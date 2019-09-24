Россия передала Японии останки россиян, вместо праха японских военнопленных
23.09.2019
Останки 600 человек, которые Россия ранее передала японской стороне как прах военнопленных времен Второй мировой войны, не принадлежат японцам К такому выводу пришел Минздрав Японии, информирует «ДС» со ссылкой на телеканал NHK.
Из Забайкальского края в Японию за последние 10 лет были вывезены останки почти 600 человек, предположительно - японских военнопленных.
Однако в результате ДНК-тестов специалисты установили, что большая часть останков не принадлежит японцам. Остальные образцы могут не принадлежать гражданам Японии "с высокой долей вероятности". Так, часть останков, вывезенных с кладбища села Боржигантай в Забайкалье, может принадлежать местным жителям.
По данным СМИ, эксперты сомневались в идентичности останков на протяжении последних нескольких лет, однако до сих пор чиновники публично об этом не объявляли и российской стороне о своих сомнениях не сообщали.
По подсчетам Токио, после завершения Второй мировой войны в лагерях в СССР и Монголии скончались около 55 тысяч японских военнопленных. Останки 33 тысяч из них по-прежнему остаются на территории бывшего Советского Союза и Монголии.
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