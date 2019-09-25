От Альберта до Греты: из истории борьбы за климат

И немного из предыстории того вопроса, который озвучивается 16-летней Гретой Тунберг. Хотя ясно, что ничего нового не привнесено – кроме личности популяризирующего “борьбу против изменения климата”. Перенесёмся сразу во времена десятилетней давности – экс-вице-президент США Альберт Гор тогда уже два года как получил Нобелевскую премию мира, но впоследствии оказалось, что усиление политика статусом нобелевского лауреата всё ещё не позволяет в достаточной мере “раскрутить” движение. Так что нынче со шведским подростком “движ” кажется куда более эффективным – по крайней мере, с точки зрения привлечения внимания.

Вспомним, что по решению Норвежского Нобелевского комитета лауреатами Нобелевской премии мира за 2007 год стали Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) и Альберт Арнольд (Ал) Гор-младший, удостоенные награды “за деятельность по изучению и распространению информации об антропогенных причинах изменения климата, а также за выработку возможных мер борьбы с такими изменениями…”. “Своими научными докладами за последние два десятилетия МГЭИК содействовал формированию широкого консенсуса о наличии связи между деятельностью человека и глобальным потеплением”, - из давнего заявления комитета.

С этой девочкой нынче дело пошло веселее: в декабре 2018 года Тунберг дважды выступала в ООН и встречалась с генсеком ООН Антониу Гутерришем, который одобрил "школьные забастовки за климат". В январе 2019 года она посетила Давосский форум, где под аплодисменты мирового политического и бизнес-истеблишмента призвала к решительным действиям – можно прочитать из разных источников: "Вы говорите, что жизнь не чёрно-белая. Но это ложь. Либо мы предотвратим 1,5 °C потепления, либо нет. Я хочу, чтобы вы вели себя так, как будто наш дом горит. Потому что как раз это сейчас происходит". В феврале 2019-го юный борец за глобальную экологию выступила на конференции Европейского социально-экономического комитета, а на днях “накричала” на глав государств, собравшихся на саммите ООН по климату, обвиняя их в пустых обещаниях и украденном у нее будущем. Личности публичных политиков и руководителей всевозможных структур мирового уровня, которые посчитали за честь встретиться с имеющим отклонение в развитии подростком, известны.

Что ещё пишут по поводу этой фигуры? Что первоначальную известность ей сделали скандинавские глобалисты левого толка. Что вначале “проект” курировали шведский пиарщик и владелица стокгольмской пиар-конторы. Что с 2018 года раскруткой проекта занялись серьёзные наднациональные структуры вроде Римского клуба, обнародовавшие тогда специальное заявление в поддержку Греты. Непосредственное руководство осуществляют Фонд Сороса и организация «Глобальный план Маршалла», возглавляемая бывшим вице-президентом США Альбертом Гором, поддерживаемая опять-таки Джорджом Соросом. Эксперты указывают, что совершенно точно за фигурой должен находиться некий штаб, указывающий направление деятельности, формирующий тексты речей и записей и занимающийся “раскруткой. Пишут, что рядом с Гретой частенько можно видеть одного политолога и заодно функционера соросовского «Открытого общества» и глобалистского фонда ONE.

Следовательно, заниматься нужно не фигурой, а проблематикой. Она – в том, что с виду актуальные проблемы прикрывают более скрытые цели. Потому и перенесёмся во времена, последовавшие после того, как Гор стал лауреатом премии мира. Ибо последний случай – главный признак глобальной раскрутки и спекуляции на действительно актуальных проблемах охраны природы в глобальном масштабе.

Если верить экс-президенту Бразилии Луле да Силве, изначально проект “глобальное потепление" был направлен против Китая – поскольку хотели заставить его сократить промышленный рост посредством борьбы с выбросами СО2". Об этом Лула говорил в недавнем интервью: переговоры о необходимости соглашения по климату во времена Обамы подразумевали меры, направленные на сдерживание Китая. Бывший президент Бразилии дал недавно двухчасовое интервью из тюрьмы в Куритибе на юге Бразилии, которое опубликовал Пепе Эскобар в The Asia Times - https://www.asiatimes.com/2019/08/article/brics-was-created-as-a-tool-of-attack-lula/.

