Абхазия: страна, живущая за счёт России, но считающая русских вторым сортом

Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что «народ признал его победу» во втором туре выборов президента частично признанной республики. Согласно подсчетам его штаба, отрыв составляет менее 2 процентных пунктов. Оппонент действующего главы Абхазии Алхас Квициния заявил, что не признает победу Хаджимбы и ведет свой подсчет голосов.

По информации штаба Рауля Хаджимбы, по итогам обработки около 80,8 тыс. из более 81,1 тыс. бюллетеней господин Хаджимба набирает 49,3% голосов, а его оппонент — 47,55%. Часть избирателей проголосовали «против всех». Официальных данных абхазского ЦИКа пока нет.

Напомним, первый тур выборов в Абхазии состоялся 25 августа, в нем впервые участвовали девять кандидатов. Рауль Хаджимба набрал 23,85% голосов, а Алхас Квициния — 21,9%. Явка составила 66,55%.

Абхазская республика пребывает в тяжелом социально-экономическом кризисе — в этом сходится и оппозиция, и власть, пишет "Свободная пресса". Ну а отсутствие гарантий реальной защиты интересов российских бизнесменов и туристов уже и Москву, похоже, заставил крепко призадуматься: стоит ли дальше вкладывать деньги в развитие региона.

«Наша молодежь гибнет у нас на глазах»

О тяжелом социально-политическом кризисе в республике на выборах говорилось очень много. Вот как его характеризует один из кандидатов в вице-президенты (на нынешних выборах должны были баллотироваться «пары» политиков — президент плюс вице-президент) Давид Дасания: «Наша молодежь со стонами гибнет у нас на глазах от наркотического угара… коррупция захлестнула страну словно цунами, а власть бездействует,

Абхазии до коллапса, дефолта и полной гуманитарной деградации осталось совсем немного».

Дасания обратился ко всем активистам возглавляемого им международного проекта «Кавказ — наш общий дом» с предложением поддержать кандидата от оппозиции Алхаса Квицинию, сопредседателя партии «Амцахара». Именно он вместе с Хаджимбой вышел во второй тур президентских выборов.

Квициния и его сторонники на протяжении предвыборной кампании жестко критиковали тот курс, по которому Абхазию ведет действующий лидер. Крайне высокая зависимость от российских финансовых вливаний дестимулирует собственную абхазскую экономику и промышленность. Практически исчезли целые отрасли, которые некогда были драйверами развития региона, — например, табаководство или судоремонт.





Русские тут считаются людьми второго сорта

— Абхазия — это удивительный пример того, как хвост вертит собакой, — рассказывает старший эксперт Института экономической политики, член правления фонда «Либеральная миссия» Сергей Жаворонков. — Абхазский политический режим — это этнократия: то есть, между апсуа (как называют себя коренные жители) существует некое вооруженное равновесие и некое консенсусное мнение, что меньшинство должно подчиняться большинству, а вот русские, армяне, грузины считаются людьми второго сорта.

Республика живет на российские деньги, при этом русские в Абхазии являются гражданами второго сорта: не имеют права приобретать недвижимость и землю и подвергаются рейдерству (убийство Сергея Клемантовича, дело Игоря Варова и многие другие).

Поезжайте в Сухуми: в центре города стоят разрушенные здания железнодорожного вокзала и Верховного совета… Абхазы говорят что виновата война почти тридцатилетней давности. Но почему в Грузии нет таких зданий, а ведь там тоже стрельба была в 1992 году?!

Вместе с резкой деградацией абхазско-российских взаимоотношений проблемой страны являются также высокий уровень криминализации общества: в 250-тысячной стране происходит намного больше тяжких преступлений (убийств, разбойных нападений, похищений), чем в любом сопоставимом по размеру российском городе. МВД и прокуратура республики постоянно отчитываются об изъятии крупных партий наркотиков и огнестрельного оружия.

А, скажем, смертность на дорогах (25 смертей на сто тысяч населения в год) — на уровне таких экономически отсталых стран, как Ливия или Судан. Стоит напомнить, что в разгар курортного сезона произошли два смертельных ДТП с участием российских туристов: под Пицундой разбился автобус, а спустя всего три дня микроавтобус разбился в автомобильном тоннеле в Гагре. И до сих пор о результатах расследования уголовных дел ничего неизвестно!





Абхазские власти принимают решения в пользу клановых интересов

Защитой прав русского населения Абхазии занимается правозащитное движение «Русский голос». Его руководитель Михаил Панов говорит в беседе со «Свободной прессой», что сложившаяся в республике ситуация — закономерный итог девальвации власти:

— Президент Хаджимба не смог быть даже арбитром в историях, связанных с нарушениями прав (да и что там говорить, откровенным грабежом) инвесторов, в первую очередь российских, работавших в Абхазии. Думаю, это связано с тем, что он несамостоятельное лицо, а вынужден принимать решения в пользу клановых интересов или просто уличных крикунов. Достаточно вспомнить ситуацию с захватом завода в селе Лыхны: несмотря на все призывы (в том числе и из Москвы) президент Абхазии не сумел вмешаться в ситуацию.

Проблема, возникшая вокруг рейдерских захватов предприятий, и в первую очередь завода в Лыхны, и оказалась главным тормозом для развития российско-абхазских отношений. Когда это стало очевидно, на контакт с владельцами предприятия вышел председатель Госкомитета по управлению госимуществом и приватизации Вахтанг Пипия и начал угрожать своими «связями» с российскими силовыми структурами. Вот таков деловой «почерк» нынешнего руководства Абхазии, во всяком случае? в отношениях с российским бизнесом.

— Все кандидаты сходятся, все понимают необходимость обеспечения безопасности и борьбы с криминалом. Вопрос в том, имеют ли они некую программу такой борьбы, знают ли они необходимые меры и рычаги для улучшения ситуации. В этом большой вопрос, — рассказывает сотрудник Института востоковедения РАН Александр Скаков. — В целом, программы кандидатов не кажутся мне глубоко проработанными и детально прописанными: актуальность задач понимают все, но никто не знает, как именно их решать. Звучат, например, предложения, провести реформу МВД, судов, увеличить полномочия вице-президента. Но, учитывая нестабильность в обществе, я сомневаюсь, что кто-то пойдет на увеличение полномочий вице-президента. А все остальное — это пока лишь благие пожелания…

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