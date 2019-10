архив



опубликовано редакцией на Переводике 22.10.19 13:00 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “Press TV”,

"US forces transferring Daesh terrorists from Syria to Iraq: Report" Иран - 20 октября 2019 г. Американские военные перевозят террористов "Даиш" из Сирии в Ирак: сообщения

На этой фотографии показана американская военная техника, идущая по дороге в сирийском городе Таль-Тамр 20 октября 2019 г. после ухода с их базы. (через AFP)

Американские вооруженные силы перевозят в безопасные укрытия сотни членов предательской террористической группы "Даиш" из пустынного региона аль-Джазира северо-восточной сирийской провинции Хасака в соседний Ирак, говорится в сообщении. Сирийское официальное новостное агентство "САНА" со ссылкой на СМИ и местные источники сообщило, что американские военные перевезли недавно террористов в неизвестное место. Членов "Даиш" держали в лагере беженцев аль-Хол, расположенном рядом с сирийско-иракской границей, которым управляют "Сирийские демократические силы" (СДС), возглавляемые курдами. В сообщении сказано, что менее чем за день до этого 230 иностранных террористов из "Даиш" были перевезены из тюрьмы аль-Маликия в центр задержания в городе аль-Шаддади в южной части Хасака. С 9 октября, сообщило агентство "САНА", американские военные перевезли сотни экстремистов "Даиш" и их родственников с сирийской территории в Ирак шестью группами. Эта дата является датой начала наземного наступления Турции и союзных с ней боевиков против курдских сил в северо-восточной Сирии. Согласно сообщению, американские войска также превратили их незаконную базу в Шаддади, Хасака, в место расквартирования террористов "Даиш" и их семей, которых привозили из лагеря аль-Хол и из тюрем со всей Сирии на базу, чтобы транспортировать их военными вертолетами в Ирак. Американские военные до недавнего времени перебрасывали по воздуху террористов "Даиш" из одного места в Сирии в другое под прикрытием темноты, чтобы спасти их перед лицом угрозы наступления и территориальных успехов сирийских правительственных войск и предотвратить разоблачение их альянса с экстремистами-предателями. Сирийцы ликуют в связи с приходом армии в приграничные города на фоне турецкого вторжения В восточной сирийской провинции Дейп аль-Зор собрались десятки людей, чтобы выразить поддержку правительственным войскам, размещенным в приграничных городах, населенных курдами, в результате турецкого наступления.

Сирийцы празднуют размещение правительственных войск в населенных курдами приграничных городах на фоне турецкого наступления во время митинга в восточном городе Дейр аль-Зор, 20 октября 2019 г. (Фотография - агентство SANA) В воскресенье жители административного центра провинции Дейр аль-Зор собрались на круговом перекрестке аль-Интисар, чтобы осудить турецкую агрессию и потребовать полного вывода войск США с сирийской территории, сообщило агентство "САНА". Участники размахивали национальным сирийским флагом и поднимали изображения президента Башара аль-Асада. Они назвали турецкую агрессию на сирийской территории преступлением, дав слово, что сыны Сирии все окажут сопротивление этому наступлению, названному операция "Источник мира".

Сирийцы празднуют размещение правительственных войск в населенных курдами приграничных городах на фоне турецкого наступления во время митинга в восточном городе Дейр аль-Зор, 20 октября 2019 г. (Фотография - агентство SANA) Они также призвали к полному выводу незаконных иностранных войск, будь то турецких или американских, с сирийской территории. "Все сирийцы протестуют против турецкой операции, потому что она является актом агрессии против суверенного государства. Это является нарушением международных законов и положений. Мы здесь сегодня, чтобы сказать (президенту Турции Реджепу Тайипу) Эрдогану, его американским хозяевам и их марионеткам, что Сирия сильна своей армией, своим народом, своим лидером. История показывает, что эта земля неодолима для агрессоров", - сказал Мади аль-Мухеймид, член исполнительного органа провинциального совета Дер аль-Зор. Директор отдела образования в Дейр аль-Зор Халил Хадж Убейд сказал: "Сирийская цивилизация, история и самобытность останутся неуязвимыми для алчности врагов. Сирийское правительство и Сирийская арабская армия являются единственными силами, которые могут защитить сирийский народ. Весь мир является сейчас свидетелем того, как президент Асад одержал победу над всеми силами несправедливости и произвола". Турецкие вооруженные силы и поддерживаемые Анкарой боевики начали вторжение, которым давно угрожали, перейдя границу с северо-восточной Сирией, заявив о попытке выдавить курдских бойцов из "Отрядов народной самообороны" (ОНС) из приграничных районов. Анкара считает поддерживаемые США "Отряды народной самообороны" террористической организацией, связанной с ее собственной "Рабочей партией Курдистана" (РПК), которая добивается создания автономного курдского региона на территории Турции с 1984 года. ОНС составляют костяк "Сирийских демократических сил". Возглавляемая курдами администрация в северо-восточной Сирии говорит, что из-за турецкого наступления погибли 218 мирных граждан, включая 18 детей, после его начала. В боевых действиях также ранено более 650 человек. Турецкие власти говорят, что в Турции погибло 20 человек из-за бомбежки с территории Сирии, включая восемь человек, погибших в результате минометной атаки на город Нусейбин со стороны боевиков ОНС 11 октября. Журналисты "САНА" осмотрели базу США в районе аль-Сайдия к юго-западу от Манбидж

Журналисты"САНА" попали на брошенную базу США в районе аль-Сайдия к юго-западу от Манбидж, всего через несколько дней после того, как американские военные покинули это место. Сильно укрепленная база располагает большим открытым пространством, ремонтными пунктами для содержания техники, тренировочными полигонами, телекоммуникационными башнями и рядом военных постов. Военные США сожгли документы, устройства связи, портативные компьютеры, мониторы и медикаменты незадолго до их ухода с базы.



