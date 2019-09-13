БСП: «Мы категорически против политических гонений»

Городская конференция БСП выступает категорически против политических гонений и отстаивает право Республики Болгария самостоятельно формировать и проводить свою внешнюю и внутреннюю политику, сообразно своим национальным интересам.





Уже несколько дней страну сотрясает так называемый шпионский скандал. В наручниках (в качестве свидетеля!) на допрос в Специализированную прокуратуру был доставлен Юрий Борисов – журналист, интеллектуал и общественный деятель.



Были задержаны и допрошены активисты Национального движения «Русофилы», членами которого являются болгарские граждане, придерживающиеся различных политических убеждений.



Все это совершено демонстративным образом, с грубым нарушением основных прав и свобод, закрепленных в Болгарской Конституции:



- Свобода совести и слова;

- Свобода взглядов и убеждений;

- Право на свободное создание общественных объединений болгарских граждан.



Несмотря на объяснения прокуратуры, что не преследуют идеи, дата 9 сентября была избрана не случайно, более, чем ясно, что в Болгарии возрождаются авторитарные рефлексу власти и политические репрессии против неудобных и несогласных с власть имеющими.



Этот фальшивый спектакль не защищает, а угрожает национальной безопасности Республики Болгария и преследует следующие цели:



– Отвлечение внимания общественности от социально-экономических проблем накануне выборов,

– Перераспределение ресурсов и экономической власти;

– Сознательное разделение и противопоставление болгарских граждан;

– Саботаж болгарско-русских отношений после их перезагрузки на самом высоком уровне и накануне реализации стратегических энергетических проектов;

– Очередная попытка демонизации России в глазах болгар после скандальной Декларации МИД (Болгарии. – пер.) по поводу 75 летия Освобождения Восточной Европы от нацизма;





Городская Конференция БСП категорически выступает против политических преследований и отстаивает право Республики Болгария самостоятельно формировать и проводить свою внешнюю и внутреннюю политику, сообразно своим национальным интересам.



Мы, делегаты Городской Конференции БСП, предупреждаем, что руководство (партии. – пер.) ГЕРБ вовлекает Болгарию в опасные конфликты с непредвиденными последствиями, которые противоречат общественному консенсусу относительно сбалансированной политики в сегодняшнем многополярном мире.

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