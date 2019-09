архив



опубликовано редакцией на Переводике 23.09.19 04:16 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович Великобритания Две статьи на одну тему - вооруженные силы Германии Germany’s military has become a complete joke Вооруженные силы Германии стали посмешищем Германия не может выполнять свою роль в качестве члена НАТО, не говоря уже о формировании основы европейских сил обороны Ross Clark Урсула фон дер Ляйен беседует с немецкими военными (Getty) Ross Clark 31 August 2019 Нетрудно вспомнить времена, когда военная слабость Германии была бы признана хорошей новостью для всей остальной Европы, но, вероятно, не сегодня, когда германского министра обороны, обвиняемую в том, что она “довела до ручки” вооруженные силы своей страны, только что назвали следующим президентом Европейской комиссии. Недавний конфуз Бундесвера - “приземление” в этом месяце, из-за технических неисправностей, всех 53 вертолетов "Тигр" - является лишь последним в длинной серии унижений, вызванных деятельностью Урсулы фон дер Лейен на посту министра обороны. Страна, которая когда-то внушала страх своей безжалостной военной эффективностью, стала посмешищем среди европейских держав. Если бы фон дер Лейен можно было перенести на британскую политическую сцену, ее можно было бы представить как тевтонского Криса Грейлинга - атакуемую со всех сторон, не в последнюю очередь со стороны своих, за хроническое неправильное обращение с ее ведомством. Процитируем социал-демократа Руперта Шольца, который занимал пост министра обороны в правительстве Гельмута Коля: «Состояние Бундесвера катастрофическое. Оборонительный потенциал Федеративной республики несет потери». Было бы несправедливо обвинять во всех проблемах немецких военных только Урсулу фон дер Ляйен, которая стала министром обороны в 2013 году. По понятным причинам немецкие военные были немного ограничены в своем развитии между 1945 и 1990 годами, когда оборона страны в любом случае была фактически возложена на иностранные державы. Даже сейчас Германия остается связанной военными ограничениями - в соответствии с Договором об окончательном урегулировании в отношении Германии, который возвратил стране суверенитет в 1991 году, вооруженные силы Германии ограничены численностью 370 000 человек, из которых в составе армии и авиации может находиться не более 345 000. У страны не может быть ядерного оружия. После холодной войны немецкие правительства всех мастей не считали оборону приоритетом - не желая видеть, что Россия может когда-либо снова стать угрозой. Тем не менее, это не оправдывает некоторых недостатков военных, выявленных в вооруженных силах находящихся под руководством фон дер Ляйен. Под ее руководством немецкие военные учения были превращены в посмешище. В 2014 году батальон на учениях НАТО в Норвегии был вынужден использовать крашеные ручки от метел для имитации оружия, потому что в подразделении не было настоящего. Почти половина солдат, участвовавших в учениях, не могли получить пистолеты. В этом году было не лучше. Когда Германия взяла под свой контроль НАТОвскую Объединенную целевую группу высокой готовности, которой которой поручено бороться с угрозой со стороны России. Германия обещала иметь 44 танка «Леопард-2» и 14 бронированных пехотных машин «Мардер» для выполнения этой задачи, однако смогла выставить только девять и три соответственно. Утечка документа показала, что истребители Luftwaffe Eurofighter и Tornado вместе с транспортными вертолетами доступны для использования только в среднем четыре месяца в год, тратя оставшееся время на техническое обслуживание и ремонт. Что касается фрегатов F-125 Baden-Württemberg, которые должны были поступить в строй два года назад, военно-морской флот отказался их вводить их в строй. Они потерпели неудачу в своих морских испытаниях из-за проблем с радаром, огнестойким покрытием на топливных баках и центральной компьютерной системой. У фрегатов также не было в наличии торпедных аппаратов или эхолотов - что необходимо для борьбы с угрозой со стороны подводных лодок. В прошлогоднем