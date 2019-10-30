США пытаются развернуть сирийскую ситуацию "атакой на Багдади"

Тони Карталуччи





Западные СМИ сообщают, что вооруженные силы США убили предполагаемого лидера так называемого "Исламского государства в Ираке и Сирии" (ИГИЛ) в северной сирийской провинции Идлиб.

В статье "Newsweek" под заголовком "Трамп одобрил атаку спецназа на лидера ИГИЛ Багдади, военные говорят, что он мертв" утверждается:

Военнослужащие Соединенных Штатов провели атаку силами спецназа против одной из своих самых приоритетных целей, Абу Бакра аль-Багдади, лидера вооруженной группировки "Исламское государство" (ИГИЛ), узнал "Newsweek". Президент Дональд Трамп одобрил эту боевую задачу почти за неделю до того, как это произошло.

В статье также утверждается:

На фоне сообщений в субботу о военных вертолетах США над северо-западной сирийской провинцией Идлиб высокопоставленный чиновник Пентагона, осведомленный об операции, и представитель армии, проинформированный по этому вопросу, сказали "Newsweek", что Багдади являлся целью совершенно секретной операции в последнем бастионе оппозиции страны, в которой доминируют исламисты - группировки, которая вступала в бой с ИГИЛ в последние годы.

"Newsweek" включил "детали" этой предполагаемой атаки, достойной финала голливудского боевика, сообщив:

Высокопоставленный представитель Пентагона сказал, что был короткий бой, когда военные США вошли в лагерь, и что Багдади затем убил себя, взорвав пояс смертника. Там находились члены семьи. Согласно источникам в Пентагоне, во время атаки дети не пострадали, но две жены Багдади погибли, возможно, из-за взрыва пояса.

Как и с любым утверждением, которое делают западные СМИ или военные США без каких-либо доказательств, этой новой истории невозможно и нельзя верить, особенно когда мало что или ничего нельзя проверить.



Выбор момента важен

Предполагаемая военная операция - развернувшаяся всего в нескольких милях от сирийско-турецкой границы - происходит в момент, когда перспективы опосредованной войны Америки в Сирии являются небывало слабыми.

Во-первых, марионеточные силы США, вооружавшиеся и получавшие помощь от Турции и других союзников США - были полностью ликвидированы на поле боя, а их остатки находятся в Идлибе, все более окруженные сирийскими войсками.

Попытки США вмешаться в Сирии напрямую, чтобы осуществлять контроль за свержением правительства в Дамаске, также были сорваны вмешательством российской армии, начиная с 2015 года.

Американские войска недавно отступили от сирийско-турецкой границы на северо-востоке Сирии, создав условия для совместного российско-турецкого соглашения, которое, судя по всему, включает разоружение курдских боевиков или их возможную интеграцию в сирийские силы безопасности. Это соглашение также нацелено на то, чтобы полностью восстановить территориальную целостность Сирии - совершенно сводя на нет вторичные планы Вашингтона по "балканизации" Сирии.



Российско-турецкое соглашение заключено в момент, когда американо-турецкие отношения являются особенно шаткими, а Анкара заново позиционирует себя на Ближнем Востоке, выходящем из-под многолетней гегемонии США.

Хотя предполагаемый лидер ИГИЛ прятался в Сирии и Ираке в течение всей сирийской войны, почему США, имея все свои огромные ресурсы, только теперь смогли "найти" и "ликвидировать" его? Выбор момента и места не могли бы быть лучше для США, если весь этот инцидент был инсценирован.

И, вне зависимости от того, инсценировали ли США эту операцию или нет, правда о том, кто на самом деле создал и руководит ИГИЛ в течение всей сирийской войны, превращает смерть аль-Багдади по сути в театр.

США вообще-то создали ИГИЛ...

США, как хорошо известно, потратили миллиарды долларов, вооружая боевиков в течение всей сирийской войны.

Такие статьи как "Пентагон тратит 2 миллиарда долларов, направляя оружие советских времен сирийским повстанцам" в "Foreign Policy" или "Оружие ЦРУ для сирийских повстанцев снабжало черный рынок, говорят чиновники" в "New York Times" одними заголовками уже показывают масштабность усилий США по вооружению боевиков, воюющих против сирийского правительства с 2011 года.

