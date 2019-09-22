Кремлевский старец

Рассказ о том, как российская власть увлеклась мистицизмом

Михаил Рубин, Роман Баданин, при участии Юлии Лукьяновой и Марии Жолобовой,

29 мая 2019

Российское руководство, как в старину, увлечено общением с православными старцами. Главным считают старца Илия (Ноздрина), духовника патриарха. Власть имущие ждут от него не только исцеления и предсказания будущего, но и реальной помощи в поддержании рейтинга Владимира Путина.

«Монахи про него говорили, что он именно привязывается душой к тому, кто грешнее, и, кто всех более грешен, того он всех более и возлюбит». Федор Достоевский, «Братья Карамазовы»

В апреле 2010 года седой сгорбленный старец Илий встречался со своим почитателем по имени Анатолий Бровко. В жизни обоих как раз произошли важные перемены. Илий был возведен патриархом в высокий сан схиархимандрита, за год до того став духовником главы РПЦ . Бровко же за несколько месяцев до той беседы стал губернатором Волгоградской области.

Чиновник был в восторге от встречи. В своем блоге Бровко описал старца: «Это удивительный человек, который обладает даром предвидения».

Илий. Источник Youtube

Позже губернатор рассказал своему знакомому, что Илий, используя свой провидческий дар, напророчил Бровко успешное губернаторство и даже переназначение на второй срок .

Илий ∽ «самый главный и модный старец, к нему очередь из випов»

— говорит бывший чиновник, сам однажды встречавшийся со старцем.

Несколько действующих госслужащих подтверждают это: к нему едут за физическим исцелением , «очиститься духовно» после выполнения ответственных задач , за предсказанием политического будущего и вообще советами по поводу мирской жизни и работы . Но Илий — не единственный, свои старцы есть у очень многих чиновников : «Они (чиновники) идут (к старцам) потому что живут в постоянном иррациональном страхе. А что с ними будет дальше? Отберут имущество, отберут должность или нет?» .

в притво́ре

Подворье Патриарха Московского и Всея Руси в подмосковном Переделкине может показаться обывателю странным. Казалось бы, верующие должны искать тут самого святейшего. Но это не так.

«Нет, Илия сегодня нет», — эту фразу корреспондент «Проекта» услышал почти сразу при входе в храм святого благоверного князя Игоря Черниговского. Так свечница отвечала по телефону на самый распространенный вопрос. Между ценниками на сретенские свечи и просфору висит табличка: «Извините! Информации об о. Илии нет». А уже в средней части церкви стоит черный ящик с пустыми бумагами — «Бумага для записок батюшке Илию».

Когда корреспондент «Проекта» приехал в Переделкино в другой раз, все обсуждали, что старец на этот раз у себя — он поселился на подворье после того, как в 2009 году стал духовником Кирилла. С Кириллом Илий заканчивал одну духовную академию — Ленинградскую.

«Жду, что он скажет. Если благословит, пойду юродствовать на улицу, — говорит паломник, мужчина в помятом костюме. — Он — прозорливец, через него бог говорит». Авторитет Илия среди верующих возник не сейчас, он зародился еще задолго до интронизации нынешнего патриарха. Когда в 1996 году тогдашний патриарх Алексий II приехал в Оптину пустынь, духовником которой был Илий, верующие не расходились из монастыря до вечера. Охранники увещевали толпу: расходитесь, святейший выйдет только утром. «А мы ждем не патриарха, а Илия», — вспоминает ту сцену бывший главред орловского телеагентства «Накануне» Валерий Мосин.





Келейник старца Илия отчитывает собравшихся: ждут от батюшки дом в Крыму, а молиться им трудно. Источник: Instagram аккаунт Храма »Преображение Господня» В Переделкино starets_ilij_nozdrin

У старца есть охранник, возят схиархимандрита на автомобиле Land Rover, но «ему самому ничего не нужно», рассказывает работник подворья. По его словам, для встреч с высокопоставленными посетителями у старца в Переделкине есть несколько приватных помещений.

