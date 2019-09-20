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опубликовано редакцией на Переводике 20.09.19 22:10
скаут: Lilu; переводчик Lilu;
   
 

"Фейсбук" разоблачил украинское пиар-агентство, которое потратило 1,6 миллиона долларов на рекламу фальшивых аккаунтов и страниц

Мэри Хэнбери

 

Президент "Фейсбука" Марк Цукерберг. Фото - "АП"

- "Фейсбук" объявил в понедельник, что он удалил сотни фальшивых аккаунтов, групп и страниц из Украины и Ирака.

- Всего "Фейсбук" удалил 244 аккаунта, 269 страниц, 80 групп и семь "Инстаграм"-аккаунтов, которые были связаны с этими двумя отдельными операциями.

- "Фейсбук" обнаружил, что украинская деятельность связана с пиар-агентством под названием Pragmatico. И люди, стоявшие за этими группами, потратили около 1,6 миллионов долларов на рекламу в "Фейсбуке" и "Инстаграме", сказала компания. 

"Фейсбук" объявил в понедельник, что он удалил сотни фальшивых аккаунтов, групп и страниц из Украины и Ирака.

В сообщении в отделе новостей "Фейсбука" глава политики кибербезопасности "Фейсбука" Натаниель Глейхер сказал, что его команда удалила 244 аккаунта, 269 страниц, 80 групп и семь "Инстаграм"-аккаунтов, которые были связаны с этими двумя странами.

"Мы постоянно работаем, чтобы обнаруживать и прекращать такого рода деятельность, потому что мы не хотим, чтобы наши сервисы использовались для манипулирования людьми. Мы удаляем эти страницы, группы и аккаунты на основе их поведения, а не контента, который они постили. В каждом из этих случаев люди, стоящие за этой деятельностью, координировали свои действия друг с другом и использовали фальшивые аккаунты, чтобы выдавать себя за других, и это было основанием для наших действий. Мы поделились информацией о нашем анализе с нашими партнерами в отрасли", - сказал Глейхер.  

В одном случае украинской деятельности, сказал "Фейсбук", люди использовали фальшивые аккаунты, чтобы отправлять пользователей на сайты за пределами платформы, которые "выдавали" себя за новостные издания.

Администраторы и владельцы аккаунтов делали посты о знаменитостях, спорте, местных и международных новостях и о политических и экономических вопросах. Некоторые из этих постов критиковали публичных деятелей, сказала компания.  

Во время своего расследования "Фейсбук" проследил за этой деятельностью, что привело к украинской пиар-фирме под названием Pragmatico. "Фейсбук" также обнаружил, что люди, ответственные за эти группы, потратили 1,6 миллиона долларов на рекламу в "Фейсбуке" и "Инстаграме". 

Фальшивые иракские аккаунты и группы использовались для того, чтобы размещать посты о внутренних политических и общественных вопросах и публичных лицах, таких как Саддам Хусейн. Эти группы потратили менее 1600 долларов на рекламу в соцсетях.

"Фейсбук" принимает меры в отношении того, что компания считает "скоординированным неподлинным поведением", в последние месяцы.

Согласно Глейхеру, это относится к группам, страницам или людям, которые работают вместе, чтобы вводить пользователей в заблуждение в отношении того, кем они являются или чем они занимаются. Эти сети удаляются из-за их вводящего в заблуждение поведения, а не за контент, которым они делятся, и который, возможно, не является фальшивым и не нарушает правила "Фейсбука".   

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теги: США, Украина, Ирак, Социальные сети  
   
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