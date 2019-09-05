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опубликовано редакцией на Переводике 05.09.19 12:08
скаут: vgladkih; переводчик vgladkih;
 
 

Как в России оппозиция борется с властью с помощью пробок на дорогах



В последние годы европейские страны накрыла волна массовых протестов. Сотни тысяч людей выходят на улицы, чтобы выразить свое недовольство и несогласие с проводимой властями политикой. Одним из наиболее ярких примеров являются протесты "желтых жилетов" во Франции. Манифестации начались в середине ноября 2018 года из-за решения правительства повысить с 2019 года налог на дизельное топливо. Вскоре протестные акции переросли в беспорядки, сопровождающиеся столкновениями с полицией. Первоначальные требования манифестантов затрагивали преимущественно экономическую и социальную сферы, однако вскоре список значительно расширился вплоть до отставки действующего президента Франции Эммануэля Макрона. Инициативу французов переняли манифестанты в Австрии, Бельгии, Венгрии, Нидерландах и Сербии. Недовольны действиями своего правительства и граждане Великобритании, где проходят многотысячные акции протеста против Брексита. Однако, несмотря на массовые народные выступления, британское правительство по-прежнему намерено вывести страну из состава ЕС.

Конечно, организация массовых манифестаций является одним из наиболее эффективных способов демонстрации недовольства населения. Однако чаще всего подобные протесты не приводят ни к каким практическим изменениям в политике правительства. Тогда на помощь приходят другие методы борьбы с правящим режимом - более изощренные и действенные. Здесь определенный интерес представляет опыт российских оппозиционеров. Ввиду невозможности проведения санкционированных митингов и шествий (российские власти попросту не дают разрешения на их организацию), активистам приходится выдумывать новые способы борьбы с правительством. Так, в команде одного из главных оппозиционных деятелей России Алексея Навального, известного своей борьбой с процветающей в стране коррупцией, решили использовать сложную ситуацию на российских дорогах в своих целях. Была разработана и проведена целая акция, в рамках которой на дорогах России искусственным образом создавались заторы с помощью имитации ДТП. К примеру, участники акции бросали собственные или арендованные автомобили в наиболее загруженных местах под предлогом технической неисправности, тем самым образуя пробки. Одновременно с этим, они оставляли комментарии с критикой правительства и сообщениями о планируемых мероприятиях в различных электронных приложениях, где можно отследить дорожную ситуацию и поделиться с соседями по пробке своим мнением о происходящем. Стоит отметить, что обстановка на дорогах России действительно сложная: крупные города страны ежедневно наполняются бесконечными пробками, которые вызывают огромное недовольство среди населения. Причиной этих пробок чаще всего является именно недостаточное внимание властей к данной проблеме. Таким образом, оппозиционеры привлекают новых сторонников протестного движения и обличают недовольство людей правящей элитой и ее политикой.

Примечательно, что данный способ достаточно прост в исполнении и не требуют больших финансовых затрат, при этом его эффективность не вызывает никаких сомнений. Возможно, европейским активистам стоит немного отойти от традиционной модели противостояния правящему режиму в виде бесконечных манифестаций и присмотреться к инновациям российских коллег, потому что только с помощью подобных нестандартных мер нам, несогласным с происходящим в наших странах европейцам, действительно удастся достичь изменений.

AgoraVox.

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теги: протесты  
   
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