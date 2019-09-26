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опубликовано редакцией на Переводике 26.09.19 05:00
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

100 российских наемников сражаются за силы Хафтара на линии фронта в Триполи

By Libyan Express   Published 25 Sep 2019

Русских наемников видели на передовой в ливийском Триполи. [Фото: социальные сети]

По словам людей, знакомых с  вопросом, частная армия, связанная с российским президентом Владимиром Путиным, начала боевые действия на линии фронта ливийской войны - последнем по  времени “проецировании российской мощи” после решительного военного вмешательства в Сирии.

Bloomberg сообщил в среду, что более 100 наемников из группы Вагнера во главе с Евгением Пригожиным, также известным как «шеф-повар Путина» за его кремлевские контракты на питание, прибыли на передовую базу в Ливии в первую неделю сентября, чтобы поддержать восточного лидера Халифу Хафтара  в его атаке на столицу страны, Триполи, об этом заявили источники, в состав которых входили ливийские и западные чиновники. Все просили не называть их имён, потому что они не были уполномочены говорить с прессой.

Российский командир наемников также подтвердил, что контрактники  Вагнера воюют в Ливии, и сказал, что некоторые из них были убиты в бою. Их прибытие в этом месяце совпало с эскалацией воздушных ударов в поддержку Хафтара, который добивается решительных успехов на поле битвы, чтобы укрепить свои позиции перед международной мирной конференцией, ожидаемой в следующем месяце. Как сообщает Bloomberg, его силы с начала апреля увязли  в боях на окраине Триполи.

Россия дистанцируется от борющейся при поддержке ООН администрации в Триполи и ожидает, что Хафтар теперь получит превосходство после своего первоначального провала в столице, сказал человек, близкий к правительству в Москве. Российские чиновники полагают, что  беглый сын экс-диктатора Муаммара Каддафи будет играть определенную роль в какой-либо будущей силовой структуре в Ливии, хотя и не в качестве лидера страны, сказал источник, сообщает Bloomberg.

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теги: Ливия  
   
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