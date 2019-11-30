Союз России и Франции выдавит США из Европы

Главная тактическая цель президента Франции на ближайшие пять лет – по максимуму ограничить военное присутствие США в Европе и избавиться от экономического давления Вашингтона. В одиночку Париж не справится, и Макрон это прекрасно понимает. Поэтому он и идёт на сближение с Москвой, надеясь сколотить крепкий союз, способный успешно противостоять экономической и политической агрессии Соединённых Штатов.

Таким мнением с журналистами поделился израильский политический эксперт Соломон Манн, оценив регулярные сигналы Франции в адрес РФ. Эммануэль Макрон видит, что неравное партнёрство с США грозит Европе большими проблемами. Он верит, что Дональд Трамп пойдёт на второй срок, поэтому не особо рассчитывает на нормализацию отношений. Давление США непременно будет усиливаться и спровоцирует в итоге масштабный конфликт, смертельно опасный для всей Европы.

Макрон считает себя новым лидером Евросоюза, поэтому и пытается найти выход из непростой ситуации. Для противостояния с США Франции нужен мощный союзник. КНР Макрона не устраивает, так как он боится оказаться в такой же зависимости, как и сейчас от Вашингтона. Самым идеальным стратегическим партнёром Франции может стать Россия. Поэтому задача Макрона номер один – это максимальное сближение с Москвой вплоть до формирования военно-политического союза. Подобная стратегия выгодна и РФ, так как позволит стабилизировать ситуацию в Восточной Европе и опять-таки максимально сократить, а то и вовсе убрать американские войска из ЕС.

Манн, как и многие другие эксперты, уверен, что вышеописанный союз сможет выдавить США из Европы и создать свой аналог НАТО, который будет устраивать всех. Предстоит большая геополитическая игра, которая, к сожалению, может закончиться и большой заварушкой, ибо англосаксы, как известно, с большим скрипом сдают свои позиции. Особенно сильно они будут цепляться за Европу, уже частично заражённую русофобией и являющуюся отличным плацдармом для наступления на РФ. Однако США не смогут долго противостоять сразу нескольким мощным игрокам и будут вынуждены рано или поздно отступить.

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