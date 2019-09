архив



опубликовано редакцией на Переводике 26.09.19 05:00 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"100 Russian mercenaries fighting for Haftar’s forces on Tripoli frontlines" Ливия - 25 сентября 2019 г. 100 российских наемников сражаются за силы Хафтара на линии фронта в Триполи By Libyan Express Published 25 Sep 2019 Русских наемников видели на передовой в ливийском Триполи. [Фото: социальные сети] По словам людей, знакомых с вопросом, частная армия, связанная с российским президентом Владимиром Путиным, начала боевые действия на линии фронта ливийской войны - последнем по времени “проецировании российской мощи” после решительного военного вмешательства в Сирии. Bloomberg сообщил в среду, что более 100 наемников из группы Вагнера во главе с Евгением Пригожиным, также известным как «шеф-повар Путина» за его кремлевские контракты на питание, прибыли на передовую базу в Ливии в первую неделю сентября, чтобы поддержать восточного лидера Халифу Хафтара в его атаке на столицу страны, Триполи, об этом заявили источники, в состав которых входили ливийские и западные чиновники. Все просили не называть их имён, потому что они не были уполномочены говорить с прессой. Российский командир наемников также подтвердил, что контрактники Вагнера воюют в Ливии, и сказал, что некоторые из них были убиты в бою. Их прибытие в этом месяце совпало с эскалацией воздушных ударов в поддержку Хафтара, который добивается решительных успехов на поле битвы, чтобы укрепить свои позиции перед международной мирной конференцией, ожидаемой в следующем месяце. Как сообщает Bloomberg, его силы с начала апреля увязли в боях на окраине Триполи. Россия дистанцируется от борющейся при поддержке ООН администрации в Триполи и ожидает, что Хафтар теперь получит превосходство после своего первоначального провала в столице, сказал человек, близкий к правительству в Москве. Российские чиновники полагают, что беглый сын экс-диктатора Муаммара Каддафи будет играть определенную роль в какой-либо будущей силовой структуре в Ливии, хотя и не в качестве лидера страны, сказал источник, сообщает Bloomberg. статью прочитали: 39 человек Комментарии