архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 18.08.17 20:16 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “The New York Times”,

"Why Are American Liberals So Afraid of Russia?" США - 16 августа 2017 г. Почему американские либералы так боятся России? Ivan Krastev AUG. 16, 2017

Портрет президента России Владимира Путина на Арбате в Москве. Credit Mladen Antonov/Agence France-Presse — Getty Images SOFIA, Bulgaria — Есть что-то мистическое в американской одержимости Россией Владимира Путина. Аннексия Кремлем Крымского полуострова, его участие в военном конфликте в Сирии и его вмешательство в выборы за рубежом могли бы помочь объяснить какую-то часть испытываемого Америкой чувства тревоги. Но они не объясняют, почему либералы в Соединенных Штатах намного более сильно раздражены Россией, чем, скажем, растущей экономической мощью и геополитическими амбициями Китая, или глобальным идеологическим вызовом радикального ислама или реальным сумасшествием имеющей атомное оружие Северной Кореи. Россия страдает от демографического спада и застопоренной модернизации. Её экономика сверхзависима от экспорта природных ресурсов. У российского населения - один из самых высоких процентов людей с высшим образованием, но самая низкая производительность труда среди промышленно развитых стран. И хотя г-н Путин - сильный и жесткий лидер, который пользуется общественной поддержкой дома и статусом знаменитости за границей, учреждения России коррумпированы и дисфункциональны: российские бюрократы тратят большую часть своей энергии на борьбу друг с другом за деньги и власть и не имеют времени сотрудничать. И будущее России после г-на Путина — когда бы оно не пришло — просто невозможно предугадать. Не Россию ли, всего два года назад, президент Барак Обама назвал “региональной державой”? И не является ли истинным утверждение, с которым сегодня согласны большинство экспертов, что, хотя Москва - это агрессивная военная держава заинтересованная в уравновешивании влияния Америки в мире, она не является традиционной “усиливающейся державой”? Как писал в прошлом году в журнале Foreign Affairs выдающийся американский историк Стивен Коткин: “В течение половины тысячелетия российская внешняя политика характеризовалась чрезвычайно высокими амбициями, которые превышали возможности страны”. Сегодня - та же самая картина. И все же, несмотря на все это, американцы загипнотизированы и испуганы Россией. Может быть это происходит просто потому, что для либеральной Америки, “Россия” - кодовое название для “Дональда Трампа”? Как и многие великие вопросы наших дней, объяснение этому может быть найдено в русской классической литературе. В данном случае - в повести Федора Достоевского “Двойник”. Это - история мелкого чиновника, который оказывается в сумасшедшем доме после встречи с его двойником — человеком, который похож на него и говорит как он, но который показывает все то обаяние и уверенность в себе, которых так нехватает несчастному главному герою. Двойник, в истории Достоевского, сводит главного героя с ума не потому что они просто выглядят одинаково, но потому что он заставляет главного героя понять - что ему не нравится в самом себе. То же самое происходит с Соединенными Штатами и Россией сегодня. Советский Союз терроризировал Запад в течение большей части 20-го века отчасти, потому что он был радикально другим. Якобы [в нем] не было никакого Бога, никакой частной собственности и никакого политического плюрализма. Америка могла быть советизирована только, если бы она проиграла войну против Коммунизма. Россия г-на Путина, в отличие от Советского Союза, пугает американцев, потому что они знают, что Соединенные Штаты и Россия должны очень отличаться друг от друга, но многие патологии, существующие в России, могут также быть найдены и в Соединенных Штатах. Либеральную Америку тревожит отнюдь не то, что Россия будет управлять миром. Её скорее тревожит страх (признают ли либералы это или нет), что Соединенные Штаты начали напоминать Россию. Это ведь Кремль, в течение последних двух десятилетий, пытался объяснить все его проблемы и неудачи иностранным вмешательством. Теперь Америка делает то же самое. Все, что не нравится либеральным американцам — победа г-на Трампа на выборах, свертывание процесса демократизации в мире и спад американской мощи, всё рассматривается как результат козней г-на Путина. Для либеральных американцев Россия — с полным на то основанием — пугающий пример того, как авторитарное правление может функционировать в организационной структуре демократии. Российская “управляемая демократия” представляет собой яркую иллюстрацию того, как учреждения и методы, которые первоначально защищали граждан от прихотей неответственных ни перед кем правителей, могут быть видоизменены таким образом, чтобы эффективно лишить граждан их гражданских прав (позволяя им при этом даже голосовать). Россия также воплощает то - на что может быть похожа политика, когда элиты полностью оторваны от народа. Это не только общество крайнего социального неравенства, но и общество, в котором растущее неравенство является нормой, и горстке очень богатых и политически безответственных правителей удаётся оставаться на вершине, не имея необходимости применять силу. Привилегированному меньшинству не нужно доминировать или управлять своими согражданами; они могут просто проигнорировать их как неизбежное зло. Это может потребовать времени, прежде чем американский рабочий класс начнёт понимать, что, хотя американская экономика существенно отличается от экономики России, технологическая революция во главе с Силиконовой долиной может со временем склонить Западные общества к авторитарной политике точно таким же образом, как изобилие природных ресурсов сделало возможным режим г-на Путина. Роботы — мало чем отличающийся от постсоветских граждан — не интересуются демократией. Много лет американцы могли посмотреть на Россию и ее социальные и политические проблемы и увидеть государство, застрявшее в прошлом, которое, возможно, когда-нибудь, разовьётся в современную страну такую как Соединенные Штаты. Но сегодня такие настроения больше не являются господствующими. Теперь многие американцы, осознанно или не осознанно, боятся, что, когда они смотрят на Россию, они смотрят на будущее. А что самое тревожное в этом, так это то, что это может быть и их будущее тоже.

Иван Крастев - председатель Центра либеральных стратегий, постоянный сотрудник Института гуманитарных наук в Вене, автор колонки “Мнение” (его последняя работа - “After Europe.”

статью прочитали: 17 человек Комментарии