люциферъ

В деревенском храме Орловской области иеромонах Владимир Гусев, не обращая внимания на съемку, начинает обряд экзорцизма. «Когда началась отчитка, гнетущая тишина сменилась ревом, визгом и другими звуками, многие из которых даже не имели ничего общего с человеческим голосом», — комментирует съемку автор материала об изгнании бесов. В кадре видно, как женщины бьются в истерике, а священник поливает их водой и подносит крест, иногда даже слегка бьет им. Такие обряды он проводит еженедельно.

У отца Владимира, мягко говоря, несовременные взгляды: он рассказывает, что родовое проклятие существует на самом деле, и сейчас оно довлеет над многими россиянами из-за греха предков — богоотречения после революции коммунистов 1917 года. Так, к борьбе с бесами у него примешивается политика: первым революционером, по его словам, был дьявол, а многие «шибко умные, студенты «исповедовали либерализм, не принимая устроения библейского — если есть царь на небе, должен быть царь на земле».

Благословение на проведение обрядов экзорцизма отцу Владимиру дал его духовный учитель — старец Илий . В 1990-х нынешний духовник Патриарха сам изгонял из людей дьявола в своей келье, но с возрастом проводить обряд ему стало тяжело, и он благословил на такие практики учеников . В интернете даже есть запись 2002 года, на которой Илий и Владимир участвуют в обряде, похожем на экзорцизм. На видео перед священнослужителями кричит женщина, а Гусев затем утверждает, что Илий «на отчитках почти всегда здесь, бесы его видят, бесы кричат ». Взгляды священнослужителей вообще очень похожи, только Илий чаще излагает их чиновникам — он уделяет подчеркнутое внимание власть имущим .

Федеральный чиновник, не так давно приезжавший к старцу, рассказывает, что действительно без проблем смог добиться аудиенции, и значительную часть разговора отец Илий критиковал коммунистов. А в конце беседы даже выдал ему антикоммунистическую литературу.

Для старца борьба с коммунизмом и дьяволом — важные темы. В начале 50-х он сжег комсомольский билет. Выходец из раскулаченной семьи, с детства молившийся богу и объяснявший многие события жизни промыслом свыше, Илий вступил в комсомол в армии под воздействием командира, но быстро раскаялся. Сейчас в своих выступлениях он объясняет многомиллионные потери в Великую отечественную войну безбожием. «Атеизм — это сатанизм в буквальном смысле», — сказал он в одном интервью, а в другой раз добавил про неверующих: «дьявол их держит».

Впрочем, изгнание бесов, возможно, единственная тема, с которой чиновники не обращаются к Илию. Самая обыденная тема — здоровье. Чиновники, как и простые люди, приезжают к старцу за исцелением, хотя доступные способы светского лечения у высокопоставленных госслужащих и шире, чем у обычных граждан .

Один из чиновников, столкнувшийся с проблемами со здоровьем, рассказывает: он решился на визит, узнав, что у Илия были «очень многие люди из руководства страны» — со старцем общается ближайшее окружение премьера Дмитрия Медведева, например, супруга Светлана и бывший первый вице-премьер, а теперь глава ВЭБа Игорь Шувалов. О встрече договорились через помощников старца. Илий был добр, обращался «детка» и обещал, что все будет хорошо. Впрочем, для подстраховки, добавляет чиновник, он полечился за границей. Еще один чиновник, обращавшийся к старцу с проблемами, говорит, что Илий, взглянув на него, сам понял, что тот не крещен, и велел это сделать.

«Верующий должен подумать прежде чем его о чем-то спрашивать, потому что его слово будет обязывать», — говорит верующий, знакомый с культом старца Илия.

Как певец Ираклий излечился на печке старца «Приезжал в Оптину, когда у батюшки был в Клыково небольшой дом на территории монастыря, на втором этаже проходили службы домашние, чада собирались. А на первом этаже была печка. Как-то я приехал, температура была сорок, искушение было не пойти утром на службу, вообще я еле дышу. И мне послушник, живущий в монастыре, говорит — иди на печку. Я в жизни не был на печке. И, действительно, я помолился утром, собираюсь причаститься, думаю, встану — не встану. И о многом думал. И определенные выводы сделал. И на утро, на этой печке проснувшись, у меня ни температуры не было, ни горло не болело. За ночь вот, скажем так… Я это никогда не забуду. И каждый раз, когда приезжал туда, каждый раз шел на печку. Меня прозвали после этого Печкин».