Материал – о том, что, по словам Лулы, американцы попытались сделать БРИКС инструментом атаки на Китай. Хотя, по словам бывшего президента, главными приоритетами деятельности организации он видел в экономической автономии и объединении наций, способных помочь наименее развитым странам, в создании собственной валюты для независимости от доллара США при торговых отношениях. Тем не менее – Обама попытался...

Эскобар пишет со слов Лулы, что позже Путин и Эрдоган предупредят следующего президента Дилму Русеф, до того, как она будет привлечена к ответственности, что Бразилия станет мишенью – но руководство Рабочей партии оказалось совершенно неподготовленным к изощренным методам “гибридной войны” – и одна из крупнейших экономик мира была захвачена неолибералами практически без борьбы.

Но вернёмся к раскручиваемым в те времена вопросам климата. Лула говорит о переговорах в 2009 году в Копенгагене на конференции по изменению климата, которые затем привели к Парижскому соглашению по климату: "Другим моментом с Китаем... была конференция COP-15 по климату в Копенгагене в 2009 году. Я прибыл на COP-15 и там был список людей, запросивших встречу со мной - Ангела Меркель, Саркози, Гордон Браун; Обама уже дважды позвонил - а я не знал, почему я стал так важен. Чего они все хотят? Они все хотели, чтобы мы согласились на COP-15, что Китай является первостепенным загрязняющим Землю злом. Саркози пришел ко мне с кинематографическим конвейером — там было 30 телекамер, настоящее шоу: Лула обвиняет Китай. Затем у меня был ряд встреч и я им всем сказал: "Послушайте, я знаю, что Китай загрязняет (окружающую среду). Но кто заплатит за историческое загрязнение, которое вы совершили до того, как Китай начал загрязнять? Где историческая комиссия, чтобы проанализировать индустриализацию Англии?"

И дальше Лула описывает, как Обама пробрался без приглашения на закрытую встречу стран БРИКС, без России, но с Китаем, где несколько стран хотели обсудить позицию касательно выплат по загрязнениям и выбросам СО2. Сначала на встречу пыталась пробраться Хиллари Клинтон, но ее не пустила охрана, а затем туда пришел сам Обама – вначале китайцы и его не хотели пускать, но при содействии Лулы потом его уже пустили, все-таки президент США... Он сел рядом с Лулой и заявил, что “будет сидеть рядом со своим другом", чтобы на него не нападали. Пытался говорить про соглашение, но ему все сказали, что "соглашения нет". Китайский представитель после этого вскочил и сильно ругался на своем языке, как Луле затем рассказала его помощница. В конечном итоге, как рассказал Лула, “мы отказались обвинять Китай”.

Это лишь эпизод, но знаковый. В наши дни экономические экперты говорят, что суть навязываемых климатических соглашений – фактически “зафиксировать” разницу в развитии “цивилизованного” и “остального” мира, который должен сдерживать себя так, чтобы отказаться от развития своего среднего класса. Другим таким актом сдерживания была серия революций “арабской весны” с попыткой распространения вне зоны Ближнего Востока – и на Украину эта “весна” таки пришла. Поддержку переворотов пафосно можно объявить распространением свободы и демократии, так же, как и “климатический движ” – необходимостью сохранения планеты.

И ни в одном из случаев никогда не говорится о непосредственных планах, но сохраняется видимость некой благородной цели, к которой якобы лучшая часть человечества стремится. В то время как речь чаще всего о попытках заставить остальной мир принимать решения, выгодные Западу. Предварительные шумные кампании в СМИ приводят к тому, что массы верят именно заявленным целям. И уже обработанные массы помогают “общему делу” против своих правительств.

Хотя в случае с глобальной борьбой за климат вошла в раж пока что общественность цивилизованнной как бы части мира.

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