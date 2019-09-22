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опубликовано редакцией на Переводике 22.09.19 17:57
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Египет и ОАЭ нанесли мощные удары по турецким военным в Ливии

By Paul Antonopoulos Last updated Sep 21, 2019

Усиление  бомбардировок турецких военных баз  в Ливии египетскими “Рафалями” и беспилотниками ОАЭ вынудило  министерство обороны Турции отдать приказ о немедленной транспортировке раненых и убитых турецких солдат обратно в Анкару.

В то же время в Ливию, для поддержки  армии [генерала Хафтара], были переброшены российские военные и технические специалисты.

Недавно командующий операциями [сил генерала  Хафтара] генерал Мабрук аль-Газави заявил, что операции будут продолжаться до тех пор, пока последний  вражеский турецкий солдат, в воздухе, на море или на суше, не покинет страну.

«Мы наносим удары по турецким  объектам и инфраструктуре по всей стране по всем коммуникационным  направлениям от города Сирт [в центре страны] до города Зувара на западе», - сказал он.

Как  признал представитель армии  правительства Национальной Ассамблеи (GNA),  после мощной крупномасштабной бомбардировки турецких позиций,  в аэропорту Митига в 15:10 по местному времени, приземлился украинский транспортный  самолет Ан-74 74-5 АССА, чтобы забрать раненых и тела убитых турецких военных.

Самолет взлетел через 50 минут, в 4 часа утра по местному времени, в  его загрузке участвовало большое количество машин скорой помощи. Позже выяснилось, что этот же самолет вошел в воздушное пространство Турции в 6:35 по местному времени.

Прибытие  российских технических и военных советников в Ливию был источником беспокойства  Турции и GNA, что подтверждается падением российского беспилотника Орлан-10 в Айн-Заре, к югу от Триполи.

По сообщениям, российские  специалисты ремонтировали бронетехнику и артиллерийские системы генерала Халифы Хафтара.

Согласно документу, размещенному на веб-сайте Proekt, 23 российских специалиста осмотрели и отремонтировали 100 Т-55, 10 Т-72, ​​35 Т-62, 77 TOMA BMP-1, 10 MTLB, 21 бронированный танк (так в тексте,  примечание переводчика), автомобили BREM, 41 разведывательная машина БРДМ-2, 20 РПГ 2S1, 1 2S3 и 6 БМ-21.

Первая операция египетских ВВС состоялась в мае 2017 года. Во время командования аль-Сиси египетские  “Рафали” с авиабазы ​​Гебель-эль-Басу бомбили цели в Ливии в течение трех дней.

Вторая операция состоялась 26-27 мая 2018 года, когда Аль-Сиси также отправил F-16, которые взлетели с  базы в западной части его страны.

Воздушные удары продолжаются и сегодня, поскольку они нужны Хафтару.

После того  как Россия, ОАЭ и Египет  поддержали Хафтара, а ВВС США,  после начала операции “Operation Commander “ в апреле,  провели первые бомбежки в Ливии, все признаки свидетельствуют о том, что конфликт в Ливии скоро закончится,

Все это происходит в то время, когда дипломаты под руководством посла США в Ливии Ричарда Норланда, с  целью положить конец конфликту, провели встречу с главнокомандующим в Абу-Даби.

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теги: Ливия  
   
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