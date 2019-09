Элон Маск ответил краснодарским предпринимателям на чистом русском языке

Элон Маск может говорить по-русски -Copyright REUTERS

Элон Маск продемонстрировал своё знание русского языка, ответив в Интернете на затейливое приглашение посетить местный бизнес-форум в южном российском городе Краснодаре.

К технологическому миллиардеру обращались через придорожный рекламный щит в Калифорнии с QR-кодом, который выводил на хорошо снятое видео с краснодарскими предпринимателями, поющими о своем желании увидеть его на своем бизнес-форуме.

«Мы будем относиться к тебе как к богу, - поют они. - Без тебя нет радуги».

Также на рекламном щите было написано «Как тебе это нравится, Элон Маск?» - повторение старого мема, которым русские в шутку насмехаются над изобретателем показывая местные технические достижения, включая заполненные травой выбоины и автомобиль советской эпохи, едущий задом наперед.

«Язык хорошо подвешен», - ответил Маск по-русски на твит предпринимателей, хотя осталось неясным , примет ли он их приглашение посетить Краснодар или нет.

Их песня «Только Элон в наших сердцах» была пародией на классическую песню советских времен «Крылатые качели».

Родившийся в Южной Африке Маск, работавший в России, ранее использовал этот язык для ответа на твиты, которые ссылаются на мем.