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В Пафнутьево-Боровском монастыре когда-то держали в заключении самых знаменитых староверов — протопопа Аввакума и боярыню Морозову, зато теперь тут живет один из самых известных и вполне лояльных старцев — Власий. Он типичен для нашего времени — интересуется политикой и нетрадиционной медициной.

Сам батюшка рассказывал, что по глазам определяет болезни — он изучал иридодиагностику . «Я смотрю человеку в глаза и говорю: «Дорогой мой, брось пить!» А он мне: «Что вы, батюшка, да я не пью! Разве только по праздникам я туда-сюда!» А я ему снова: «Брось пить! Твоя печень, вон, квакает!», — рассказывал он, добавляя, что, проведя обследования, врачи и правда находили у человека проблемы с печенью. Сам Власий якобы вылечился от рака, уехав жить в уединении на Афон.

Чиновник, ездивший к старцу на беседу, рассказывает, что услышал про него от знакомых силовиков, они же и помогли попасть на прием, минуя очередь. Старец произвел хорошее впечатление, во время беседы предлагал шоколад, а в конце разговора посмотрел на визитера цепким взглядом и дал понять, что в будущем тот станет вице-премьером. Прогноз пока не сбылся.

Впрочем, в понимании политики Власий, судя по рассказам собеседников «Проекта», все же уступает Илию. Как-то один из губернаторов приехал к Илию пожаловаться на тяжелую жизненную ситуацию и получил два совета , которые выдали в нем знатока ситуации в регионе. Во-первых, отодвинуть от себя жену и любовницу. Причем ссылался Илий на разведенного Путина: «Ты видишь рядом с нашим президентом женщин?!». Во-вторых, позаботиться о природе, решив вопрос с местным целлюлозным комбинатом.

Собеседники «Проекта» называют сразу нескольких бывших и действующих глав регионов, которые «стоят в очереди к Илию»: кроме упомянутого Бровко это и калужский руководитель Анатолий Артамонов, и глава Брянской области Александр Богомаз, и исполняющий обязанности губернатор Петербурга Александр Беглов, и замполпреда президента в Центральном федеральном округе Вадим Потомский .

Ездят к нему и силовики. Постоянный гость Илия как-то услышал разговор помощников старца: якобы за одну страстную неделю приезжали 40 генералов.

В конце 2013 года в окружении старца заговорили о том, что к нему приехал советник президента Сергей Глазьев в компании с еще несколькими политиками. В российском руководстве тогда были озабочены планами президента Украины Виктора Януковича подписать соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом, и Москва искала способы повлиять на главу соседнего государства. «Отец Илий знаком с Януковичем, и ему предлагали организовать самолет в Киев, чтобы он поговорил с президентом», — утверждает священнослужитель из Оптиной пустыни.





Подлинность этой истории подтвердить не удалось, но у Илия действительно были связи за границей. Он, к примеру, общался с представителями крупного донецкого бизнеса . Кроме этого у него есть опыт участия в зарубежных переговорах — он летал в США перед объединением РПЦ с Русской православной церковью за рубежом . От предложения Глазьева Илий вежливо отказался. Как говорит его знакомый, «может, уже что-то понимал про Украину»

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По преданию, господь дал Богородице в удел Афон, чтобы он стал «раем и гаванью спасения желающих спастись». Российские политики и бизнесмены стали спасаться в Греции со второго президентского срока Путина. Тогда уже на поездки за границу чиновников руководство страны смотрело косо, но запретить ездить на святую гору не мог никто .

Тем более, что Афон, где монахи говорили на непонятном россиянам греческом, еще и привлекал их мистическими историями и предсказаниями. Крупному бизнесмену афонские старцы сообщили, что «воля ему быть министром». Правда, обещание содержалось в написанной по-гречески и переведенной местными специалистами записке .

Естественно, это место хорошо знакомо и главному российскому старцу. Как-то раз народный артист России Евгений Миронов решил съездить на святую гору. По пути на службу в один из монастырей он увидел заглохшую машину. Рядом с водителем в ней сидел обалдевший от жары Илий. Миронов со старцем к тому времени уже были знакомы — артист сравнивал его с героем Федора Достоевского старцем Зосимой, цитата о котором приведена в эпиграфе к этому тексту, и рассказывал, что даже советовался с Илием, играть ли ему самого писателя в сериале «Достоевский». Так что старец охотно пересел в прохладную машину своего духовного чада, а в конце решил отблагодарить — протянул ему «как цветок» купюру в сто евро. «Да просто на память», — сказал старец, не придающий, по мнению Миронова, значения деньгам.

