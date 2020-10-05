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опубликовано редакцией на Переводике 05.10.20 14:28 скаут: monovvar;

Ссылка на оригинал В Камчатском крае внедрят экологический мониторинг



Подобного рода экологические проблемы будут отслеживаться элементами системы «Безопасный город». В уже сформированном техническом задании этого комплекса предусмотрены возможности для мониторинга гидрологической обстановки, воздуха, воды и любых изменений в структуре окружающей среды.



Киселёв добавил, что наблюдение за состоянием воды в прибрежной акватории, возможно, будет осуществляться с плавучих станций, которые будут ежедневно передавать свежие данные на специальную мониторинговую платформу. Подобную практику уже применяют в некоторых регионах РФ. Правительство Камчатки в данный момент рассматривает возможность внедрения такой системы на полуострове.



Система позволяет мониторить ситуацию в видеоформате в режиме реального времени. То есть можно сразу же зафиксировать любые изменения на побережье. Установить наблюдение по всей территории края было бы накладно из-за огромных расстояний. Но речь ведь идёт об акватории и, в частности, о Халактырском пляже. Здесь можно достаточно оперативно провести всю необходимую инфраструктуру, установить точки вай-фай и подключить вышеупомянутый мониторинговый комплекс.



Глава агентства отметил, что общественность часто задаётся вопросом, как и с помощью каких инструментов правительство края может наладить полноценный круглосуточный мониторинг экологической ситуации в отдельных районах. Новая система станет лучшим ответом. В её создании уже готовы принять участие крупнейшие операторы связи. В данный момент правительство края рассматривает сразу несколько вариантов систем мониторинга экологической ситуации, пытаясь выбрать самую оптимальную.



Тем временем, уже сейчас можно сообщать о любых экологических проблемах в специальной вкладке на портале «Камчатка в порядке», созданной по поручению губернатора Владимира Солодова. статью прочитали: 1 человек Комментарии ﻿

Экологические проблемы, возникающие на Камчатке, будут отслеживаться в реальном времени с помощью специальных систем с использованием новых технологий. Об этом журналистам рассказал глава Агентства информатизации и связи Николай Киселёв, уточнив, что речь идёт о долгосрочных планах.Подобного рода экологические проблемы будут отслеживаться элементами системы «Безопасный город». В уже сформированном техническом задании этого комплекса предусмотрены возможности для мониторинга гидрологической обстановки, воздуха, воды и любых изменений в структуре окружающей среды.Киселёв добавил, что наблюдение за состоянием воды в прибрежной акватории, возможно, будет осуществляться с плавучих станций, которые будут ежедневно передавать свежие данные на специальную мониторинговую платформу. Подобную практику уже применяют в некоторых регионах РФ. Правительство Камчатки в данный момент рассматривает возможность внедрения такой системы на полуострове.Система позволяет мониторить ситуацию в видеоформате в режиме реального времени. То есть можно сразу же зафиксировать любые изменения на побережье. Установить наблюдение по всей территории края было бы накладно из-за огромных расстояний. Но речь ведь идёт об акватории и, в частности, о Халактырском пляже. Здесь можно достаточно оперативно провести всю необходимую инфраструктуру, установить точки вай-фай и подключить вышеупомянутый мониторинговый комплекс.Глава агентства отметил, что общественность часто задаётся вопросом, как и с помощью каких инструментов правительство края может наладить полноценный круглосуточный мониторинг экологической ситуации в отдельных районах. Новая система станет лучшим ответом. В её создании уже готовы принять участие крупнейшие операторы связи. В данный момент правительство края рассматривает сразу несколько вариантов систем мониторинга экологической ситуации, пытаясь выбрать самую оптимальную.Тем временем, уже сейчас можно сообщать о любых экологических проблемах в специальной вкладке на портале «Камчатка в порядке», созданной по поручению губернатора Владимира Солодова.