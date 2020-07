архив



опубликовано редакцией на Переводике 31.07.20 04:46 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"From moving to U.S. to serving it: Woman adopted from Russia excels as Marine" США - 04 июля 2020 г. История одной детдомовки - от переезда в США к служению им Женщина, усыновленная из России, добивается превосходных успехов в Корпусе морской пехоты Капрал Корпуса морской пехоты США Вероника Р. Готшалк (Gottschalk), специалист по разведке из 3-й дивизии КМП, позирует для фотографии в Кэмп-Кортни, Окинава, Япония, 3 июня 2020 года. Готшалк поделилась своей историей о том, как она стала морским пехотинцем после того, как ее усыновили из России в возрасте 6 лет. Courtesy of Lance Cpl. Hannah Hall and Defense Visual Information Distribution Service MINSTER - В старшей школе Вероника «Ника» Готшалк (Gottschalk) пропускала практические занятия по чирлидингу, чтобы отправиться в военный учебный центр Пиква. Это отношение и самоотверженность позволили капралу Готшалк занять место специалиста по разведке в 3-й дивизии КМП и она продолжает подниматься по служебной лестнице. Обычный день для Готшалк теперь включает в себя информирование высокопоставленных чиновников, в том числе двухзвездного генерала. «Чего я хочу добиться в своей карьере, это перейти на должность офицера», - сказала она. Начиная с нуля Интерес Готшалк к вступлению в армию проистекает из ее опыта в детстве. Когда ей было 6 лет, она и ее младший брат были усыновлены из Республики Тыва, в России, Джеффом и Джанет Готшалк из Минстера. Вероника Готшалк (слева) сидит рядом со своим братом вскоре после усыновления из России. Courtesy of Lance Cpl. Hannah Hall and Defense Visual Information Distribution Service «Я действительно помню, как была в приюте и попала в организацию», - сказала она. «Я помню, как семьи приходили и смотрели на нас, и мои нынешние родители приходили и смотрели на нас. Я очень благодарна им за то, что мы подошли под их стереотип и они выбрали нас, особенно потому, что мы были в том возрасте, когда мы с братом должны были расстаться. «Россия в целом довольно ограничена в том, что вы можете говорить и делать», - продолжила она. «В приюте мы были в системе, где вы не можете принимать собственные решения, не иметь семьи или вести нормальный образ жизни. Прибытие в США и возможность позволить себе основные вещи, такие как выходить на улицу и получать еду или идти и делать то, что вы хотите, когда хотите, без необходимости говорить кому-то, было довольно значительным». Однако, когда Готшалк приехала в маленькую деревню Минстер, не все было гладко. Она должна была выучить новый язык и понять, как вписаться в дружное сообщество. «Ей было 6 лет, но все говорили: «Вы не можете отправить ее прямо в детский сад, она не говорит по-английски, она ничего не понимает», - вспоминал Джефф Готшалк. «Мы знали, что не можем ждать, когда ей исполнится 7 лет, поэтому мы просто собирались погрузить ее в это. В школе пришлось нанять ей переводчика, который работал с ней около двух недель, а затем, наконец, позвонил и сказал: «Она больше не нуждается в моей помощи. Она все схватывает на лету». «Я бы сказала, что у меня определенно был уникальный опыт в Mинстере. Я никогда по-настоящему не вписывалась в шаблон, или представления обычного человека из Минстера о том как растут дети моего возраста», - сказала Ника Готшалк. «Я просто всегда поступала по-своему, но в старших классах также активно участвовала в разных клубах и занималась спортом. Так я общалась со своими сверстниками, но мой опыт был уникальным: я не говорила с ними на одном языке и все равно пыталась общаться и заводить друзей ». К восьмому классу она решила, что хочет закончить школу раньше и сделала это после окончания 8-го класса. Она сразу решила, что хочет делать карьеру в армии, но коленные связки поврежденные во время соревновательного выступления едва не перечеркнули её шансы. Нике Готшалк пришлось пройти через две операции на левом колене ещё до окончания школы, и первоначально в приеме в армию ей было отказано. Ее семья подала апелляцию на решение, рассмотрение которой заняло около шести месяцев. Чтобы не сидеть сиднем, в ожидании ответа, она и ее семья начали подыскивать колледж. Она получила стипендию для обучения в университете Дейтона, где начала изучать биологию. «Это был мой первый семестр в университетском городке, когда я решила пойти дальше и поступить на военную службу добровольно. Мне казалось, что я теряю цель в жизни», - сказала она. «Я хотела стать офицером, но я решила пойти в армию сейчас, чтобы изменить ситуацию». Она набрала достаточно высокий балл в своем тесте ASVAB, (комплекс тестов по профессиональной подготовке для поступающих на военную