годовом отчете комиссара Бундестага по вооруженным силам - немецком эквиваленте доклада комитета по обороне - была подтверждена неспособность военных продолжать использовать свою технику и вооружение, и добавлено, что в период с октября 2017 года, когда подводная лодка типа 212А повредила руль, ни одна из шести подводных лодок страны не могла быть использована по назначению В этом году правительство преодолело смущение, предоставив информацию о наличии техники, вооружения и оборудования, классифицированных таким образом, чтобы они было исключено из отчета. Комиссар, доктор Ханс-Питер Бартельс, не был впечатлен. Он описал Бундесвер - эквивалент вооруженных сил и Министерства обороны вместе взятых - как «бюрократического монстра», приведя в пример командира тактического воздушного крыла с численностью военного и невоенного персонала в 1500 человек и летными средствами на общую сумму 3 млрд. евро. Находившихся под его командованием - и тем не менее, ему доверяли тратить без одобрения сверху всего 250 евро в год. Не то чтобы централизация финансирования помогла повысить осторожность насчет денег. Один из скандалов, наложенных на дверь фон дер Ляйен, - это военный учебный корабль «Горх Фок», который был отправлен на капитальный ремонт в 2016 году и который еще не возвращен в строй. Между тем, кривая сметных расходов будет знакома всем, кто следит за британскими проектами в государственном секторе - она ​​выросла с 10 млн. до 135 млн. евро. Фон дер Ляйен увеличила военный бюджет, который резко вырос в прошлом году с 38,5 млрд. евро до 43,5 млрд. евро. К 2024 году планируется увеличение еще на 3 млрд. евро в год. Но даже на этом уровне Германия не выполнит своего обязательства в качестве члена НАТО тратить 2% ВВП в год на оборону - она ​​просто увеличит свои военные расходы с 1,2 до 1,5 процентов. Правда, немногие европейские государства-члены НАТО выполняют это обязательство, но для всех них, как можно ожидать, крупнейшая экономика континента будет служить примером. После окончания холодной войны Германия обнаружила, что слишком легко освободить себя или сыграть лишь символическую роль в совместных военных операциях по всему миру - ее агрессивное прошлое служит удобным оправданием, как если бы она говорила миру : вы ведь бы не хотели бы , чтобы Германия разминала свои военные мускулы? Потратить деньги - это одно; хорошо потратить - это другое. Немецкие военные действительно никогда не проводили успешных преобразований из призывных ВС в меньшие по размеру профессиональные силы. Призыв был приостановлен в 2011 году, за два года до появления фон дер Ляйен на посту министра обороны. Но несколько раз с тех пор правительство баловалось с идеей возродить его - больше для социальных целей, чем для военных. Вооруженные силы Германии примерно такого же размера, как британские - 173 000 человек по сравнению с нашими 155 000 человек. Однако не все проходят надлежащую подготовку. В 2017 году 19 из 129 пилотов вертолетов потеряли свои лицензии, поскольку они не смогли набрать необходимое количество летных часов. Возникает вопрос о том, насколько привержен фон Лайен поддержанию независимых германских сил обороны. В 2014 году она сказала Der Spiegel, что единые объединенные силы обороны ЕС «станут логическим следствием все более тесного военного сотрудничества в Европе» - идея, которая ужасает даже таких стойких британских еврофилов, как Винс Кейбл. С тех пор как фон дер Лайен была предложена в качестве президента Комиссии, она отступила от этой идеи, возможно, осознавая, что ее опыт управления немецкими военными не внушает доверия. В 1945 году американские военные отправили команду в Германию с целью захвата Альберта Шпеера до того, как это сделает военная полиция - они были настолько впечатлены способностью нацистской машины вооружения восстанавливаться после бомбардировок, что они очень хотели допросить его. Мы больше не подвергаемся риску агрессивного использования Германией своих военных. Но очень мало признаков того, что она обладает организацией и компетенцией для выполнения своей роли члена НАТО, не говоря уже о том, чтобы составить основу европейских сил обороны.



