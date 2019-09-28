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Разведка Норвегии утверждает, что Россия готовит силовой захват Шпицбергена

27 сентября 2019

Глава Военной разведывательной службы Норвегии Мортен Хага Лунде. Фото: iohotnik.ru

Глава Военной разведывательной службы (ВРС) Норвегии Мортен Хага Лунде утверждает, что прошедшие в сентябре учения сил Северного флота России южнее и юго-западнее архипелага Земля Франца-Иосифа с выполнением боевых стрельб и имитацией высадки десанта направлены, в первую очередь, против норвежского суверенитета и являются попытками отработки вариантов силового захвата архипелага Шпицберген, расположенного в самой северной части королевства.

«Ранее силы Северного флота подобного рода мероприятия отрабатывали много восточнее от архипелагов Земля Франца-Иосифа и Шпицберген, но в этом году мы, вместе с нашими американскими коллегами, видим явные намерения командования Северного флота переместить подобного рода учения далеко на северо-запад от мест их традиционного проведения», — заявил генерал Мортен Хага Лунде, слова которого приводят норвежские СМИ.

Особую тревогу он высказал в связи с развертыванием на Земле Франца-Иосифа новейшего российского ракетного комплекса береговой обороны, отмечает «Оперативная Линия».

EADaily добавляет, 10 сентября экспедиционный отряд Северного флота на архипелаге Земля Франца-Иосифа установил Государственный флаг Российской Федерации в самой северной географической точке Евразии — на мысе Флигели острова Рудольфа.

«В современный период подъем североморцами российского флага на островах Земли Франца-Иосифа символизирует стремление России к мирному изучению и освоению Арктики», — подчеркнули в Минобороны РФ.

19 сентября боевые корабли арктической группировки Северного флота провели учения с боевой стрельбой на севере Баренцева моря в районе архипелага Земля Франца-Иосифа. Экипажи большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», больших десантных кораблей «Александр Отраковский» и «Кондопога» отработали отражение средств воздушного нападения условного противника с различных высот и направлений при помощи зенитных ракетных комплексов «Кинжал», артиллерийских установок АК-100 и АК-725, а также скорострельной малокалиберной зенитной артиллерии — комплексов АК-630.

Кроме того, для противодействия высокоточному оружию условного противника на кораблях были отработаны постановки пассивных и активных помех комплексами радиоэлектронной борьбы. В Минобороны указали, что после проведения практических зенитных стрельб корабли вступили в морской бой с условной «вражеской» группировкой надводных сил и нанесли ей поражение артиллерийским огнём. Также экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» выполнил стрельбу реактивными глубинными бомбами по условному подводному противнику.

20 сентября полк ПВО Северного флота ВМФ РФ, оснащенный зенитными ракетными системами С-400, заступил на боевое дежурство на Новой Земле для охраны воздушного пространства в Российской Арктике.

24 сентября Минобороны РФ констатировало, что арктическая группировка Северного флота проложила новые маршруты между островами архипелага Земля Франца-Иосифа. Североморцы побывали также в районе острова Земля Александры, на котором расположена военная база «Арктический трилистник» и несут вахту военнослужащие тактической группы Северного флота.

EADaily напоминает, в последние годы Россия активно восстанавливает военную инфраструктуру в Арктике. В 2014 году на базе Северного флота было создано Объединенное стратегическое командование, куда вошел также ряд частей и подразделений Западного, Центрального и Восточного военных округов.

По данным из открытых источников, в Арктике обустроены не менее шести российских военных баз, в их числе базы на островах Котельный (Новосибирские острова) и Средний (Северная Земля), Земле Александры (входит в архипелаг Земля Франца-Иосифа), в поселке Рогачево на Новой Земле, а также на острове Врангеля и мысе Шмидта на Чукотке. Всего РФ планировала построить в арктическом регионе 13 аэродромов и 10 технических радиолокационных пунктов.

EADaily также обращает внимание на то, что нынешний глава Военной разведывательной службы Норвегии генерал-лейтенант Мортен Хага Лунде занял этот пост в январе 2016 года, оставив должность начальника штаба Объединенного оперативного командования. Лунде убежден в том, что Россия в долгосрочной перспективе может представлять собой большую угрозу для Норвегии.

Так, в марте прошло года генерал заявил, что весной 2017 года ВКС России отрабатывали нанесение ударов по целям, расположенным на территории Северной Норвегии. По его словам, «российские бомбардировщики осуществили тактический полет в направлении сооружений ВРС в городе Вардё». Он подчеркнул, что бомбардировщики отрабатывали наступательные действия перед тем, как вернуться на базы на территории Кольского полуострова. Всего в операции, как он указал, участвовали девять самолетов. Норвежские военные считают, что в 2017 году подобных случаев было еще как минимум два.

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теги: Норвегия  
   
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