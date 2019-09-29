Элон Маск ответил краснодарским предпринимателям на чистом русском языке
By Marika Dimitriadi & Alastair Jamieson • last updated: 28/09/2019
Элон Маск может говорить по-русски -Copyright REUTERS
Элон Маск продемонстрировал своё знание русского языка, ответив в Интернете на затейливое приглашение посетить местный бизнес-форум в южном российском городе Краснодаре.
К технологическому миллиардеру обращались через придорожный рекламный щит в Калифорнии с QR-кодом, который выводил на хорошо снятое видео с краснодарскими предпринимателями, поющими о своем желании увидеть его на своем бизнес-форуме.
«Мы будем относиться к тебе как к богу, - поют они. - Без тебя нет радуги».
Также на рекламном щите было написано «Как тебе это нравится, Элон Маск?» - повторение старого мема, которым русские в шутку насмехаются над изобретателем показывая местные технические достижения, включая заполненные травой выбоины и автомобиль советской эпохи, едущий задом наперед.
«Язык хорошо подвешен», - ответил Маск по-русски на твит предпринимателей, хотя осталось неясным , примет ли он их приглашение посетить Краснодар или нет.
Их песня «Только Элон в наших сердцах» была пародией на классическую песню советских времен «Крылатые качели».
Родившийся в Южной Африке Маск, работавший в России, ранее использовал этот язык для ответа на твиты, которые ссылаются на мем.
Katya Pavlushchenko
@katlinegrey
· Sep 25, 2019
Replying to @katlinegrey
Here’s the video:
https://m.youtube.com/watch?v=ENErda
2k8iI
…
YouTube @YouTube
Elon Musk
✔
@elonmusk
язык хорошо подвешен
НТВ
✔
@ntvru
· Feb 11, 2019 https://twitter.com/ntvru/status/1095015951358144512?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.euronews.com%2F2019%2F09%2F28%2Felon-musk-responds-in-russian-to-singing-entrepreneurs
And how do you like this, @elonmusk?
Elon Musk
✔
@elonmusk
хаха офигенно
82.7K
2:44 AM - Feb 13, 2019
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