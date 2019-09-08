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опубликовано редакцией на Переводике 08.09.19 06:00
скаут: monovvar;
 
 

В Токио признали, что Абэ недооценил Москву и пропустил контрнаступление

Высшее руководство Японии давно пытается заставить Москву отдать некоторые острова из Курильской гряды с помощью российско-японского мирного договора. Однако уверенная позиция России и её повышенная активность на Курилах заставили многих японских экспертов и СМИ усомниться в выбранной Токио тактике.

В частности, аналитики издания Sankei Shimbun пришли к выводу, что нынешний премьер-министр Синдзо Абэ совершил большую ошибку, отдав все козыри в руки Москвы и даже спровоцировав своеобразное дипломатическое контрнаступление. Журналисты напомнили, что в 1993 году Токио и Москва подписали Токийскую декларацию, согласно которой вопрос о суверенитете 4 островов должен решаться на основе принципов справедливости и законности. До поры до времени высокопоставленные японские чиновники придерживались этого документа и вроде бы даже аккуратно продвигались к конечной цели. Но пришёл Синдзо Абэ, отказался от прежней тактики и решил обосновать законность претензий Японии документами, подписанными с СССР. И это решение сыграло с ним злую шутку.

Абэ преступно недооценил исторические нюансы переговоров и пытался использовать Советско-японскую декларацию, в результате чего Россия лишь укрепила свои позиции. Мало того, российская сторона вполне закономерно посчитала, что Токио отказывается от принципа возврата 4 островов, и перешла в наступление.

В итоге Япония проиграла, самостоятельно обеспечив своё поражение, и фактически закрыла вопрос Южных Курил, лишившись последнего шанса вернуть острова под свою юрисдикцию.

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