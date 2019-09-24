Гусары, молчать!!!

На чемпионате среди таможенных собак израильтянка взяла золото за поиск денег





Команда кинологической службы таможенного управления Израиля в составе Хена Коэна и его собаки Качи выиграла золотую медаль в категории поиска контрабандных денег на прошедших в России международных соревнованиях кинологов, сообщает портал Mako.

В соревнованиях, проходивших в Петрозаводске (Карелия), приняли участие 40 команд кинологов из 16 стран мира, включая Аргентину, Латвию, Словакию, Турцию, Финляндию, Францию, Чехию, Эстонию и другие страны.

Пресс-служба Федеральной таможенной службы Российской Федерации сообщила, что участники соревновались в таких категориях, как общий курс послушания, поиск в багаже, поиск в помещении, поиск в легковом автомобиле.

В командном зачете победила Латвия, на втором месте были россияне, а на третьем – чехи.

В соревнованиях по поиску табака первые места достались командам из Латвии, России и Эстонии, а в поиске спрятанной наличности израильтяне обошли аргентинцев и чехов.

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