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Газета "Дума" (Болгария)
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опубликовано редакцией на Переводике 13.09.19 12:29
скаут: inalpl; переводчик inalpl;
 
 

БСП: «Мы категорически против политических гонений»

Городская конференция БСП выступает категорически против политических гонений и отстаивает право Республики Болгария самостоятельно формировать и проводить свою внешнюю и внутреннюю политику, сообразно своим национальным интересам. 

Уже несколько дней страну сотрясает так называемый шпионский скандал. В наручниках (в качестве свидетеля!) на допрос в Специализированную прокуратуру был доставлен Юрий Борисов – журналист, интеллектуал и общественный деятель.

Были задержаны и допрошены активисты Национального движения «Русофилы», членами которого являются болгарские граждане, придерживающиеся различных политических убеждений.

Все это совершено демонстративным образом, с грубым нарушением основных прав и свобод, закрепленных в Болгарской Конституции:

- Свобода совести и слова;
- Свобода взглядов и убеждений;
- Право на свободное создание общественных объединений болгарских граждан. 

Несмотря на объяснения прокуратуры, что не преследуют идеи, дата 9 сентября была избрана не случайно, более, чем ясно, что в Болгарии возрождаются авторитарные рефлексу власти и политические репрессии против неудобных и несогласных с власть имеющими.

Этот фальшивый спектакль не защищает, а угрожает национальной безопасности Республики Болгария и преследует следующие цели:

– Отвлечение внимания общественности от социально-экономических проблем накануне выборов,
– Перераспределение ресурсов и экономической власти; 
– Сознательное разделение и противопоставление болгарских граждан;
– Саботаж болгарско-русских отношений после их перезагрузки на самом высоком уровне и накануне реализации стратегических энергетических проектов;
– Очередная попытка демонизации России в глазах болгар после скандальной Декларации МИД (Болгарии. – пер.) по поводу 75 летия Освобождения Восточной Европы от нацизма;

Городская Конференция БСП категорически выступает против политических преследований и отстаивает право Республики Болгария самостоятельно формировать и проводить свою внешнюю и внутреннюю политику, сообразно своим национальным интересам. 

Мы, делегаты Городской Конференции БСП, предупреждаем, что руководство (партии. – пер.) ГЕРБ вовлекает Болгарию в опасные конфликты с непредвиденными последствиями, которые противоречат общественному консенсусу относительно сбалансированной политики в сегодняшнем многополярном мире.

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теги: Болгария  
   
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