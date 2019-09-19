М. Хазин и В. Соловьёв и их размышления о теории экономики

(М. Хазин на программе у В. Соловьёва «Полный контакт»)

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Послушал немного (30 мин.) разговор М. Хазина и В. Соловьёва в программе последнего от 10 сентября 2019 г. «Полный контакт». Меня заинтересовало их представление о теории экономики. Высказался под разговором, но кратко и вряд ли понятно. Поэтому решил уточнить кое-что.





Весь разговор М. Хазин рекламировал свою новую книгу, а В. Соловьёв утверждал, что она сделает переворот в умах специалистов (видимо экономистов) по данной тематике (дай-то Бог). Хотя тут же оба утверждали, что они технари - первый математик (теория вероятности), а второй – скромно, что он кандидат экономических наук.





По поводу теории (подчеркнем, звучало слово «Теория») экономики М. Хазин – она имеет два периода: от А. Смита до К. Маркса. Этот период назывался политэкономией. Это период капитализма и он основывался на разделении труда. Нельзя бесконечно заниматься разделением труда, поскольку «шарик» конечен, то и капитализм конечен во времени. Далее М. Хазин, что по К. Марксу рост будет идти за счёт роста производительности труда. Далее США – это клон Римской империи, а раз так, что последняя распалась, то распадутся и США. Следующий период это период экономиксиста (если правильно назвал). В этот период было табу на рассмотрение проблемы конечности капитализма и теории кризисов. Подтверждение – за последние 10 лет нет ни одной Нобелевской премии по теории последнего кризиса ( видимо он имел в виду кризис 2008- 2010 гг.).





В. Соловьёв внимательно слушал и добавил, теория должна подтверждаться практикой (что верно), а раз теории нет, то и подтверждать нечего . Поэтому экономика не наука, а скорее искусство.





М. Хазин утверждал, что в его книге будущему посвящено две последние главы. Странно, теории нет, а прогноз есть. Видимо - это скорее мечты М. Хазина о будущем.





Чтобы хотелось бы отметить. Видимо из-за занятости собеседники пропустили то, что уже 5 лет как вышла книга автора «ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ». Затем два года назад «ТЕОРИЯ СОЦИАЛИЗМА И КАПИТАЛИЗМА» и наконец, в этом году в апреле «ФИЛОСОФИЯ ЭКОНОМИКИ СОЦИАЛИЗМА И КАПИТАЛИЗМА».

В этих работах вся теория экономики базируется не на наборе слов : производство, распределение, обмен и потребление (заметим, что последнее не входит в структуру экономики), а на абстрактном представлении экономики как объект исследования – атрибут любой научной теории. Причём представление социализма есть, как в виде рисунка, так и в виде математического выражения, а капитализма только рисунка. Такой подход позволил всю мировую экономику расположить на двух экономических платформах: А. Смита и В. И. Ленина и объяснить очень наглядно, почему распался СССР (теория подтверждена практикой – то, о чём говорил В. Соловьёв).





Показано, что развитие экономики капитализма – это одна реализация нестационарного случайного процесса (в России капитализм), а значит, при капитализме прогнозировать, что-либо бессмысленно (М. Хазину – это должно быть понятно). Поэтому и кризисы предсказать невозможно – можно только угадать (автор угадал ещё в 2009 г. кризис 2014 – 2016 гг.). Ближайший возможно будет в (2021 – 2023 гг.). Кризисы присущи только капитализму.





Теорий экономики свыше 50 – ти, но ни одна из них не рассматривает её как явление, и как сущность – нет внутреннего строения экономики (структуры) - это тупик экономической теории. Поэтому и занимаются экономисты всех рангов рассуждением об экономике, как и наши собеседники. Это не позволяло философам разработать «Философию экономики», а студентам её преподавать. В Государственных стандартах нет такого предмета как «Философия экономики». В представленных выше книгах дано научное представление об экономике. В конечном итоге и экономистам, и правительствам, в том числе, станет понятно, как устроена экономика.





Даны абстрактные представления государств социалистических и капиталистических и показано, как их различать, а не вещать, как некоторые, что, например, в Норвегии и др. таких же, социализм, а в Китае капитализм – это не к собеседникам.





Показаны место и роль партий и элиты в структуре экономики социализма и капитализма. При социализме правит ОДНА партия, а при капитализме элита. При коммунизме будет власть народа, что в переводе на греческий ДЕМОКРАТИЯ. Что такое коммунизм - не знаю. Поэтому те, кто ругает коммунизм и ратует за демократию, позиционируют себя с « унтер-офицерской вдовой, которая сама себя высекла».





В заключение, несколько слов о К. Марксе. Он не создал теорию, а поделив структуру общества на базис и надстройку, не дал её внутренний состав – элементы и связи между ними. Оказалось, что состав у них один и тот же. Пожалуй, этим самым он задержал развитие теории экономики на полтора сто лет. Ошибочным также является выражение «бытие определяет сознание». Возможно, оно и верно для капитализма. Занявшись стоимостью, он ни к чему не пришёл – о стоимости, как и любви, будут писать вечно. Тем не менее, её разность – его прибавочная стоимость, которая вместе с конкуренцией и будут могильщиками капитализма.





доклад Римского клуба – бальзамизация капитализма» http://perevodika.ru/articles/1197575.html ). Таким образом, с выходом этих книг закончилась эпоха (2500 лет) рассуждений об экономике и началась эпоха её научного познания. Теория экономики, но уже как любая теория со всеми её атрибутами есть – закончился кризис экономической теории. Общий вывод. Не удивительно, что ни М. Хазин, ни В. Соловьёв не владеют теорией экономики, просто интереснее рассуждать об экономике. Тем более, что и зарубежные экономисты не владеют теорией экономики («Юбилейный Андрей Яшник PS . Уважаемый читатель, надеюсь Вы осилили эту статью за 3 минуты.

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