Британия и Россия - странная парочка Европы

После Brexit Великобритания может вступить в антагонистические отношения со своими континентальными соседями - точно такие же, какие имеет с Европейским союзом Россия.

Gideon Rachman Columnist Oct 29, 2019

Нынешний глубокий антагонизм между Россией и Великобританией маскирует некоторые важные сходства между двумя странами. Эти параллели, вероятно, станут ещё более очевидными после Brexit , причем способами, которые должны волновать и Великобританию, и ЕС.

Англия и Россия находятся на окраинах европейского континента. Отчасти в результате этого, эти двое традиционно имели двойную идентичность - считая себя и европейцами и чем-то гораздо большим.

Решение Кремля о военном вмешательстве на Украине было вызвано тем, что страна собиралась подписать соглашение об ассоциации с ЕС. AP

Почти 80 процентов территории России находится в Азии. Британская империя была построена за пределами Европы, и страна до сих пор имеет прочные культурные связи с «англосферой» в Северной Америке, Австралазии и Южной Азии.

Поэтому неудивительно, что Великобритания и Россия, скорее всего, окажутся двумя крупнейшими европейскими державами, которые стоят за пределами ЕС. Тем не менее, обе страны будут продолжать беспокоиться о коллективной мощи ЕС.

Будучи нациями на периферии, они традиционно опасались появления единой державы, доминирующей в континентальной Европе, что отчасти объясняет, почему они оказались союзниками в наполеоновских и двух мировых войнах. Каждая страна выстроила свою современную идентичность вокруг памяти о победе в 1945 году. И обе они сформированы ностальгией по имперской власти.

Для Британии параллель с Россией не внушает оптимизма. Она подчеркивает опасность того, что Brexit может привести к долговременному ухудшению отношений с континентальной Европой и политике озлобленного национализма в Великобритании.

Для Брюсселя опасность состоит в том, что в конечном итоге ЕС столкнется с двумя разъяренными и отчужденными соседями, Британией и Россией. Обе являются великими державами в европейском смысле, со значительной способностью причинять вред.

Конечно, верно, что в Британии есть либеральные и демократические традиции, которых нет в России. Это делает политические ценности Лондона значительно ближе к политическим ценностям Парижа и Берлина, нежели Москвы. Такая близость, опять таки, в значительной степени снижает вероятность того, что британский политический класс позволит стране «сорваться с цепи» в духе России при Владимире Путине.

Но геополитика определяется не только ценностями. Есть также эмоции и стратегические интересы. А вот тут-то и проявляются параллели между постсоветской Россией и пост-брекситской Великобританией.

Экономические потрясения и стратегические неудачи 1990-х годов убедили многих россиян в том, что их страна была использована Западом. Гнев России был сосредоточен на США и расширении НАТО. Но Кремль также стал рассматривать ЕС как угрозу - поскольку, по мнению Москвы, Евросоюз расширяется на исконно русские земли, во внутренние районы России.

Решение Кремля о военном вмешательстве на Украине было вызвано тем, что страна собиралась подписать соглашение об ассоциации с ЕС.

Если Brexit пойдет не так, как надо, это может вызвать события, напоминающие о распаде Советского Союза - распад страны, сопровождаемый глубоким экономическим шоком.

Английские националисты, несомненно, увидят причастность ЕС к этим разрушительным процессам: некоторые критики уже обвиняют Брюссель в том что он создает искусственные проблемы на ирландской границе, необоснованно откладывая соглашение о свободной торговле и поощряя независимость Шотландии.

На данный момент британские и европейские чиновники все еще стараются говорить на языке дружбы и будущего партнерства. Но под поверхностью и не для сведения, антагонизмы разжигаются.

Один влиятельный бывший чиновник ЕС недавно заявил мне, что, поскольку Британия будет представлять угрозу для ЕС, в интересах Европы поощрять независимость Шотландии и ирландское единство. (Вино выпито, а ведь Истина - в вине.)

Когда, имея в виду российскую параллель, я предположил, что унижать Великобританию было бы плохой идеей, мне сказали, что Британия сама несет ответственность за свое собственное унижение; и кроме того, Великобритания унижала ЕС, проголосовав, чтобы уйти. («Ты сказал, что ты лучше нас».)

Даже в аудиозаписи вы можете услышать намеки на соперничество. Ангела Меркель, канцлер Германии, обычно голос умеренности, недавно сказала, что после Brexit Британия станет «конкурентом» ЕС - заключив её в скобки вместе с Китаем и США.

Если, как представляется вероятным, ЕС отреагирует на эту предполагаемую конкурентную угрозу, отказавшись двигаться в направлении беспошлинной торговли с Великобританией, тогда антагонизм между Лондоном и Брюсселем усилится. Европейцы будут с некоторым основанием утверждать, что Британия сама выбрала себе свою печальную участь - точно также как и Россия.

Но победа в этих дебатах не предотвратит противостояние.

В ситуации, которая становится все более и более тяжелой, Великобритания (или, возможно, просто Англия) будет разыгрывать те немногие карты, которые у нее есть - сокращать взаимодействие в области безопасности и урезать дипломатическое сотрудничество с Европой и работать с силами, враждебными ЕС.

Эти угрозы не воспринимаются очень серьезно в столицах ЕС в настоящее время, потому что Британия находится в таком беспорядке. Такое же пренебрежительное отношение к русским было принято в 1990-х годах. В конце концов, их страна только развалилась, а их экономика находилась в свободном падении. Но, подстегнутая чувством унижения, Россия поднялась и вновь утвердила свою силу - способами, которые сейчас ЕС вызывает тревогу.

Урок заключается в том, что страны, которые на протяжении веков были основными европейскими державами, вряд ли просто потеряли свою актуальность. Их интересы должны быть учтены. Если этого не делать, им придется противостоять. В любом случае европейское строительство, которое исключает Великобританию и Россию, вряд ли будет стабильным или безопасным.

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