Россия неожиданно запросила у Израиля характеристики еврея, шпионившего на Москву

05.12.2019 Кадр сюжета телеканала

Генеральная прокуратура России направила в Израиль международно-правовое поручение в рамках дела об убийстве предпринимателя Шабтая Калмановича.

Россияне намерены получить от израильских коллег сведения о деятельности предпринимателя в еврейском государстве, данные, являющиеся характерными для Калмановича, отмечает российское информационное агентство "Росбалт". Согласно аргументации российской стороны, эта информация может помочь установить возможные мотивы убийства, до сих пор непонятные следствию.

Агентство отмечает, что, несмотря на десятилетнее следствие, до сих пор не установлены личности заказчика и исполнителя преступления.

При этом "Росблат" отмечает, что двое представителей тейпа Белхарой (баталхаджинцы) вот уже полгода находятся под стражей.

3 декабря Пресненский суд Москвы продлил задержанным сроки ареста. В ходе судебных слушаний стало известно, что Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве не может закончить расследование. Указаны следующие причины: не допрошены три важных свидетеля, не получены ответы на ряд запросов, в том числе — на международно-правовое поручение в Израиль, отправленное через Генпрокуратуру.

"Международное поручение в Израиль — тоже своего рода формальность, чтобы потом подшить документ к делу, которое по большому счету просто развалилось", — цитирует "Росбалт" мнение собеседника, знакомого с ситуацией.

Следствие установило, что 2 ноября 2009 года Калманович выехал на машине на встречу с помощником президента РФ Александром Абрамовым. На Смоленской набережной лимузин бизнесмена был обстрелян из автомобиля "Лада Приора". Калманович был убит в результате атаки киллеров.

Шабтай Калманович репатриировался в Израиль в 1972 году. Вскоре стал активно заниматься бизнесом и политикой.

В 1987 году был приговорен израильским судом к 9 годам заключения за шпионаж в пользу СССР. В 1993 году Калмановича помиловали и освободили. О его досрочном освобождении ходатайствовали известные советские и российский политики Горбачёв, Янаев, Пуго, Руцкой, ряд знаменитых деятелей культуры.

После освобождения уехал в Россию, где преуспел на ниве бизнеса.

Калмановича застрели в Москве в ноябре 2009 года. По всей видимости, убийство носило заказной характер. В СМИ появились версии, согласно которым убийство Калмановича могло быть связано с убийством Вячеслава Иванькова ("Япончик"), одного из лидеров российского криминального мира.

Калманович похоронен в Израиле.





Сегев, Клинберг, Вануну и другие евреи, ставшие предателями.

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