опубликовано редакцией на Переводике 27.09.19 04:20 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Russia’s richest woman quits role at London Mayor’s charity after Finance Uncovered investigation" Глобальная сеть - 26 сентября 2019 г. Самая богатая женщина России ушла с должности в благотворительном фонде лондонского мэра после расследования, проведенного компанией «Finance Uncovered» Опубликовано:26 сентября 2019 г.

Кристиан Эрикссон, Марго Гиббс Самая богатая женщина России, которая переехала в Лондон после того, как ее муж был уволен с поста мэра Москвы из-за обвинений в коррупции, была вынуждена уйти из крупной лондонской благотворительной организации, где она была попечителем, в результате расследования, проведенного организацией «Finance Uncovered» по делу о пожертвовании шестизначной суммы. Миллиардер Елена Батурина, 56 лет, ушла во вторник с поста попечителя Фонда мэра Лондона, благотворительной организации, которая собирает деньги для программ социальной мобильности и образования детей. Садик Хан является покровителем этой благотворительной организации, и в 2016 году - вскоре после того, как он стал мэром - его Управление Большого Лондона (GLA) получило грант в размере 138 000 фунтов стерлингов от зарегистрированного в Швейцарии фонда Батурины “Be Open”. Офис Хана рассказал «Финансам», что она встречалась в мэрии с предшественником Хана Борисом Джонсоном. Ее пожертвование было сделано из проекта «Be Open» в Фонд мэра Лондона, а затем о вложено в проект “Начальная школа” мэрии. В 2017 году она стала попечителем благотворительной организации. За год до того, как она пожертвовала деньги, член правления ее фонда был обвинен в Испании в налоговых преступлениях и отмывании денег, которые не были связаны с «Be Open» или Батуриной, но проверка данных фонда благотворительной организацией не обнаружила этого. Офис Хана заявил, что были высказаны опасения по поводу причастности Батуриной, но, несмотря на это, мэр появился на публике вместе с ней, чтобы запустить программу, и сделал с нею «селфи». Мэр Лондона Садик Хан делает селфи с Еленой Батуриной (справа), 29 сентября 2016 года (Фото: Марк Керрисон / Алами) 56-летняя Батурина замужем за Юрием Лужковым, бывшим мэром Москвы, которого в 2010 году уволил тогдашний президент России Дмитрий Медведев по обвинению в коррупции. Она стала женщиной-миллиардером, единственной в России, так как её компания по производству пластмасс "Интеко" получила ряд московских муниципальных контрактов, в то время когда ее муж был мэром. Она категорически отрицает, что получала прибыль от должности своего мужа, и настаивает, что она честно выиграла контракты, и что московский бизнес был лишь небольшой частью истории успеха ее компании. В России, Лужкову (на снимке) никогда не предъявляли обвинений связанных с этими подозрениями, и он назвал их политически мотивированными и «полным мусором». После того, как Лужков потерял расположение Кремля, пара переехала в Лондон со своими двумя дочерьми, и Батурина создала свой фонд «BE OPEN» в швейцарском кантоне Цуг, известном строгими законами о финансовой тайне. «Finance Uncovered» обнаружили, что в апреле 2015 года, член правления ее фонда, испанский адвокат и специалист по России Доминго Плазас Руис, был обвинен прокурорами в Мадриде в налоговых преступлениях и отмывании денег за свою роль в сокрытии выплаты почти одного миллиона евро незаконной комиссии по рекламному контракту с испанской Bankia. Комиссии были предназначены бывшему вице-премьер-министру Испании Родриго Рато, которому в 2017 году дали четыре с половиной года лишения свободы за растрату. Между тем, в мае этого года испанская прокуратура потребовала, чтобы Плаза Руис был приговорен к трем годам лишения свободы, если он будет признан виновным, за его роль в придании выплатам Рато «видимости законности». В настоящее время неясно когда может состояться суд и как он будет проходить. Именно эти детали побудили Фонд мэра Лондона отстранить Батурину от должности попечителя. «Ситуация с директором Be Open стала для нас новой информацией, и мы приняли меры», - заявила пресс-секретарь Фонда мэра Лондона в среду. «Она ушла в отставку по взаимному согласию и это решение вступило в силу немедленно». Неделей ранее, и уже после того, как благотворительная организация рассказала о проблемах с Руиса, она сказала: «Елена Батурина была представлена ​​ Фонду мэра Лондона, независимой благотворительной организации, в 2014 году. Это привело к тому, что ее фонд «Be Open» профинансировал некоторые работы Фонда по поддержке молодых лондонцев из малообеспеченных семей. «В этот момент проверки проводились в соответствии с нашими обычными процедурами, как формальными, так и неформальными, и в соответствии с этической политикой благотворительного фонда. Это включало (например) налоговый статус и послужной список, характер и авторитет Фонда «Be Open», включая характер других благотворительных мероприятий, которые он поддерживал. Приверженность фонда «Be Open» поддержке молодых лондонцев привела к тому, что Елена Батурина стала попечителем в 2017 году ». Представитель мэрии сказал: «Елена Батурина ранее встречалась с бывшим мэром в мэрии». Он подтвердил, что GLA полагалось на должную осмотрительность проявленную Фондом мэра в отношении Батуриной, но с тех пор в обеих организациях произошли изменения в политике. «Новый исполнительный директор Фонда проводит стратегический обзор процесса благотворительности и сотрудничества, помог внедрить новую этическую политику сбора средств для благотворительности и согласовал новый Меморандум о взаимопонимании с GLA». «GLA пересмотрело свой подход к филантропии и партнерским отношениям, и в апреле 2019 года создала роль Giving Manager, в чьи обязанности входит работа по экспертизе и анализу правового статуса и юридической чистоты». Батурина, увлеченная гольфистка, лыжница и наездница, владеет парком Beaurepaire, загородным особняком окруженным рвом и земельным участком площадью 250 акров в сельском Хэмпшире, где она готовит козий сыр для гурманов и время от времени продает его в популярном гастрономе, которым управляет ее дочь Ольга Лужкова расположенном на модном бродвейском рынке Восточного Лондона. Ее представитель сказал: «Интеко поставляла пластмассовые изделия тысячам частных и государственных предприятий в Москве и России. Это был ведущий производитель пластмасс с множеством конкурентных преимуществ. Он сказал: «Доминго Плазас Руис является членом совета фонда [Be Open]. Мы понимаем, что, хотя он участвует в расследовании в Испании, которое не связано с его ролью члена Совета директоров, на сегодняшний день он не был осужден за какое-либо преступление. «Г-жа Батурина занимается благотворительной и общественно-полезной деятельностью более 25 лет, поддерживая большое количество людей и организаций по всему миру», - добавил он. * Редактирование - Тед Джори * Версия этой статьи была опубликована в статью прочитали: 2 человек Комментарии 