Если США и их союзники обеспечивали оружие, технику и другие виды поддержки на миллиарды долларов боевикам, которых называли "умеренными", то кто обеспечивал еще больше оружия, техники и других видов поддержки, позволивших таким экстремистским организациям как ИГИЛ добиться известности и даже якобы вытеснить или переманить боевиков, поддерживаемых США?

Ответ прост - США, как они это делали во всех своих других агрессивных войнах - просто лгали. Не было никогда никаких "умеренных" боевиков. США умышленно вводили общественность в заблуждение о характере их опосредованной войны в Сирии. С самого начала - фактически задолго до начала сирийской войны - США осознанно направляли помощь в руки экстремистов со связями с такими группами как "Аль-Каида" и различными зависимыми от нее структурами.

Отнюдь не являясь просто измышлением, само Разведывательное управление МО США (РУМО) в утечке служебной записки в 2012 году признало, что "Запад, монархии Залива и Турция" стояли за возникновением того, что в то время называлось "салафистским княжеством".

В утечке доклада 2012 года сказано (выделено автором):

Если ситуация пойдет не так, то есть возможность создания заявленного или незаявленного салафистского княжества в восточной Сирии (Хасака и Дер-Зор), и это ровно то, чего хотят поддерживающие оппозицию державы с тем, чтобы изолировать сирийский режим, который считается стратегической глубиной шиитской экспансии (Ирак и Иран).

Чтобы точно пояснить, кем были эти "поддерживающие державы", которые стремились к созданию "салафистского" (исламского) княжества", в докладе РУМО объясняется:

Запад, монархии Залива и Турция поддерживают оппозицию; в то время как Россия, Китай и Иран поддерживают режим.

Другими словами, США, их европейские союзники и их ближайшие союзники на Ближнем Востоке стремились к возникновению "салафистского" (исламского) "княжества" (государства) в восточной Сирии, ровно там, где со временем обнаружилось ИГИЛ.

Такие статьи как "США купили оружие для сирийских повстанцев - и часть его оказалась в руках террористов ИГИЛ" в "USA Today" стремились неуклонно представлять в нужном свете то, как ИГИЛ неожиданно оказалось переполнено оружием и в господствующей позиции среди сирийской "оппозиции" наряду с другими такими зависимыми от "Аль-Каиды" структурами как "Аль-Нусра".

В действительности - как предупреждали такие журналисты как Сеймур Херш еще в 2007 году на страницах "New Yorker" - планы США с самого начала основывались на вооружении и натравливании экстремистов на Сирию и ее союзников.

Что означает атака на Багдади?

Таким образом - в лучшем случае - операция американских военных по ликвидации номинального главы ИГИЛ больше похожа на ликвидацию собственных агентов, а не на какую-либо "победу". Намного более вероятным является то, что эта операция - просто театр, когда США добиваются значимости и влияния в условиях конфликта, который они сами и организовали, спровоцировали и умышленно продлевали, но теперь оказались из него исключены.

Пока мир ждет доказательств - если какие-то доказательства вообще появятся - то аналитики, а также заинтересованные лица извлекут больше пользы, если посмотрят на то, как США планируют использовать и затем двигаться вперед после этой предполагаемой "атаки", вместо того, чтобы зацикливаться на ее предполагаемых деталях.

Есть надежда, что США используют это как эффектный заключительный аккорд, прежде чем полностью уйти из Сирии - включая и с нефтяных месторождений - и позволят стране и ее народу, наконец, полностью восстановить порядок наряду с длительным процессом реконструкции.

Но близость к турецкой границе и недавняя риторика из Вашингтона говорят о том, что это, возможно, будет максимально использовано для дальнейшего продления конфликта.

Есть также надежда, что союзники Сириии предпринимают дипломатические усилия, чтобы уговорить Вашингтон выбрать первое, а не второе.

Тони Карталуччи - специалист по геополитике и автор, базирующийся в Бангкоке, специально для "Нового восточного обозрения", где эта статья была первоначально опубликована. Он часто публикуется на Global Research.

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