опубликовано редакцией на Переводике 03.08.20 00:12 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"North Korea 'ghost ships' wash up in Japan full of dead bodies " Австралия - 29 июля 2020 г. Северная Корея, Китай, кальмары и лодки полные трупов на побережье Японии By CNN Jul 29, 2020 Северокорейское рыболовное судно в российских водах. В 2017 году, море продолжало выносить на берег трупы людей. В течение многих лет северное побережье Японии было местом тревожного явления: северокорейские рыбацкие лодки выносили на берег тела мертвых рыбаков в более чем 1000 километров от их родины. Цифры 2017 года были беспрецедентными: на побережье Японии, морем было выброшено свыше 100 лодок с 35 трупами на борту. Годом ранее было вынесено только 66 лодок. “Корабли-призраки” из Северной Кореи с трупами рыбаков выносит на побережье Японии. (Global Fishing Watch) Никто не мог объяснить, почему так много из этих, так называемых «кораблей-призраков» вынесло на берега Японии в этом году. Один сотрудник японской береговой охраны сказал, что это может быть просто погода такая. Другие предполагают, что в этом виновата изношенность стареющего рыболовецкого флота Северной Кореи. [В дальнейшем] К берегу стало прибивать ещё больше этих утлых лодок, хотя и с меньшим количеством мертвых тел. Эта загадка, на протяжении многих лет, не давала покоя [японским] властям, но исследование, опубликованное в среду международной некоммерческой организацией Global Fishing Watch, предлагает новую, убедительную версию происходящего. Global Fishing Watch обвиняет китайский "теневой рыболовный флот". Спутник идентифицирует незаконные суда Авторы доклада использовали различные спутниковые технологии для анализа морских перевозок в северо-восточной Азии в 2017 и 2018 годах и обнаружили, что сотни китайских рыболовных судов плавают в водах у Северной Кореи.

Китайские траулеры, по-видимому, незаконно ловят рыбу в водах вблизи берегов Северной Кореи, вытесняя собственно северокорейский флот, который плохо оснащен для плавания на большие расстояния, дальше от северокорейского побережья - в российские и японские воды. Рыболовство в северокорейских водах или покупка и продажа северокорейской рыбы на международном уровне является нарушением международного права. Рыботорговля с Пхеньяном, стоимость которой оценивается в 419 миллионов долларов в год, была санкционирована Советом Безопасности ООН в 2017 году, в рамках его усилий по наказанию режима Ким Чен Ына за его повторные испытания баллистических ракет в том году. Но это, согласно отчету Global Fishing Watch, похоже, не остановило около 900 китайских судов в 2017 году и 700 в следующем году. Спутник идентифицирует нелегальные суда. (Global Fishing Watch) По данным Global Fishing Watch, в 2017 и 2018 годах, этими китайскими судами было поймано более 160 000 метрических тонн тихоокеанского летучего кальмара, одного из самых ценных морепродуктов в регионе, что больше, чем за тот же период выловили Южная Корея и Япония вместе взятые. Стоимость предполагаемого улова составила более 614 миллионов долларов. Хотя пока неясно, могла ли Северная Корея заработать столько денег на промысле в своих водах, но сейчас кажется, ясно что Пхеньяну удалось вернуть часть потерянной прибыли, продав права на ловлю иностранным операторам, вероятно китайским. В опубликованном в марте докладе Организации Объединенных Наций утверждается, что в 2018 году Северная Корея заработала приблизительно 167 миллионов долларов США, продавая или передавая права на рыболовство в нарушение санкций ООН. Чжи Юн Пак, старший научный сотрудник Global Fishing Watch и соавтор исследования, сказал, что обнаруженные суда составляли «примерно одну треть размера всего дальнего рыболовного флота Китая». «Это самый крупный известный случай незаконного промысла, осуществляемого судами одной страны, работающими в водах другой страны», - сказал г-н Пак. Доклад разоблачает широко распространенную незаконную ловлю рыбы в водах Северной Кореи. (University of Wollongong, Australia) С таким