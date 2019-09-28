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дата публикации 28.09.19 04:36
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Дегенеративная шведская девочка как новое знамя глобального безумия

  • 27.09.19 Автор  Алексей Иванов 

Дегенеративная шведская девочка как новое знамя глобального безумия

Жила-была странная девочка по имени Грета Тинтин Элеонора Эрнман Тунберг. Когда ей было 11 лет, она впала во всеобъемлющую депрессию, на какое-то время перестала ходить в школу, перестала разговаривать, перестала есть.

Вскоре врачи поставили Грете и её младшей сестре Беате живописный диагноз: синдром Аспергера (аутистическая психопатия), обсессивно-компульсивное расстройство (наследственное психическое заболевание, характеризующееся навязчивыми мыслями, патологическими страхами, навязчивыми и утомительными одинаковыми действиями), СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности), селективный мутизм (постоянная неспособность разговаривать в особых социальных ситуациях).

Навязчивой идеей Греты стало изменение климата. Тут, конечно, сказалось наблюдение девочки за деятельностью родителей, занимавшихся леволиберальным активизмом в плане экологии (с фиксацией на теме климата), а также борьбы за расширение иммиграции и права психбольных. Пара слов о родителях: отец - актёр Сванте Фриц Вильгельм Эрнман Тунберг (потомок лауреата Нобелевской премии по химии-1903 Сванте Августа Аррениуса, который сыграл главную роль в отказе Шведской королевской академии наук утвердить решение Нобелевского комитета о присуждении Нобелевской премии по химии-1905 и Нобелевской премии по химии-1906 великому русскому учёному Дмитрию Менделееву), мать - оперная певица, участница "Евровидения-2009" Малена Эрнман, она же Сара Магдалена Эрнман.

Из-за своей болезни Грета может долгими годами концентрироваться на одной задаче - и всё, хоть потоп. Услышав экологические байки, она целиком, с фанатичным рвением, посвятила себя данной теме. Отказалась от мяса, рыбы, молочных продуктов, морепродуктов, яиц, мёда, изделий из кожи, меха, шёлка, шерсти и других материалов животного происхождения. Заставила членов своей семьи стать веганами, установить в доме солнечные батареи, передвигаться в доступных пределах исключительно на велосипедах и отказаться летать на самолётах (что, естественно, отрицательно повлияло на музыкальную карьеру матери), так как самолёты оставляют слишком большой углеродный след. Ну и вдобавок заставила родаков отдать загородную виллу под приют для "беженцев".

20 августа 2018 года 15-летняя Грета Тунберг отказалась ходить в школу до тех пор, пока политики не обратят внимание на проблему глобального потепления. Соорудила плакат с лозунгом Skolstrejk For Klimate ("Школьная забастовка за климат"), распечатала кучу флаеров с коротким пояснительным текстом и села на булыжной мостовой у здания риксдага/парламента. Казалось бы: ну и что? Кого волнуют причуды шизанутого подростка?

Но в тот же день девочку у риксдага распиарили социальные сети. К концу недели к ней присоединились десятки и десятки таких же шизиков. О "забастовке" рассказали крупнейшие шведские СМИ. Поддержку Грете выразили многие парламентарии от правящей Социал-демократической рабочей партии Швеции, Партии зелёных, Левой партии, Партии центра.

8 сентября Грета объявила, что не намерена останавливаться, провозгласила бессрочные "Пятницы ради будущего", призвала всех в мире присоединиться к её борьбе. И действительно - юные активисты начали повсюду проводить протестные акции у парламентских комплексов и других административных зданий, публикуя отчёты в Instagram под хештегами #Fridaysforfuture и #Climatestrike. Британские, американские, немецкие, канадские, голландские, австралийские, датские, финские, австрийские, чешские, японские, швейцарские, новозеландские, колумбийские и прочие школьники по пятницам стали прогуливать уроки и выходить на улицы. К ним добавилась масса студентов. По мнению Греты, из-за усиления климатического кризиса получение образования становится бессмысленным. Её родители спешно написали и издали книгу под названием "Сцены из сердца", повествующую о том, как психические расстройства детей заставили их ещё больше "задуматься о здоровье планеты". Шведский либеральный аналитический центр Fores включил её в состав экспертного совета. 