Монастырь Святого великомученика и целителя Пантелеимона на Афоне. Источник: сайт government.ru

Когда-то старец жил на Афоне — его отправили туда в середине 70-х, и до конца 80-х он был духовником Пантелеимонова монастыря. Антисоветчика Илия выпустили в длительную командировку в капстрану, да еще и в ответственный период, когда в Греции только пал режим «черных полковников», — это говорит о том, что «Илия тогда воспринимали как надежного советского человека», размышляет занимающийся проблемами современной истории РПЦ политолог Алексей Макаркин.





Сейчас Илий не просто регулярно бывает на Афоне , он еще и активно общается с высокопоставленными политиками- почитателями святой горы. Беглов, ярый «афонец», говорил, что «этот старец — наш молитвенник, наш светоч». Бывают у Илия и жертвовавший деньги местным монастырям бывший глава РЖД Владимир Якунин , и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, публично сообщавший о паломничестве в Грецию . Именно Илий возит многих политиков на Афон, утверждает бывший региональный чиновник, не уточняя состав таких делегаций.





Хорошо известно, что бывал на Афоне и президент Путин — посещал родной Илию Пантелеимонов монастырь. Политик, приезжавший туда десять лет назад, вспоминает, как местный батюшка довольно пренебрежительно высказался о тогдашнем президенте Медведеве: «Он — либерал». Зато про тогдашнего премьера сказал так: «Путин послан России Господом».

Конечно же, президент — тоже в чадах Илия.

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В начале августа 2000 года молодой президент Путин заехал в старинный Псково-Печерский монастырь. Журналистов (судя по отсутствию репортажей в СМИ) он с собой не взял, и ходил по пещерам монастыря в сопровождении безвестных тогда, зато ставших впоследствии очень влиятельными людей — архимандрита Тихона Шевкунова , и охранников Алексея Дюмина и Евгения Зиничева, ставших, соответственно, губернатором Тульской области и главой МЧС. В монастыре Путин зашел в келью к главной легенде РПЦ того времени — старцу Иоанну (Крестьянкину). Этот 90-летний на тот момент архимандрит еще при Сталине был осужден за антисоветскую агитацию, а уже с конца 60-х стал принимать поток верующих и заслужил репутацию прозорливца.

Иоанн Крестьянкин и Владимир Путин, 2000 год. Источник: kremlin.ru

Из-за отсутствия репортажей о событии встреча впоследствии обросла легендами — якобы Путин и старец беседовали больше часа, а Иоанн ни много ни мало стал духовным наставником президента. На самом деле все было не так : Путин долго не хотел заходить в келью, потом зашел туда меньше, чем на минуту, и вышел со словами: «Забавный старичок».

В начале своего правления президент-выходец из КГБ не только с трудом общался с пострадавшим от репрессий старцем, но и в целом плохо ориентировался в церковных делах. «А как к нему обращаться?», — спрашивал он перед первой встречей с патриархом Алексием II. Узнав, что надо говорить «Ваше Святейшество», президент смутился, и в итоге при встрече просто сказал: «Здравствуйте, Алексей Михайлович». Патриарх не удивился .

Со временем президент прекрасно освоился во всех правилах, стал часто посещать церкви. Моду или искреннее увлечение вождя «скрепами» быстро считала и элита — чиновничество зачастило в храмы и монастыри. Между собой чиновники обсуждали, что в 2011 году, когда Путин принимал решение о возвращении на пост президента, он советовался с духовенством Валаамского монастыря . «Есть мнение, что у него бывают там духовные разговоры с наместником монастыря епископом Панкратием», — говорит возглавлявший в то время отдел Патриархата по взаимодействию церкви и общества Всеволод Чаплин. Впрочем, по его словам, Путин «своеобразно религиозен»: «Он не из тех, кто будет безоговорочно слушать советы духовенства. И не думаю, что он смотрит в рот патриарху. Скорее наоборот».