количеством [китайских] судов у северокорейского побережья, собственный рыболовный флот страны был вытеснен оттуда и чтобы добыть улов, вынужден уходить всё дальше от своих берегов и последствия этого, по словам Чон Сам Ли, еще одного из авторов-исследователей, были смертельными. «Для них слишком опасно работать в тех же водах, что и китайские траулеры», - сказал Ли. «Вот почему их заставляют работать в российских и японских водах, и это объясняет, почему некоторые из поврежденных судов Северной Кореи появились на пляжах Японии». Г-н Пак и другие эксперты заявили, что им удалось отследить эти суда, используя новые спутниковые и радиолокационные технологии, которые не были доступны в предыдущие годы. Разведывательные НПО с открытым исходным кодом и некоммерческие организации все чаще используют эти ресурсы для анализа морских перевозок в надежде найти или лучше понять тактику, используемую для уклонения от санкций. По словам представителей Global Fishing Watch, суда, незаконно ведущие промысел в северокорейских водах, считаются принадлежащими «китайским интересантам» и эксплуатируются ими, потому что именно там они базируются. Однако суда, занимающиеся незаконной деятельностью в этих водах, будь то перемещение товаров в море во избежание любопытных взглядов сотрудников таможенных органов или выемка песка, часто не имеют надлежащих документов, что затрудняет их отслеживание. Проблема экологии Воды Северо-Восточной Азии являются одними из самых непрозрачных и оспариваемых морей и рыбных промыслов в мире. Китай, Россия, Япония, Северная и Южная Корея - все эти страны вовлечены в какой-то территориальный спор друг с другом. В последние годы рыбные запасы резко сокращаются, что является еще одной серьезной проблемой, которую сторонам не удается разрешить. По данным Global Fishing Watch, с 2003 года, запасы летающих кальмаров в Тихом океане упали на 80 процентов в водах Южной Кореи и на 82 процента в водах Японии. По данным Global Fishing Watch, запасы летающих кальмаров в Тихом океане упали на 80 процентов в водах Южной Кореи и на 82 процента в водах Японии с 2003 года. (Global Fishing Watch) «В то время как рыбаки и их семьи ощущают падение своих доходов, ученые теряются в догадках относительно наиболее вероятной причины сокращения вылова», - написал Пак в блоге, сопровождающем исследование. «Многие указывают на чрезмерный вылов рыбы, как на основную причину этого, а некоторые предполагают, что здесь может играть свою роль изменение климата, так как изменения температуры воды влияют на нерест и миграцию. «Это удручает и повторять все это не имеет смысла». Экологичность рыболовства является основной проблемой во всем мире. Это привело к потере денег и рабочих мест в прибрежных сообществах, которые полагаются на торговлю, и привело к росту пиратства в местах, где рыболовная индустрия не может полагаться на функционирующую береговую охрану, такую ​​как Сомали. Г-н Пак сказал, что хотя Япония и Южная Корея работали независимо друг от друга, чтобы сделать промысел кальмаров более устойчивым, «отсутствие многостороннего сотрудничества и обмена информацией между всеми странами, вовлеченными в этот трансграничный промысел, означает, что на месте невозможно получить надежные научные данные и планы регионального управления ресурсами ". Министерство океанов и рыболовства Южной Кореи заявило, что рассматривает полученные данные, в то время как Масанори Мияхара, президент Японского агентства исследований и образования в области рыболовства, заявил, что в заявлении, сопровождающем исследование Global Fishing Watch, отсутствие общих данных «является серьезной проблемой». вызов, учитывая критическую важность кальмаров в регионе ". «Незаконный промысел в этих водах является очень серьезным вопросом в Японии», - сказал Мияхара. Г-н Пак сказал, что исследования его команды выявили «фундаментальную неудачу в правильном и прозрачном управлении общим ресурсом», и существует «настоятельная необходимость сотрудничества между странами, вовлеченными в этот промысел».