В декабре 2018 года Тунберг дважды выступила в ООН и встретилась с генсеком ООН Антониу Гутерришем, который одобрил "школьные забастовки за климат". В январе 2019 года она посетила Давосский форум, под аплодисменты мирового политического и бизнес-истеблишмента призвала к решительным действиям: "Вы говорите, что жизнь не чёрно-белая. Но это ложь. Либо мы предотвратим 1,5 °C потепления, либо нет. Я хочу, чтобы вы вели себя так, как будто наш дом горит. Потому что как раз это сейчас происходит". В феврале 2019-го юная экологиня выступила на конференции Европейского социально-экономического комитета.

Её начинание распространяется вирусообразно. 15 марта 2019 года в рамках очередной "школьной забастовки за климат" было проведено около 2 тысяч акций в 123 странах; число участников составило 1,6 млн человек. Германский канцлер Ангела Меркель назвала эти мероприятия "очень хорошей инициативой". Экс-президент США Барак Обама написал хвалебный твит о "мужественных, преданных своему делу молодых лидерах, таких как 16-летняя Грета Тунберг, чьи протесты у парламента Швеции привели к созданию движения".

29-31 марта 2019 года она посетила Берлин, где выступила уже перед 25-тысячной толпой, собравшейся перед Бранденбургскими воротами. Получила специальный приз на церемонии вручения немецкой кино- и телепремии "Золотая камера". В начале апреля произвела фурор в британской Палате общин, после чего Майкл Гоув (министр окружающей среды, продовольствия и социального развития в кабинете Терезы Мэй, самопровозглашённый сионист и экс-кокаинист, один из лидеров нынешней предвыборной гонки за пост премьера Великобритании) взволнованно сказал: "Когда я слушал вас, то испытывал не только восхищение, но и чувство ответственности и вины. Я осознал, что наших действий недостаточно. Благодаря Грете мне стало ясно, что пора действовать".

В том же месяце под шквал аплодисментов она выступила в Европарламенте в Страсбурге, раскритиковав присутствующих за "три срочных саммита из-за Брекзита и ноль срочных саммитов из-за разрушения климата и окружающей среды". В мае участвовала в венской конференции, организованной бывшим губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером с целью ускорить выполнение Парижского соглашения по климату (как известно, 1.06.2017 Дональд Трамп официально объявил о выходе США из Paris Agreement; Россия подписала соглашение, но не ратифицировала). На этой конференции Грета провела повторную встречу с Гутерришем, встретилась с Шварценеггером, "зелёным" австрийским президентом Александром Ван дер Белленом.

Она встречалась с папой Франциском и Жан-Клодом Юнкером, ей восхищаются голливудские звёзды и гигантские медиахолдинги. Художник Жак Тилли подарил активистам жутковатую скульптуруную композицию, изображающую злую Грету, которая держит за уши в воздухе двух мужчину и женщину, с надписью "поколение родителей". Тунберг провозглашена "Женщиной года" в Швеции, а самый популярный американский журнал Time назвал её одной из 100 наиболее влиятельных людей 2019 года. 7 июня организация Amnesty International (спонсируемая Европейской комиссией, целым рядом западных правительств, кланом Клинтонов и др.) вручила Грете высшую награду AI - "Посол Совести".

