначения задержанных в Белоруссии россиян. Промышленным объектам в приграничных районах действительно могли понадобиться услуги специально обученных бойцов.



Самую правдоподобную версию недавнего инцидента в Минске своим подписчикам предложили авторы проекта WarGonzo, отметив, что сотрудники белорусских спецслужб тоже частенько наведывались в обе вышеупомянутые страны. Расследование на эту тему журналисты обещали опубликовать чуть позже.



Подтверждают версию WarGonzo и слова главы следственной группы белорусского СК Агафонова, заявившего, что у всех задержанных были при себе билеты до Стамбула. Однако, судя по их признаниям, только 15 человек летели непосредственно в Турцию. Ещё 11 направлялись в Венесуэлу, 2 – на Кубу и один – в Сирию.



Следственной группе показались сомнительными показания россиян, однако белорусские правоохранители не учли того, что из-за пандемии авиаперелёты между Турцией и Венесуэлой сейчас запрещены. Поэтому менеджерам ЧВОК «Мар» и пришлось построить столь сложные маршруты для своих сотрудников. Бойцы полетели бы в Турцию, откуда им пришлось бы отправиться в Мадрид, так как сейчас в Латинскую Америку можно добраться только через Испанию. Из Мадрида они прилетели бы на Кубу, а уж оттуда – в Каракас.



У россиян были только билеты на самолёт до Стамбула. То есть они должны были провести несколько дней в Турции, приобрести билеты и отправиться дальше. Маршрут охранников готовил явно полный дилетант. Только этим и можно объяснить полную неразбериху в показаниях бойцов. Менеджеры ЧВОК максимально усложнили своим сотрудникам путешествие к месту работы.

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