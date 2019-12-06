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дата публикации 06.12.19 03:07
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Во французских Альпах обнаружили базу российских шпионов

05/12/2019

Альпы

Альпы RFI/Christine Siebert

RFI

Как минимум 15 офицеров ГРУ (сейчас — Главное управление Генштаба) с 2014 по 2018 год использовали французские Альпы как опорную базу. Об этом говорится в публикации газеты Le Monde, которая ссылается на собственные источники во французских спецслужбах.

«Беспрецедентная» операция по поиску российских шпионов началась весной 2018 года после отравления в Велибритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. В операции участвовали службы контрразведки Франции, Великобритании, Швейцарии, а также их партнеры, в первую очередь, американцы, говорится в публикации.

Западным спецслужбам удалось установить имена по меньшей мере 15 российских агентов «специализирующегося на убийствах» подразделения бывшего ГРУ, которые с 2014 по 2018 год останавливались во французских Альпах. Россияне использовали регион как «тыловую базу», говорится в расследовании.

По данным Le Monde, речь идет об уже известных ранее спецслужбам именах: Руслан Боширов, Александр Петров, Сергей Федотов, Сергей Павлов (их подозревают в отравлении Скрипалей), Николай Конихин, Иван Лебедев, Данил Степанов, Георгий Горшков (подозреваемые в покушении на болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева), а также Владимир Попов и Эдуард Широков (их связывают с попыткой госпереворота в Черногории).  

Кроме того, западным спецслужбам удалось установить личности еще пяти до этого не известных шпионов: Александр Кулагин, Евгений Ларин, Тумур Нуризов, Наман Юсупов и Геннадий Шветс. По данным Le Monde, 15 агентов прикомандированы к воинской части 29155 или же 161-му учебному центру ГРУ.

Как пишет газета, эти 15 офицеров ГРУ приезжали во Францию — некоторые однократно, некоторые регулярно — из Лондона, Москвы, Испании и Швейцарии в период с 2014 по 2018 год. Они останавливались в городах Аннемасс, Эвиан, Шамони и других более изолированных местах региона Верхняя Савойя, которая граничит с Италией и Швейцарией.

Выбор места объясняется близостью к швейцарской границе, а также популярностью региона у богатых русских туристов. При этом следов работы этих агентов во Франции западные спецслужбы не обнаружили. Также не найдено никаких связей между российскими шпионами и местными жителями, с которыми они контактировали во время пребывания в Альпах. Собеседники газеты считают, что эти места были резервной и материально-технической базой ГРУ.

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теги: Франция  
   
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