How Hitler began WWII: Photographs show tanks rolling through Gdansk as the Nazis invaded Poland and sparked the devastating conflict Как Гитлер начал вторую мировую войну By HARRY HOWARD FOR MAILONLINE PUBLISHED: 1 September 2019 Вторжение в Польшу началось 1 сентября 1939 года, когда Германия начала морские и воздушные атаки, а также наземное вторжение в Польшу

Одним из первых сражений вторжения стало нападение Германии на военно-транспортную базу Вестерплатте в заливе Данциг.

Нападение на Польшу побудило Великобританию и Францию ​​объявить войну нацистской Германии 3 сентября 1939 года.

На фотографиях - разрушенные города, Гитлер до и после победы и сдача гражданских и солдат В ознаменование 80-й годовщины начала конфликта были опубликованы захватывающие дух фотографии, показывающие вторжение нацистской Германии в Польшу в 1939 году, которое стало началом Второй мировой войны. Вторжение началось 1 сентября 1939 года, когда войска Адольфа Гитлера взломали польские пограничные переходы и начали морские, воздушные и наземные атаки на полуострове Вестерплатте в заливе Данциг. Фотографии показывают разрушенные польские города объятые пламенем и дымом, поднимающимся из руин, Гитлера до и после капитуляции Варшавы 27 сентября, торжествующе принимающего парад немецких войск. Также на фотографиях запечатлены сдающиеся польские граждане с поднятыми руками, на их лицах почти не видно страха, который они, должно быть, испытывали. Гитлер должен был вторгнуться в страну в августе, но колебался, так как Великобритания подписала польско-британский пакт о совместной обороне, который обязывал ее защищать Польшу и гарантировать ее независимость перед лицом немецкой агрессии. Несмотря на это, Гитлер начал вторжение, и Британия ответила ультиматумом немцам о прекращении военных действий, но он был проигнорирован. В результате, 3 сентября, Великобритания и Франция объявили войну Германии - начался шестилетний конфликт, в результате которого 70 миллионов людей погибли, а Европа была разрушена. 1 сентября 1939 года, войска Адольфа Гитлера вторглись в страну с севера, юга и запада. Первоначально Гитлер собирался вторгнуться в Польшу в августе, но колебался, так как Великобритания подписала польско-британский пакт о совместной обороне, который обязывал ее защищать Польшу и гарантировать ее независимость перед лицом немецкой агрессии. Вверху: Адольф Гитлер наблюдает, как немецкие войска пересекают реку Вислу, недалеко от Хелмно, в северной части Польши. Нападение на Польшу фактически началось рано утром 1 сентября, когда немецкий линкор “Шлезвиг-Гольштейн” открыл огонь по польскому военному транзитному депо в Вестерплатте, который был тогда вольным городом Данциг (ныне - Гданьск). Вверху: после нападения нацистской Германии: горят мастерские в порту Отчаянная оборона польской армии Вестерплатте, которая продолжалась семь дней, до сих пор считается героическим символом сопротивления в стране. Во время обороны поляки выдержали многочисленные атаки, обстрелы с немецких военных кораблей и налеты пикирующих бомбардировщиков Наряду с атаками с моря, нацистская Германия бомбардировала Польшу с воздуха и подвергала артиллерийским обстрелам на суше. Немецкие военно-воздушные силы - Люфтваффе - начали бомбардировки польских городов, включая столицу - Варшаву. Первая атака 1 сентября - операция Вассерканте - не нанесла такого большого ущерба, как ожидалось, из-за низкой облачности и ожесточенного сопротивления польских истребителей. Вверху: горящие склады зерна в Варшаве после атаки нацистских бомбардировщиков Несмотря на доблестное сопротивление польских ВВС, большие потери с их стороны означали, что уже через несколько дней после начала немецкого наступления польская оборона была вынуждена в значительной степени ограничиваться применением зенитных орудий. Вверху: дым поднимается над Варшавской Цитаделью в центре города после бомбардировки немецкими самолетами. В течение всего сентября Варшава оставалась в осаде, причем