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дата публикации 29.09.19 16:39
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Элон Маск ответил краснодарским предпринимателям на чистом русском языке

By Marika Dimitriadi  & Alastair Jamieson • last updated: 28/09/2019 

Элон Маск может говорить по-русски -Copyright REUTERS

Элон Маск продемонстрировал своё знание  русского языка, ответив в Интернете на затейливое приглашение посетить местный бизнес-форум в южном российском городе Краснодаре.

К технологическому  миллиардеру обращались через придорожный рекламный щит в Калифорнии с QR-кодом, который выводил на  хорошо снятое видео с краснодарскими предпринимателями, поющими о своем желании увидеть его на своем  бизнес-форуме.

«Мы  будем  относиться к тебе как к богу, - поют они. - Без тебя  нет радуги».

Также на рекламном щите было написано «Как тебе это нравится, Элон Маск?» - повторение  старого мема,  которым русские в шутку насмехаются над изобретателем  показывая местные технические достижения,  включая заполненные травой выбоины и автомобиль советской эпохи, едущий задом наперед.

«Язык хорошо подвешен», - ответил Маск по-русски на твит  предпринимателей, хотя осталось неясным , примет ли он их приглашение посетить  Краснодар или нет.

Их песня «Только Элон в наших сердцах» была пародией на классическую песню советских времен «Крылатые  качели».

Родившийся в Южной Африке Маск, работавший в России, ранее использовал этот язык для ответа на твиты, которые ссылаются на мем.

Katya Pavlushchenko

@katlinegrey

 · Sep 25, 2019

Replying to @katlinegrey

Here’s the video:

https://m.youtube.com/watch?v=ENErda

2k8iI 

YouTube ‎@YouTube



Elon Musk

@elonmusk

язык хорошо подвешен


НТВ

@ntvru

 · Feb 11, 2019  https://twitter.com/ntvru/status/1095015951358144512?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.euronews.com%2F2019%2F09%2F28%2Felon-musk-responds-in-russian-to-singing-entrepreneurs

And how do you like this, @elonmusk?

Embedded video

Elon Musk

@elonmusk

хаха офигенно

82.7K

2:44 AM - Feb 13, 2019


статью прочитали: 44 человек

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