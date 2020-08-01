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Тротил в самолет президента Польши Качинского заложили в России

Польская комиссия по повторному расследованию катастрофы Ту-154 президента Леха Качиньского утверждает, что тротил, взрыв которого якобы стал причиной крушения, заложили в самолет во время ремонта в России.

Об этом говорится в промежуточном отчете комиссии под руководством бывшего министра обороны Антони Мачеревича. В документе вновь утверждается, что причиной авиакатастрофы стал взрыв.

Наличие следов взрывчатых веществ на борту — тротила, пентрита и гексогена — подтвердили польская и британская лаборатории. Отмечается, что следы взрывчатки якобы обнаружили в пробах, взятых с частей, которые российские техники меняли во время ремонта бортов 101 (самолет Качиньского) и 102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году.

Стоит отметить, что первая польская комиссия по расследованию крушения Ту-154 под Смоленском признала в качестве причины снижение самолета ниже дозволенного минимума при посадке в условиях густого тумана. Однако с 2012 года в польских СМИ начали появляться статьи о найденной на месте катастрофы взрывчатке, в связи с чем с 2016 года власти Польши не соглашаются с озвученными ранее выводами.

«Нет сомнений в том, что трагедия была вызвана целым рядом преднамеренных действий как в области капитального ремонта самолета Ту-154, бортовой номер 101, подготовки официальной правительственной делегации в Катынь, преднамеренно ложного ведения самолета на посадку за тысячу метров до аэропорта российскими контролерами, так и аварией и взрывами, которые в конечном счете уничтожили самолет и привели к гибели президента Польши и всей правительственной делегации», — приводит агентство заявление, приведенное в фильме, который был продемонстрирован в сейме.

По данным польской комиссии, наличие следов взрывчатых средств — тротила, пентрита и гексогена — на борту Ту-154 было подтверждено польской и британской лабораториями. Кроме того, сообщается, что следы взрывчатки исследователи обнаружили в пробах, взятых с частей самолета, которые меняли российские техники во время ремонта двух польских Ту-154 в 2009 году. Уточняется, что среди самолетов был и президентский борт.

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