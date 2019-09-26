Российские «советники» обучают новый сирийский батальон

Sep. 26, 2019

Российские военные советники готовят новые подразделения сирийской армии, которые, возможно, будут развернуты для штурма последнего бастиона оппозиционных сил, - региона Идлиб на северо-западе страны

Агентство Франс Пресс

ЯФУР, Сирия: бойцы нового сирийского армейского батальона, одетые в чистые бронежилеты и наколенники, демонстрируют навыки, которым они научились у российских военных советников. В сельской местности к западу от Дамаска солдаты проводят учебный штурм, стреляют из минометов и ракет, выполняют операции по разминированию и оказанию первой помощи.

Огромные облака пыли поднимаются над тренировочным лагерем, когда солдаты в камуфляжной форме открывают огонь.

Под полуденным солнцем, высокие армейские чины из обеих стран и десятки журналистов, включая команду AFP, приглашенную из Москвы, наблюдают за учениями. «Мы прольём нашу кровь за тебя, Башар», - дружно скандируют солдаты, поднимая вверх кулаки, в честь президента Башара Асада.

Благодаря военной поддержке со стороны России, силы Асада с 2015 года освободили значительную часть Сирии от мятежников и джихадистов и теперь контролируют около 60 процентов территории страны.

Россия часто называет войска, развернутые в Сирии, военными «советниками», хотя ее войска и военные самолеты также непосредственно участвуют в боях с джихадистами и другими повстанцами.

Во вторник, на редкой демонстрации военных действий Москвы в раздираемой войной Сирии, перед камерами появились российские советники, в зеленых масках и солнцезащитных очках.

С помощью арабского переводчика один советник инструктировал солдат, как выявлять и обезвреживать мины, а другой обучал их обработке ранений.

«Батальон был создан 10 августа и начал подготовку в тот же день», - сказал Омар Мохамед, возглавляющий эту новую элитную группу.

«Благодаря российским советникам уровень подготовки среди солдат повысился, и они знают, как использовать все виды оружия», - сказал он AFP.

После прохождения двухмесячной индивидуальной военной подготовки военнослужащие теперь будут учиться работать в больших группах.

Командиры не исключают, что войска могут быть развернуты для штурма последнего крупного бастиона оппозиции - региона Идлиб на северо-западе страны.

Соглашение, достигнутое Россией и поддерживающей повстанцев Турцией в прошлом году, должно было предотвратить кровопролитие в регионе, контролируемом джихадистами, но в конце апреля бомбардировки возобновилась.

Сепаратное перемирие с 31 августа, поддерживаемое Россией, в основном соблюдается, несмотря на отдельные удары.

Но Дамаск неоднократно обещал вернуть всю сирийскую территорию, включая регион Идлиб, под свой контроль.

«Мы надеемся на политическое решение, но если мы не увидим результатов, мы прибегнем к военному варианту», - сказал один из командующих журналистам.

Генерал Хасан Хасан, глава отдела политического управления сирийской армии, более определен.

«Идлиб будет освобожден в любом случае», - сказал он.

«Мы скоро встретимся там с вами», - сказал он журналистам.

В ходе сирийского конфликта погибло более 370 000 человек и миллионы были изгнаны из их домов, он начался с жестоких репрессий против антиправительственных акций протеста в 2011 году.

На снимке, сделанном во время экскурсии с русскими офицерами, российский советник смотрит в бинокль во время проведения учебного курса с сирийскими элитными солдатами 24 сентября 2019 года на военной базе в Яфур. / AFP / Максим ПОПОВ

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