Путин о вере в бога В 2018 году во время «Прямой линии» президент уклончиво ответил на вопрос о том, когда он поверил в бога. «Это очень интимный вопрос. Вы знаете, очень трудно говорить об этом на публику. На мой взгляд, человек рождается с верой в душе, уже рождается с этим. Только разные люди в разное время и при разных обстоятельствах начинают это понимать. Скажем, во время Великой Отечественной войны, когда даже самые заядлые и отъявленные атеисты вставали в окопе и шли в атаку, уверен, что каждый из них думал о Боге. Есть люди, которые понимают это без всяких экстремальных ситуаций. Но уж точно, когда человек попадает в какую-то экстремальную ситуацию, почти каждый думает об этом».

С ошелся президент и со старцем Илием. В Оптиной пустыни считается, что он когда-то исповедовал и Путина, и Медведева . Когда именно состоялось это знакомство, неизвестно. Но 7 мая 2018 года, в день своей инаугурации на четвертый срок, президент подходил к старцу. В тот день Илий был вместе с президентом и патриархом в Благовещенском соборе на благодарственном молебне.

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Схиархимандрит Илий, Владимир Путин и патриарх Кирилл

Путин и Илий встречались несколько раз, сказал «Проекту» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, добавив, что такие встречи нерегулярны. Известно и то, что президент созванивается со старцем, правда, факт этих бесед не отражается на официальном сайте Кремля. 8 марта 2017 года президент звонил лично поздравить Илия с 85-летием и сказать, что тот очень много делает «для нашей церкви, для нашего народа». Старец, несколько неловко держа мобильный телефон, не скрывал радости и симпатии к президенту: «Конечно, очень хотелось бы много раз слышать подобное. И, конечно, чтобы вы как можно дольше пожили. Мы-то уже немощные, старые, а вы еще не такой. Вы еще можете много-много послужить нашей святой Руси».

Старец в прошлом году тоже звонил Путину в день его рождения — звал приехать в родную ему Орловскую область .

Илий, Газпром и украинский бизнес Илий звал Путина посетить крупнейший православный центр Орловской области — «Вятский посад». Старец благословил его строительство. А деньги на его создание давал глава «Газпрома» Алексей Миллер — считается, что его компания помогает Илию во многих начинаниях . Несколько лет Илий был учредителем орловского «Всенародного православного движения» . Оно не бедствовало — в 2017 году движению пожертвовали 411 млн руб., в 2016 — 416 млн руб . Знаком Илий и с представителями украинского бизнеса. Старец опекает православную школу «Плесково» . Именно в ее стенах он получил поздравительный звонок от Путина. Учредитель школы — благотворительный фонд «Благо», его председатель — Виктор Нусенкис, украинский бизнесмен, владелец «Донецкого металлургического завода». Сам фонд «Благо» зарегистрирован на украинский благотворительный фонд «Милосердие» из Донецкой области, а номер телефона «Блага» совпадает с номером московского представительства «Донецкого металлургического завода» .

Вероятно, в этих эпизодах кроется одна из причин интереса элиты к старцу. Чиновники тянутся ко всем, кто стоит рядом с первым лицом, они считают, что «через Илия можно донести информацию до президента за два дня» . Так ли это, собеседник не знает, но Илий и правда бывает в высоких кабинетах, где умеют просить у старцев не только мистической, но и реальной помощи.

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Несколько лет назад автомобиль Илия остановился на Старой площади, и старец направился в здание администрации президента. Там у него было двое знакомых и оба — в ключевых кабинетах: глава администрации Сергей Иванов (сейчас — спецпредставитель президента) и его первый заместитель Вячеслав Володин (сейчас — спикер Госдумы) .

Володин в момент той встречи руководил внутриполитическим блоком Кремля и курировал проведение выборов. Илий тогда стал незаменимым помощником на выборах . Во-первых, чиновники просили его самого публично поддерживать власть перед верующими. Во-вторых, Илий, как влиятельный деятель церкви и духовник патриарха, а также как человек, часто разъезжающий по регионам, мог передавать священнослужителям на местах просьбы власти о поддержке на выборах . Песков сказал «Проекту», что информация о просьбе Кремля оказывать такого рода помощь — «ерунда». Опровергают ее и в Патриархии .

