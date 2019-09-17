Три добровольческих батальона на Украине, сдали тяжелое вооружение

13.09.19 Автор Редакция

В Донбассе бойцы трех добровольческих подразделений Национальной гвардии Украины передали тяжелое и часть стрелкового вооружение полицейским. Информация об этом появилась на сайте Национальной полиции страны.

«Процесс передачи вооружения официально зафиксирован. Он состоялся 11 сентября при участии руководства Нацполиции, полиции Донецкой области, СБУ, командования добровольческих подразделений», — сказано в сообщении.

Речь идет о националистических подразделениях имени Шейха Мансура, ОУН* и 8-го батальона украинской добровольческой армии.

Первый зампред Нацполиции Вячеслав Аброськин отметил, что в общей сложности было передано около десяти тонн оружия и различных боеприпасов. Он поблагодарил добровольцев за верную службу и отметил, что полученное оружие будет использоваться для защиты Украины и «предоставления отпора вооруженной агрессии РФ».

Издание «Страна.ua» со ссылкой на источник сообщило, что разоружение являлось «показательным» — бойцы отдали лишь половину имеющегося у них оружия. Вторую часть вооружения вывезли на региональные опорные базы УДА и ОУН*, которые расположены в мирных областях Украины. Отмечается, что они были подготовлены заранее.

Что известно об этих добробатах

Все три формирования, которые начали сдавать оружие - выходцы из "Правого сектора".

Батальон имени Шейха Мансура - это чеченское соединение, которое появилось в октябре 2014 года. О его создании объявили в Дании, где проживало много бывших борцов за "республику Ичкерию". Возглавил это образование чеченец Муслим Чеберлоевский.

По слухам, он не совсем законно пересек границу Украины (до Майдана, по его признанию, СБУ отлавливала беглых из РФ чеченцев и передавала их Москве). Но потом вполне открыто влился со своим батальоном в ДУК "Правый сектор".

В отряд Чеберлоевского входил убитый позже в Киеве Тимур Махаури - его авто взорвали на Бессарабской площади в Киеве осенью 2017 года. А за несколько месяцев до того Махаури задерживали за ограбление, но он оказался на свободе.

Есть фото, где с Чеберлоевским (с поднятым указательным пальцем) запечатлена и убитая позже в Киеве Амина Окуева - жена командира еще одного чеченского батальона Адама Осмаева.

Батальон имени шейха Мансура,несмотря на громкое название, еще с 2015 года не воевал самостоятельно, действуя в составе подразделений "Правого Сектора" и составлял от силы около десятка бойцов.

Следующий разоруженный батальон - ОУН. Это формирование под командованием Николая Коханивского и ряда других националистов. Оно создавалось на базе батальона территориальной обороны Нежина. Воевать начал с августа 2014 года на базе ДУК "Правый сектор". Находился в районе Песок, где и другие формирования Яроша.

Третье соединение - 8-й батальон "Украинской добровольческой армии", он же "Аратта". Им командует соратник Яроша Андрей Гергерт ("Червень"). Соединение базировалось в селе Юрьевка под Мариуполем и изначально входило в УДА.

УДА и ОУН не являются официальным военными подразделениями. То есть, по сути, это незаконные вооруженные формирования, с существованием которых украинская власть долгое время мирилась. С одной стороны - из-за опасения вооруженного противостояния с добробатами как на Донбассе, так и в тылу. С другой - добробатовцы нередко выполняли "неофициальные" задания штаба АТО на линии фронта.

Но с лета прошлого года процесс "зачистки" добробатов начали форсировать, о чем тогда же рассказывала "Страна".

Лидер УДА - Дмитрий Ярош - еще в октябре 2018 года заявил о выходе всех своих подразделений из Донбасса и создании отрядов территориальной обороны по всей Украине.

Но, как видим по сообщению нацполиции, вывод несколько затянулся. Добровольцы еще на Донбассе и у них полно оружия.

"Стране" стало известно, что часть подразделений ОУН и УДА, несмотря на заявления о выходе, продолжала находиться на передовой – преимущественно в Марьинке и Песках, выполняя роль диверсионно-штурмовых групп. Руководство этими группами осуществлялось по двум линиям подчинения – из штаба ООС и, командования УДА.

И пока никто не говорит, что эти группы выведены из Донбасса, хотя число добробатовцев, по данным наших источников, там осталось небольшое (несколько десятков человек).

Тогда зачем было показывать передачу оружия?

Разоружение и Минский процесс

Судя по всему, мы имеем дело с "показательным выступлением" при подготовке встречи в Нормандском формате.

Минские соглашения требуют вывода незаконных воинский формирований из Донбасса. Под которыми Украина понимает сепаратистов и россиян, а Россия - украинские добробаты.

Батальоны считаются в Москве, "ДНР" и "ЛНР" одним из основных факторов, который перевел войну в кровавую и затяжную. И показательное их разоружение может добавить очков Зеленскому при подготовке встречи с Путиным в рамках нормандской четверки.

Как уже рассказывала "Страна", эта встреча сейчас активно готовится на уровне Киева, Москвы, Парижа и Берлина. Правда, подходы разных сторон к ней далеко не во всем совпадают.

Европа настаивает на скорейшей встрече, с минимальными предварительными условиями. Что выгодно в целом и Киеву.

У Москвы же другая позиция. Кремль требует накануне встречи решить ряд вопросов. Это обмен пленными (первый уже произошел), разведение сил на трех контрольных участках (выполнено только на одном) и главное - подписание "формулы Штайнмайера".

Она подразумевает выборы на неподконтрольных территориях под эгидой ОБСЕ и после них - предоставление региону особого статуса.

Именно от этих обязательств, как несложно догадаться, пока и уклоняется Зеленский (остальные условия Кремля более-менее выполнимы). Президент Украины неоднократно говорил, что против особого статуса Донбасса, особенно - занесенного в Конституцию, как того требуют Минские соглашения.

Однако встреча с Путиным нужна Зеленскому как для внутреннего пиара (он обещал остановить войну), так и для выполнения требований Евросоюза. Поэтому в Киеве изыскивают другие способы смягчить позицию Москвы. Например, заявлениями о том, что Киев больше не будет стучаться в двери НАТО. Или показательным разоружением добробатов.

Разумеется, все это политические спецэффекты. Чего не могут не понимать в Кремле. Но рассчитаны они скорее всего на европейцев. Которым, если Москва начнет упорствовать и требовать "формулы Штайнмайера", в Киеве могут сказать: "Мы и так пошли на серьезные уступки, разоружаем добровольцев, обещаем не идти в НАТО, а Путин все равно недоволен".

И дальнейшее уже зависит от позиции Европы, которая может принять "формулу Штайнмайера" или предложить какой-то другой вариант политического урегулирования. При этом очевидно, что он в любом случае упрется в вопрос особого статуса Донбасса, прописанного в Минских соглашениях.

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