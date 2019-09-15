Олег Смоленков: предполагаемый американский шпион, который улизнул из России

По сообщениям, отдых в Черногории прикрывал побег, о котором до этой недели было мало что известно.

Shaun Walker, Julian Borger in Washington and Marc Bennetts in Moscow

Sat 14 Sep 2019

Хотя так и не было подтверждено, что Смоленков - это именно тот человек о котором идет речь, косвенные доказательства, похоже, указывают на это. Photograph: Courtesy RTVI

В июне 2017 года ответственный сотрудник Кремля Олег Смоленков и его семья вылетели из Москвы в Тиват, прибрежный курорт в Черногории, любимый российскими туристами. Назад он не вернулся, и его коллеги никогда больше не слышали о нём. Было начато расследование [предполагаемого] убийства, но вскоре оно было прекращено из-за отсутствия улик.

Это был последний случай, когда кто-то что-то слышал о Смоленкове - до этой недели, когда российские СМИ назвали его шпионом ЦРУ, которого агентство вывезло из России для его собственной безопасности. В начале этой недели канал CNN впервые сообщил о существовании американского источника внутри Кремля.

Он сообщил, что источник годами предоставлял Вашингтону информацию и способствовал выводу американских спецслужб о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года. CNN не назвал агента, сославшись на опасения за его жизнь, но российские СМИ быстро определили Смоленкова в качестве вероятного виновника.

Ни одна из сторон не подтвердила, что Смоленков действительно является тем человеком, о котором идет речь, но косвенные доказательства, похоже, указывают на это. Отдых в Черногории, похоже, был прикрытием для аккуратной операции США по спасению Смоленкова и его семьи. По словам «Победы», черногорской газеты, известной своими хорошими источниками в службах безопасности страны, семья Смоленковых прилетела в Тиват 14 июня 2017 года.

В небольшом прибрежном аэропорту было несколько различных рейсов из Москвы в этот день, и Смоленковы смешались с толпами русских, добирающихся до прибрежных курортов в течение напряженного летнего сезона. По сообщениям, Смоленков, его жена Антонина и их трое детей несколько дней спустя выскользнули из страны на яхте из близлежащего Порто Монтенегро.

Пристань для яхт Порто Монтенегро в Тивате, откуда, как утверждается, отправились Смоленков и его семья. Фотография: Марко Дюрица / Reuters

Согласно местному источнику в службе безопасности, американские контакты сказали черногорцам, что есть люди, которые должны сесть на судно «без всякой помпы», но не сообщали никаких подробностей. Черногорцы согласились, не задавая никаких вопросов. Порто Монтенегро обслуживает постоянный поток владельцев яхт, от скромных до сверхбогатых, а также известен как центр контрабандной деятельности, поэтому таинственный отъезд, требующий секретности, не вызвал ни у кого удивления.

Российское информационное агентство Интерфакс сообщило в пятницу, что несколько чиновников были наказаны за то, что позволили Смоленкову поехать в Черногорию. Место назначения было занесено в черный список для российских государственных служащих после того, как страна обвинила Москву в организации попытки государственного переворота в 2016 году.

Предполагается, что лодка доставила Смоленковых через Адриатическое море в Италию, откуда они были бы переправлены в США. Его след вновь появляется в июне 2018 года, когда, согласно местным отчетам о собственности, Смоленков и его жена купили дом, занимающий акры земли, в тупике под названием Партридж-лейн в Стаффорде, штат Вирджиния, примерно в 40 милях к юго-западу от Вашингтона.

Они заплатили 925 000 долларов за дом с шестью спальнями, оформив покупку под своими собственными именами, а затем в марте этого года передали право собственности трасту Partridge Joint Revocable Trust.

Журналисты бросились по адресу во вторник, когда имя Смоленкова впервые было появилось как имя вероятного перебежчика, только чтобы найти дом закрытым и пустым. Соседи подтвердили, что там жила русская пара, и сказали, что они поспешно уехали в понедельник вечером, через несколько часов после того, как история CNN вышла в эфир.

Дом в Стаффорде, штат Вирджиния. Фотография: Эрик Барадат / AFP / Getty Images

В новостях сообщили, что агент был отозван из России в 2017 году из-за опасений, что Дональд Трамп может выдать его личность. Госсекретарь США Майк Помпео, осудил эти слова как “возмутительные”.

Российские власти не отрицали, что Смоленков мог быть источником ЦРУ, но при этом постарались преуменьшить его значимость и возможности доступа к информации. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что Смоленков работал в администрации президента, но заявил, что его уволили и у него не было доступа к Путину. Он назвал сообщение CNN "беллетристикой". Пресс-секретарь МИДа Мария Захарова отвергла его как «классическую пропаганду».

Смоленков родился в городе Иваново, на северо-востоке от Москвы, в 1969 году. Вскоре после окончания института он поступил на службу в министерство иностранных дел и работал на нескольких скучных должностях в его валютно-финансовом отделе. Он был отправлен в посольство России в Вашингтоне в 2000-х годах и работал под руководством тогдашнего посла Юрия Ушакова.

Ушаков стал главным советником Путина по внешней политике в 2012 году, а Смоленков переехал работать в кабинет Ушакова в здании администрации президента на Старой площади в Москве.

Источник в газете «Ведомости» в органах государственной безопасности заявил, что Смоленков не имел бы прямого доступа к секретной информации ни в российском посольстве в США, ни во время работы в администрации президента в Москве. Источник сказал, однако, что он мог бы найти информацию, представляющую ценность для разведки США, в ходе бесед с коллегами, у которых был более широкий доступ. Его бывшие коллеги говорили, что он эффективный работник, и хвалили его.

Самым недавним высокопоставленным российским перебежчиком был Александр Потеев, заместитель директора программы шпионов-«нелегалов», которую ведет российская служба внешней разведки. Потеев ускользнул из России незамеченным в 2010 году, как раз перед тем, как ФБР задержало нескольких российских шпионов и депортировало их .

Хотя разведывательный опыт Потеева означает, что он имел совсем другой профиль, чем Смоленков, в биографиях двух мужчин есть интригующее сходство. Оба провели много лет работая в США, где, по-видимому, они и были перевербованы, оба были незаметно вывезены из России до того, как были разоблачены, и позже было обнаружено, что оба живут под своими именами в США.

Последний факт вызвал повсеместное удивление и смятение, учитывая склонность тех кого Кремль считает предателями, умирать нехорошей смертью в последние годы. В советский период перебежчики, как правило, тайно вывозились в маленькие тихие города и получали новые удостоверения личности, но источники в разведке говорят, что в последние годы многие настаивают на сохранении своих настоящих имен, особенно если они покидают Россию вместе с членами семьи, которые могут не хотеть полностью отрываться от своей прошлой жизни и карьеры.

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