Тем не менее, в речах Илия такого рода помощь очень хорошо видна:

«Эти митинги — это безобразие, это кучка негодных», — говорил старец в интервью орловскому телевидению.

«Деяния недругов нашей страны привлекают из бездны темные силы, тем самым создают, провоцируют хаос, который более опасен, чем период так называемой украинской „оранжевой революции“», — так Илий комментировал события на Болотной площади в 2012 году.

А вот примеры того, что Илий делал для поддержки Путина на выборах 2018 года:

За два месяца до голосования он прилетел в Краснодар и отправился в Свято-Екатерининский кафедральный собор и сразу же сказал там верующим, что нужно пойти на участки и сделать правильный выбор, «чтобы к власти вновь не пришли атеисты».

А в Тверской области он уже говорил прямо — всем нужно объединиться, чтобы поддержать главу государства, потому что «он пришел в правители молитвами святых отцов».

Оппонентов Владимира Путина Илий называет «шавками». «Лучше бы они помогли Путину», — говорил он. Призывал старец верующих и молиться за главу государства.

Только не стоит думать, что Илия кто-то заставляет любить власть, — говорит священник Оптиной пустыни: «Даже когда приходишь к нему на личный разговор, он часто спрашивает: „А ты молишься за президента?“»





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В Госдуме бывший прокурор, а теперь депутат Наталья Поклонская имеет репутацию недоговороспособной . По зданию нижней палаты она обычно ходит одна, сопровождаемая приставленным к ней сотрудником ФСО . Под стать депутату и старец, считавшийся ее духовником — отец Сергий, духовник Среднеуральского женского монастыря. Он работал в органах, правда, потом 15 лет отсидел в тюрьме за убийство и грабеж ; пришел к вере, находится не в ладах с церковным начальством, почитая прежнего патриарха Алексия II; выступает против ИНН и чипов в паспортах и, конечно, слывет монархистом. Считается, что именно из-за него Поклонская так увлеклась царем Николаем, стала верить в мироточение его бюста и предлагать устанавливать памятники.

Проповедь схиигумена Сергия (Романова) 20 апреля 2019 г. Источник: Youtube.

Царь Николай, при котором «старец» Григорий Распутин приобрел невероятное влияние, симпатичен и Илию. Он даже публично поддерживал борьбу Поклонской с фильмом «Матильда» — о царе и Матильде Кшесинской.

Впрочем, симпатии старца намного шире одного царя — он в целом с уважением относится к власти и идеям увековечивания правителей . Например, он поддерживал идею установить памятник первому президенту Борису Ельцину , и одновременно освящал в Орловской области памятник царю Ивану Грозному.

Илий освещает памятник Ивану Грозному. Источник: Новая газета. Фото: РИА Новости

Старец освящал памятник грозному царю в компании своего хорошего знакомого — тогда еще орловского губернатора Потомского. Ни членство Потомского в коммунистической партии, ни предположения о его неоднозначном прошлом не помешали антисоветчику Илию выстроить с чиновником теплые отношения. Илий может быть гибким с властью, и она отвечает взаимностью. Когда в 2017 году случился скандал вокруг орловского епископа Нектария, который оказался владельцем дорогого внедорожника, Потомский сказал так: «Бог не фраер, он все видит. И суд бывает только один: Божий суд». А Илий поддержал свое чадо: «Не смотрите в карман церкви» — сказал он .

* * *

В начале 2012 года, всего через два года после вступления в должность, Анатолий Бровко был уволен с поста губернатора. Но прихожане отца Илия продолжают рассказывать о его чудесах и пророчествах.

Житие старца Илия, им самим и за него рассказанное

Алексей Ноздрин никогда не был пионером. «Хотели меня пионером делать, я тут заболел», — рассказывал старец. Ненавидеть все, что связано с советским государством, у него были основания.

Его семья по материнской линии была небедной, и после революции деда и мать признали кулаками и лишили жилья: «Их выгнали. Дед мой ходил, можно сказать, с голоду умер».

