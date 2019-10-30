Ориентировочное время изготовления - 10 рабочих дней + время доставки, если не заказано вместе с продуктом который требует более длительного времени для изготовления.

Если у Вас уже есть Trump Bikini, то Вам совершенно точно нужно иметь Putin Вikini для пары к нему.... они шокируют! Или восхищают... какое бы из них Вы не выбрали