Журналисты выстраиваются в очередь, чтобы взять у неё интервью. Она всегда выглядит необычайно сосредоточенной, упёртой. "Грета использует сложные политические термины с удивительной лёгкостью", - замечает The Telegraph. Девочка утверждает, что сама пишет свои многочисленные речи. Тщательно собирает сведения о тех, кто френдит её в Facebook. "Болезнь сделала меня другой, и я считаю, что быть не такой, как все, — это дар. Это помогает мне взглянуть на вещи под другим углом. Меня трудно обмануть, я вижу вещи в истинном свете. Изо дня в день люди слушают меня", - говорит она. Ещё цитата: "Я как будто умираю внутри, если не протестую". Ещё: "Я не хочу, чтобы вы надеялись на лучшее. Я хочу, чтобы вы запаниковали. Я хочу, чтобы вы чувствовали тот страх, который чувствую я каждый день". То есть больная мечтает передать всем окружающим симптомы обсессивно-компульсивного расстройства.

Поклонение Грете приобретает квазирелигиозный характер. "Грета Тунберг — пророк нашего времени!.. Она полностью сравнима с библейскими пророками", - вещает шведская социал-демократка и радикальная феминистка Анна Ардин (которую якобы изнасиловал Джулиан Ассанж и которая теперь служит "диакониссой" в карликовой псевдохристианской секте). Гретина мамаша Малена Эрнман наделяет дочурку сверхъестественными способностями; её слова цитирует портал EurAsia Daily: "Грета принадлежит к тому малому числу людей, что могут видеть углекислый газ невооружённым глазом. Она видела как парниковые газы потоками вытекают из наших печных труб, парят, поднимаясь вверх с ветрами, и преображают атмосферу в гигантскую невидимую свалку". Дошло до того, что лютеранская церковь в районе Лимхамн шведского города Мальмё объявила: "Иисус избрал Грету Тунберг в свои преемники".

Депутаты шведского риксдага от Левой партии и депутаты норвежского стортинга от Социалистической левой партии (обе структуры объединяют экосоциалистов, неомарксистов, троцкистов, ЛГБТ-активистов и радикальных феминисток) номинировали Грету Тунберг на Нобелевскую премию мира.

В том, что "Грета Тунберг" - проект, сомневаться не приходится. Первоначальными закопёрщиками выступили скандинавские глобалисты левого толка. До какой-то поры проект курировали шведский пиарщик и бизнесмен Ингмар Рентцхог (который не преминул, используя её имя, привлечь миллионы долларов на свой экологический стартап We Don’t Have Time) и владелица стокгольмской пиар-конторы Iles PR Хелена Илес (к слову, давняя подруга матери девочки). С зимы 2018/2019 раскруткой проекта занялись суперсерьёзные наднациональные структуры вроде Римского клуба (14 марта он обнародовал специальное заявление в поддержку Греты). Непосредственное руководство осуществляют Фонд Сороса и организация "Глобальный план Маршалла" (возглавляет бывший вице-президент США Альберт Гор, среди основных фигур маячит тот же Джордж Сорос), опытные представители которых сформировали при Тунберг "тренерский штаб", вдохновляют и указывают нужное направление, ваяют длинные тексты, обеспечивают охрану, отсекают нежелательных людей. На многих фото и видео рядом с Гретой можно увидеть молодого немецкого политолога Луизу-Марию Нойбауэр, функционера соросовского "Открытого общества" и глобалистского фонда ONE Билла и Мелинды Гейтс. 

"Использовать ребёнка в подобных целях — неэтично", - робко замечает шведское издание Göteborgs-Posten. Этично, для них всё этично. "Как красиво все складывается. «Неудобная правда девочки-аутистки-активистки», говорите? Да-да, конечно: где-то в своём миллиардном поместье потирает ручки Эл Гор, наливая шампанского Джорджу Соросу, несмотря на то, что шампанское тоже выделяет CO2", - пишет в статье для интернет-газеты "Взгляд" журналист Игорь Мальцев. 

Армия климатических хунвейбинов и одержимая девочка в качестве символа "зелёного" движения к новому мировому порядку...

Мнение автора, может не отражать мнение редакции.

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