Войну и оккупацию семья Ноздриных встретила во времянке. Немцам такое жилье не подходило, и они решили подселить к ним пленных. Благодаря одному из них, татарину, Илий начал открыто молиться. «Когда намаз, время подходило, он начинал молиться по-мусульмански. А я скрывал тогда. Молиться — боялся. И вот, когда я вижу, что он смело молится, я тоже (стал)». Илий и сейчас с уважением относится к представителям других конфессий .

Многие чудеса, которые рассказывают про Илия, связаны с его детством. В войну маленький Алексей якобы решил исход Второй мировой — именно так эту историю преподносил православный журналист Борис Корчевников . Вкратце она выглядит так: в начале 1943 года будущий старец гостил у крестной — и сначала его что-то у нее удержало, а потом «было дано указание» двинуться в путь — домой. По пути он встретил немецкую машину, которая в одном месте «подскочила», и из приоткрывшейся двери выпал планшет. Поскольку в машине были пьяные немцы, они ничего не заметили, и Алексей его подобрал. Дома он обнаружил в планшете карту с расположением немецких военных объектов. По «божьему промыслу» в дом забежал пленный красноармеец, который ухаживал за немецкими лошадьми. Он и переправил документы на фронт, где они попали к генералу Константину Рокоссовскому. В итоге советская артиллерия в начале Курской битвы снесла укрепрайон противника.

Чудеса рассказывают и о послевоенном периоде. В конце 40-х Алексей с братом нанялись на работу. В оплату получили хлеб. Но на вокзале их обокрали, и домой они вернулись ни с чем. Алексей долго плакал и молился у казанской иконы. Заплаканный, он вышел на улицу и вдруг увидел белое полотно, а на нем — горячий пшеничный каравай. Его послала в утешение матерь Божия, рассказывал со слов старца протоиерей Владимир. Человек, бывший у старца однажды на приеме, говорит, что слышал эту же историю и от него самого.

После школы Алексей Ноздрин служил в армии, где получил комсомольский билет, который сжег по возвращении, а затем учился в техникуме. И только потом он пошел в семинарию и в Ленинградскую духовную академию, где познакомился с будущим патриархом Кириллом. Времена были трудные: директору его родной школы даже сделали выговор по партийной линии — за то, что ученик пошел в семинарию.

Алексей Ноздрин в техникуме (первый справа в верхнем ряду). Источник: сайт pravoslavie.ru

Постригшись в монахи, Алексей принял имя Илиан и отправился в Псково-Печерский монастырь. Если верить отцу Владимиру , то Илий не раз рассказывал о том, как будучи монахом, видел бесов. «В одном городе сошел с поезда, увидел на небе как птицы летят — также бесы летели — целое небо было буквально закрыто», — приводил он слова старца. Сам Илий поминал дьявола, когда говорил об атеизме. «Что такое атеизм — это сатанизм. В буквальном смысле», — утверждал он в одном из интервью. А потом говорил о неверующих: «Гордость и дьявол их держит».

В 70-х Илий отправился на Афон. Об этом периоде мало что известно, но в интернете гуляют рассказы о его доброжелательном отношении к католикам в те времена — якобы даже у него в келье висел портрет Папы Римского. Впрочем, эти истории распространяют оппоненты старца.

Вернувшись в Россию и приняв великую схиму с именем Илий, он стал духовником Оптиной пустыни. Уже тогда, в 90-х, к нему ездили многие политики , представители бизнеса и люди из криминального мира. Знакомый старца утверждает, что на последних Илий очень хорошо влиял — под воздействием духовных бесед сразу 17 членов одной из калужских бандгрупп «вышли из темы». А бизнесменов старец призывал к скромности. Крупному предпринимателю как-то сообщил, что благословляет его ездить с этого дня на «Жигулях». Причем бизнесмен, хоть и долго стеснялся, но указание выполнял до тех пор, пока старец не решил, что тот стал скромнее .

Из Оптиной пустыни Илий в 2009 году переехал в Переделкино и стал духовником патриарха Кирилла. Тогда и появились очереди из чиновников — до него просто стало ближе ездить . Сам старец к своей славе чудотворца относится не без некоторой иронии, рассказывает его знакомый и приводит пример. Как-то вечером Илий зашел в церковь и, увидев, что там стоят несколько человек, вдруг произнес: «Да будет свет», — причем к восторгу посетителей свет загорелся. Старец просто стоял рядом с выключателем.

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