Вопросы относительно ареста Юрия Борисова и обвинений против Николая Малинова

По поводу ареста бывшего главного редактора газеты «Дума» (»Слово») Юрия Борисова 9 сентября и выдвинутого 10 сентября обвинения в шпионаже против бывшего издателя этой же газеты Николая Малинова, председатель Управляющего Совета Союза болгарских журналистов Снежана Тодорова заявила сайту БСП:

«Журналистский корпус и все общество были шокированы известием об аресте 9 сентября бывшего главного редактора газеты «Дума» Юрия Борисова и особенно указание основанием для ареста той статьи Уголовного Кодекса, которая касается шпионажа. Эта весть повторялась средствами массовой информации, в то время как в течение всего дня не было сделано официального разъяснения и обоснования совершенных органами прокуратуры и следствия действий.

Позднее освобождение Юрия Борисова после многочасового допроса и заявления заместителя главного прокурора Ивана Гешева перед СМИ, что Борисов был допрошен лишь как свидетель, не отменяет обязанности соответствующих органов власти дать необходимые объяснения обществу относительно третирования нашего коллеги, журналиста.

Если он был допрошен лишь как свидетель, то почему перед этим в течение четырех часов проводился обыск у него в доме? Почему изъяты его телефон и компьютер? Почему был доставлен в Специализированную прокуратуру в наручниках? Кто компенсирует ему причиненное всеми этими действиями общественное дискредитирование? Кто понесет ответственность за созданное этой акцией среди самой широкой общественности ощущение угрозы инакомыслящим?

Вопросы вызывает и официальное обвинение в шпионаже, выдвинутое против бывшего издателя газеты «Дума» и председателя Национального движения «Русофилы» Николая Малинова в течение 24 часов после того как 9 сентября был задержан в то же время, что и Юрий Борисов, который является одним из секретарей «Русофилов».

Под предлогом, что идет речь о данных, содержащих секретную информацию, что следует из заявления по этому поводу главного прокурора Сотира Цацарова и зам.главного прокурора Ивана Гешева, журналистам не была дана возможность задать вопросы. Однако распространенная аргументация выдвинутого против Николая Малинова обвинения оставляет много неясностей и порождает потребность в пояснениях.

Если есть непорядок в финансовых взаимоотношениях болгарской НПО с иностранной НПО, то почему этим не занимаются специализированные органы финансового контроля, а доходит до обвинения в шпионаже? Чем угрожает национальной безопасности создание НПО, интернет-сайтов, телевизионного канала и партии, которые должны добиваться влияния в обществе, учитывая, что именно в этом и заключается цель всех НПО, интернет-сайтов, телевизионных каналов и партий?

Мы обеспокоены, что в распространенных заявлениях так и не были даны никакие объяснения со стороны прокуратуры относительно третирования Юрия Борисова во время его задержания на целый день 9 сентября, обыска в его доме, его содержание в наручниках в условиях, что в конечном итоге ему не предъявлено никакого обвинения и он определен лишь как свидетель. Его общественная компрометация этим третированием требует установления виновных в совершении такого рода публичных внушении.

Разделяем точку зрения президента Румена Радева, который заявил в ответ на вопрос журналиста: «Шпионаж в пользу иностранного государства является исключительно тяжким обвинением. Поэтому жду, чтобы следствие представило неоспоримые факты, потому что в противном случае останется сомнение, что болгарские институции использованы во внутриполитическом сценарии». Обосновано беспокойство главы государства тенденцией, когда «люди безостановочно противопоставляются один другому и не могут объединиться и призвать к ответу за сегодняшние проблемы и провалы».

Неизменной остается позиция СБЖ, что недопустимо каким бы то ни было образом нарушать права журналистов и всех граждан, включая и компрометирующие их публичные утверждения и внушения, без обоснования неопровержимыми и подтвержденными в судебном порядке доказательствами».