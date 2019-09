архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 22.09.19 17:57 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Egypt And UAE Pound Turkish Military In Libya, Dead And Wounded Evacuated To Turkey" Глобальная сеть - 21 сентября 2019 г. Египет и ОАЭ нанесли мощные удары по турецким военным в Ливии By Paul Antonopoulos Last updated Sep 21, 2019 Усиление бомбардировок турецких военных баз в Ливии египетскими “Рафалями” и беспилотниками ОАЭ вынудило министерство обороны Турции отдать приказ о немедленной транспортировке раненых и убитых турецких солдат обратно в Анкару. В то же время в Ливию, для поддержки армии [генерала Хафтара], были переброшены российские военные и технические специалисты. Недавно командующий операциями [сил генерала Хафтара] генерал Мабрук аль-Газави заявил, что операции будут продолжаться до тех пор, пока последний вражеский турецкий солдат, в воздухе, на море или на суше, не покинет страну. «Мы наносим удары по турецким объектам и инфраструктуре по всей стране по всем коммуникационным направлениям от города Сирт [в центре страны] до города Зувара на западе», - сказал он. Как признал представитель армии правительства Национальной Ассамблеи (GNA), после мощной крупномасштабной бомбардировки турецких позиций, в аэропорту Митига в 15:10 по местному времени, приземлился украинский транспортный самолет Ан-74 74-5 АССА, чтобы забрать раненых и тела убитых турецких военных. Самолет взлетел через 50 минут, в 4 часа утра по местному времени, в его загрузке участвовало большое количество машин скорой помощи. Позже выяснилось, что этот же самолет вошел в воздушное пространство Турции в 6:35 по местному времени. Прибытие российских технических и военных советников в Ливию был источником беспокойства Турции и GNA, что подтверждается падением российского беспилотника Орлан-10 в Айн-Заре, к югу от Триполи. По сообщениям, российские специалисты ремонтировали бронетехнику и артиллерийские системы генерала Халифы Хафтара. Согласно документу, размещенному на веб-сайте Proekt, 23 российских специалиста осмотрели и отремонтировали 100 Т-55, 10 Т-72, ​​35 Т-62, 77 TOMA BMP-1, 10 MTLB, 21 бронированный танк (так в тексте, примечание переводчика), автомобили BREM, 41 разведывательная машина БРДМ-2, 20 РПГ 2S1, 1 2S3 и 6 БМ-21. Первая операция египетских ВВС состоялась в мае 2017 года. Во время командования аль-Сиси египетские “Рафали” с авиабазы ​​Гебель-эль-Басу бомбили цели в Ливии в течение трех дней. Вторая операция состоялась 26-27 мая 2018 года, когда Аль-Сиси также отправил F-16, которые взлетели с базы в западной части его страны. Воздушные удары продолжаются и сегодня, поскольку они нужны Хафтару. После того как Россия, ОАЭ и Египет поддержали Хафтара, а ВВС США, после начала операции “Operation Commander “ в апреле, провели первые бомбежки в Ливии, все признаки свидетельствуют о том, что конфликт в Ливии скоро закончится, Все это происходит в то время, когда дипломаты под руководством посла США в Ливии Ричарда Норланда, с целью положить конец конфликту, провели встречу с главнокомандующим в Абу-Даби. статью прочитали: 68 человек Комментарии