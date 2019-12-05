Г’усская мафия получила по заслугам

Жестокий русский гангстер Ленни (Леонид) Гершман из Бруклина, [однажды] купивший себе брючный пояс с пряжкой Hermes за 1500 долларов, проведет 16 лет в тюремной робе

By JOHN ANNESE NEW YORK DAILY NEWS | DEC 04, 2019

Известный русский гангстер Леонид (Ленни) Гершман (в центре). Фото без даты. Obtained by News)

Он не будет носить свой пояс за 1500 долларов некоторое время.

Жестокий русский бандит, который тратил свои деньги на высокие кроссовки Yeezy и [однажды купивший] супер-дорогой брючный пояс с пряжкой Hermes, был приговорен к более чем 16 годам тюремного заключения за контрабанду оружия, поджог, ростовщичество, азартные игры и вымогательство.

Леонид (Ленни) Гершман, один из лидеров восточно-европейского криминального синдиката, который в течение шести лет терроризировал Бруклин, во вторник узнал о своей судьбе в Бруклинском федеральном суде.

В прошлом году, после трех недель заседаний федерального суда, 36-летний Гершман и его партнер Алексей Цветков были осуждены по обвинениям в рэкете. Во вторник судья приговорил Гершмана к 196 месяцам за решеткой.

С 2011 по 2017 год, обвиняемые, оба из Бруклина, организовали и инспирировали волну совершения преступлений в преимущественно русскоязычном районе Брайтон-Бич, а также в соседнем Кони-Айленде и в районе залива Шипсхед.

В 2016 году дуэт нанял двух мужчин, чтобы поджечь здание на Кони-Айленде, где располагалось подпольное казино их конкурентов, и пожар едва не стал фатальным. Пожарные должны были вытаскивать из горящего здания мальчика и ещё одного человека. Спасательные работы проходили настолько тяжело, что одному из пожарных потребовалась операция, чтобы оправиться от травм.

По словам властей, Леонид (Ленни) Гершман (справа) и Алексей Цветков (слева) связаны с организованной преступной группировкой, известной как «Воры в законе». (Courtesy of Brooklyn Federal Prosecutor)

Они также использовали пистолет, чтобы выбить зубы человеку, подозреваемому в ограблении их склада марихуаны, и однажды обратились к группе русских бандитов, известных как «Воры в законе», чтобы разыскать отца человека, который был должен им больше $40000.

Отец, которого нашли в Москве, сообщил, что его сын живет в Израиле, где гангстеры разыскали его, - об этом Гершман сказал во время телефонного разговора, который прослушивался полицией.

Гершман и его кореша жили на широкую ногу, носили модные часы, водили Porsche и получали, в качестве подарка на день рождения, как в случае с Цветковым, новенький мотоцикл, завернутый и перевязанный бантом как подарок на день рождения, .

Цветков все еще ожидает вынесения приговора.

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