крупнейшие и наиболее разрушительные воздушные атаки произошли 25 и 26 сентября. Сотни тонн фугасных и зажигательных бомб были сброшены на Варшаву. Это сопровождалось артиллерийскими обстрелами. Три ключевых форта в городе были захвачены, около 25 000 мирных жителей были убиты, а большая часть города была превращена в руины. Вверху: разбомбленый Варшавский западный железнодорожный узел Исторические здания в Варшаве, в том числе Королевский замок (на фото), датирующийся 1598 годом, были разрушены бомбами, сброшенными нацистской авиацией. Разрушительные атаки на Варшаву привели к сдаче польского гарнизона 27 сентября - они пережили 18 дней непрерывных бомбардировок и наконец сдались в 2 часа дня. Вверху: руины дворца Любомирских в центральной Варшаве Немецкие войска наводнили Варшаву во время и после капитуляции города - всего за несколько дней до того, как польское правительство сдалось нацистской Германии. Вверху: немецкие войска с легким танком Le IG 18 и орудиями поддержки пехоты атакуют на улицах Варшавы 27 сентября Вверху: польский полковник (слева) стоит над картой рядом с немецким генералом Гюнтером фон Клюге во время переговоров после капитуляции Варшавы гитлеровским войскам. Во время вторжения фон Клюге командовал немецкой 4-й армией вермахта Архивная кинопленка: взрыв немецкого самолета

Несмотря на объявление Великобританией и Францией войны Германии 3 сентября, они не оказали никакой военной помощи стране, потому что были совершенно не готовы к блицкригу нацистов. Вверху: немецкая пропагандистская фотография, на которой изображены немецкие солдаты, одетые в гданьских полицейских, которые притворяются, что преодолевают барьер на пограничном переходе между Польшей и вольным городом Данцигом. Польские войска, защищавшие Вестерплатте, вошли в польскую историю как символ сопротивления. Нападение на порт сопровождалось быстрыми атаками с воздуха и на земле в других частях страны. Вверху: германские войска обыскивают военно-транзитную базу в Вестерплатте после ее капитуляции Потребовалось всего шесть дней, чтобы польские войска, намного уступавшие по численности нацистским, были побеждены в Вестерплатте. Однако битва заняла немецкие войска дольше, чем ожидалось, и защита района вдохновила польскую армию и народ. Вскоре после того, как началось вторжение, Польское радио неоднократно передавало фразу "Вестерплатте сражается" 1 сентября 1939 года в 4:45 утра около 1,5 млн. немецких солдат вторглись в Польшу по всей ее 1750-мильной границе с контролируемой Германией территорией. Вверху: карта, показывающая направления ударов немецкой армии. За вторжением Гитлера в Польшу было его желание создать «Lebensraum», или «жизненное пространство» для немецкого народа. Его теория расовой превосходства считала славянских людей - коренное население Польши - намного уступающими «арийским» немцам. Вверху: немецкий линейный корабль “Шлезвиг-Гольштейн” обстреливает позиции польской артиллерии 27 сентября на полуострове Хель в северной части Польши. Шокирующие кадры показывают евреев в концентрационном лагере Освенцим

В августе 1939 года Германия подписала с Советским Союзом пакт о ненападении, известный как нацистско-советский пакт. В соглашении две страны договорились разделить Польшу между ними. 17 сентября советские войска вошли в Польшу. Вверху: 1 сентября 1939 года, немецкий солдат стоит на посту в Гданьске, Польша, На плакате надпись: «Стоп! Опасно! Стреляю боевыми” Когда нацистские войска пришли в Свободный город Данциг (современный Гданьск) 3 сентября, аплодирующие граждане Германии, которые составляли почти все население города-государства, приветствовали солдат. Вверху: войска проходят по улицам города украшенным нацистскими флагами со свастикой. После поражения в четырехдневной битве при Коцке под Люблином, восточная Польша, изнуренная и подавленная Польша сдалась немецким войскам 6 октября. Несмотря на то, что Польша смогла мобилизовать один миллион человек, она была безнадежно превзойдена