службу), что она могла бы по сути продолжить любую военную карьеру по своему выбору. «Я решил выбрать разведслужбу (Intel) только из-за всех тех возможностей, которые она предоставляла. Это умственно стимулирует, и требует физических усилий, баланс этого сделает меня всесторонне развитым человеком». Капрал Корпуса морской пехоты США Вероника Р. Готшалк, специалист по разведке из 3-й дивизии КМП, позирует для фотографии в Кэмп-Кортни, Окинава, Япония, 3 июня 2020 года. Готшалк поделилась своей историей о том, как она стала морским пехотинцем после того, как ее усыновили из России в возрасте 6 лет. Courtesy of Lance Cpl. Hannah Hall and Defense Visual Information Distribution Service Еще один переход После окончания учебного лагеря, месяца боевой подготовки морских пехотинцев и разведподготовки она была направлена на в Окинаву, Япония, где она находится и сегодня. В сентябре её переведут в Северную Каролину. «Когда я была новеньким “с иголочки” морпехом, я испытала много преследований и большого негативного внимания со стороны мужчин из-за своей внешности - потому что у меня светлые волосы и голубые глаза», - объяснила Ника Готшалк. «Я знаю, кто я, что я имею в виду и какие стандарты я встречаю и превосхожу, поэтому сейчас я не слишком беспокоюсь об этом. ... Это всегда тяжелая битва. Корпус морской пехоты стал намного лучше, но мы ещё далеки от того, что нам нужно. У меня есть подруги, которые ушли из-за этого сексуального насилия, посттравматического синдрома от этого и проблем из-за преследования. Это печальная вещь для организации, которая гордится братством и сестринством». Сейчас она стала тем, кого даже она сама называет «агрессивной женщиной», человеком, который не боится высказываться, когда с ней или с другими обращаются несправедливо. «У меня есть свое мнение, и я не боюсь его высказывать. Мне все равно, какое у вас звание, вы будете уважать меня, и я скажу вам, если вы нарушили мои права или права других людей, и это удерживает людей от того, чтобы они цеплялись ко мне. Как женщина, вы проходите через много преследований и дискриминацию. Тебе говорят, что ты здесь только потому, что ты женщина, или тебя называют центром внимания, потому что ты симпатичная и светловолосая, поэтому ты нравишься людям. Я слышу это ежедневно». Как младший командир, она делает свою работу так, чтобы быть уверенной в том , что ее подчиненные морские пехотинцы не получают такого же обращения. И все время все еще пытается сломать собственный “стеклянный потолок”. Капрал Корпуса морской пехоты США Вероника Р. Готшалк, специалист по разведке из штабной роты штабного батальона 3-й дивизии КМП, проходит подготовку в школе КМП по выживанию на воде (Marine Corps Water Survival School - MCIWS) в лагере Хансен, Окинава, Япония, 12 марта 2020 г. Подготовка в MCIWS критически важна для поддержания способности морских пехотинцев быть “земноводными” по характеру своей деятельности и укреплять их физически и умственно [для действий] как на воде так и на суше. Courtesy of Lance Cpl. Hannah Hall and Defense Visual Information Distribution Service «Здесь, в ближайшие несколько недель, если ничего не случиться, я собираюсь пройти повторный базовый скрининг. Есть только одна женщина-разведчик морпех, и она сделала это в начале года», - сказала Ника Готшалк. «Я хочу показать, что независимо от пола, если вы надумаете и будете упорно работать над чем-то, будь то дюйм, ярд, миля или годы вперед, если вы будете делать так, вы определенно сможете достичь всего чего вы хотите. «Я люблю быть агрессивной и соответствовать мужским стандартам. Я люблю побеждать их - бегать быстрее, опережать их и превосходить их. Это то, что движет мной каждый день. Раньше я была такой робкой, но теперь я не остановлюсь до тех пор, пока просто физически не смогу больше идти». «Она определенно намного жестче, чем я думал», - сказал ее отец. «Когда она была моложе, и мы перебрасывались мячом размером с волейбольный, она даже не могла его поймать, у нее не было физической силы. Удивительно, как она сама создала себя». Однажды Ника Готшалк хотела бы вернуться в Россию, чтобы найти своих биологических родителей и узнать больше о том, откуда она родом, но сейчас всё ее внимание сосредоточено на ее успехе и семье, которая помогла ей в этом. Капрал Корпуса морской пехоты США Вероника Р. Готшалк, специалист по разведке из штабной роты 3-й дивизии КМП, проходит подготовку в школе КМП по выживанию на воде (Marine Corps Water Survival School - MCIWS) в лагере Хансен, Окинава, Япония, 12 марта 2020 г «Знания, которые я получу на этом курсе, будут переданы мною моим подчиненным и другим морским пехотинцам, которые захотят узнать больше о морской стороне службы в КМП», - сказала она. Courtesy of Lance Cpl. Hannah Hall and Defense Visual Information Distribution Service



