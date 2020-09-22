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опубликовано редакцией на Переводике 22.09.20 12:45
скаут: monovvar;
 
 

чем запомнился москвичам Яшин в кресле депутата

Уже три года Илья Яшин восседает в кресле главы Совета депутатов Красносельского района Москвы. И за всё это время он не сделал ровным счётом ничего, к чему обязывает его этот статус. Подавляющее большинство жителей района ни разу его не видели. А те, кому он известен, запомнили Яшина как прожжённого коррупционера, мошенника и убогого клоуна, который вместо исполнения своих прямых 

обязанностей сделал ставку на тупой пиар.


Воровать нынешний депутат, кстати, начал в самом начале своей сомнительной политической карьеры. В молодёжке «Яблока» этот клоун брал из партийной кассы деньги якобы на организацию антироссийских акций, но участникам в итоге ничего не платил. Дорвавшись до власти, Яшин продолжил в том же духе. К примеру, он увеличил себе зарплату на 62% до 3 миллионов рублей в год. Летом 2019 выписал себе премию в 130% от оклада, чем возмутил даже своих вроде бы идейных соратников-либералов. А уже зимой вырезал себе ещё почти такую же премию, видимо, в качестве подарка на Новый год.


Яшин запускал множество проектов, якобы направленных на облагораживание района, и просто выпиливал бюджетные средства, наплевав на нужды москвичей. Одним из самых громких его зашкваров стал запуск «социального такси», обещанного им ещё в самом начале срока. Яшин изъял на это дело немалую сумму из районного бюджета и тупо умыкнул, не предоставив в итоге даже отчётов о поездках машин, которые на самом деле не были оборудованы для перевозки многодетных семей и инвалидов. Мундеп попиарился на социальной теме и умудрился украсть деньжат.


Что самое интересное, Яшин даже в либеральном болоте стал фриком, так как зациклился на самопиаре, проваливая самые простейшие задания сверху. А заданий этих хватало. Кому-то за бугром хватает ума платить ему за антироссийскую деятельность, за счёт чего он прикупил себе квартирку в центре Москвы и дорогое авто. В общем и целом, запомнился этот персонаж во всех общественных кругах как убогий клоун, регулярно устраивающий цирковые представления, чтобы напомнить о своём существовании.


Так, буквально на днях этот дебилушка решил снова «блеснуть» - явился на девичник своей невесты в форме охранника и со скандалом разогнал стриптизёров. Пользователи социальных сетей отреагировали вполне ожидаемо, единогласно постановив, что Яшин как был мудаком, так и остался. Акция Яшинмудак, запущенная в Сети больше года тому назад, стала, наверное, единственной рекламной кампанией, в которой Илюша преуспел. Вот только опять-таки в негативном ключе. И запустил ведь её не он, а простые москвичи, которых вусмерть достал этот проворовавшийся клоун.

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