во всех отношениях. Вверху: Адольф Гитлер, поднявший руку в нацистском салюте, стоит рядом с генералами и приветствует немецкие войска, проходящие в парадном строю через Варшаву 5 октября 1939 г. Во время их оккупации Польши, которая продолжалась в течение остальной части Второй мировой войны, немцы убили миллионы польских граждан. Оценки разнятся, но более пяти миллионов граждан были убиты, в том числе около трех миллионов польских евреев. Вверху: Гитлер приветствует войска, когда он въезжает в Варшаву на автомобиле с открытым верхом 5 октября 1939 года. В эти выходные мировые лидеры отправятся в Варшаву, чтобы отметить 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, а Польша потребовала от Германии компенсации за потери, которые она понесла во время войны. Вверху: кавалеристы салютуют Адольфу Гитлеру в Варшаве 5 октября 1939 года. Десятки тысяч польских гражданских лиц были убиты во время немецкого вторжения в их страну, которое началось 1 сентября 1939 года и закончилось капитуляцией 6 октября. Вверху: польские граждане стоят с поднятыми руками в Гданьске, северная Польша, в сентябре 1939 года. Около 65 000 польских солдат были убиты в ходе боевых действий во время немецкого вторжения в их страну, около 420 000 солдат были взяты в плен нацистами, а более 200 000 - советскими войсками Штайнмайер просит у Польши прощения на годовщине начала Второй мировой войны

Как немецкое вторжение в Польшу в сентябре 1939 года спровоцировало начало Второй мировой войны Вторжение Германии в Польшу 1 сентября 1939 года произошло через неделю после того, как нацистская Германия подписала пакт о нейтралитете с Советским Союзом. Это означало, что Польшу начали бомбить со всех сторон две гораздо более мощные чем она враждебные державы - российские войска вторглись в страну 17 сентября. Решение Гитлера вторгнуться в Польшу было азартной игрой; отчасти потому, что немецкая армия - вермахт - еще не была полностью укомплектована, а отчасти потому, что немецкие генералы не знали, как отреагируют Британия и Франция. Немецкие солдаты празднуют оккупацию Вестерплатте установлением знамени со свастикой 7 сентября 1939 г. Но сам Гитлер считал премьер-министра Великобритании Невилла Чемберлена и французского лидера Эдуарда Даладье слабыми и нерешительными и думал, что они скорее согласятся на мир, чем объявят войну. Однако аннексия нацистским лидером Чехословакии в 1938 году, хотя Гитлер ранее пообещал, что у него нет будущих территориальных требований в Европе, побудила Чемберлена формально гарантировать границы Польши перед лицом агрессии. И договор об обороне между Великобританией и Польшей также добавил веса сигналам о том, что Британия может наступательно отреагировать на агрессию Германии. Но как только Гитлер получил политическую поддержку итальянского диктатора Муссолини, он почувствовал, что у него есть возможность осуществить свои планы, и что обещание Великобритании о защите Польши почти ничего не даст. Именно поэтому началось вторжение в Польшу 1 сентября, началось с жестоких атак с воздуха и моря и на суше. Польша немедленно запросила военную помощь у Великобритании и Франции, и через два дня обе страны объявили войну Германии. Однако, несмотря на декларацию, Британия и Франция не имели наступательных стратегий и были застигнуты врасплох скоростью, с которой немецкие войска вторглись в Польшу. Поэтому страна была вынуждена столкнуться с имевшей подавляющее превосходство нацистской Германией, а затем и с Советским Союзом. Люфтваффе - немецкие военно-воздушные силы - разбили польские авиационные части, а танковые дивизии на суше легко прорвались через польскую оборону. Столица Варшава сдалась немецким войскам 27 сентября 1939 года, а последнее польское сопротивление было подавлено 6 октября. Сильно пострадало польское гражданское население, в результате бомбардировки Варшавы погибло до 25 000 человек, а во время немецкой оккупации погибли миллионы людей. статью прочитали: 53 человек Комментарии