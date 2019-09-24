навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
24.09.19  

Россия передала Японии останки россиян, вместо праха японских военнопленных

(0)
 
23.09.19   Редакция

Две статьи на одну тему - вооруженные силы Германии

(0)
 
22.09.19   Редакция

Рука Москвы всё длиннее и длиннее

(0)
 
22.09.19  

Кремлевский старец

(0)
 
21.09.19   Редакция

Из архива, 1949 год: Мир узнал о русской атомной бомбе

(0)

последние за вчера, 23.09.19  
 
04:16   Редакция

Две статьи на одну тему - вооруженные силы Германии

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
дата публикации 24.09.19 01:34
скаут: Игорь Львович;
   
 

Россия передала Японии останки россиян, вместо праха японских военнопленных

23.09.2019  


Останки 600 человек, которые Россия ранее передала японской стороне как прах военнопленных времен Второй мировой войны, не принадлежат японцам К такому выводу пришел Минздрав Японии, информирует «ДС» со ссылкой на телеканал NHK.


Из Забайкальского края в Японию за последние 10 лет были вывезены останки почти 600 человек, предположительно - японских военнопленных.


Однако в результате ДНК-тестов специалисты установили, что большая часть останков не принадлежит японцам. Остальные образцы могут не принадлежать гражданам Японии "с высокой долей вероятности". Так, часть останков, вывезенных с кладбища села Боржигантай в Забайкалье, может принадлежать местным жителям.


По данным СМИ, эксперты сомневались в идентичности останков на протяжении последних нескольких лет, однако до сих пор чиновники публично об этом не объявляли и российской стороне о своих сомнениях не сообщали.


По подсчетам Токио, после завершения Второй мировой войны в лагерях в СССР и Монголии скончались около 55 тысяч японских военнопленных. Останки 33 тысяч из них по-прежнему остаются на территории бывшего Советского Союза и Монголии.



статью прочитали: 17 человек

   
теги: Вторая мировая война  
   
Комментарии  Материалы по теме 
  03.09.2019 08:59   Эксклюзив
BBC -

Польша до сих пор подсчитывает потери от вторжения во время Второй мировой войны

война 1.jpg

В связи с приездом мировых лидеров в Варшаву в эти выходные для участия в памятных мероприятиях, посвященных началу Второй мировой войны, Польша вновь потребовала компенсации от Германии за ужасные потери, понесенные польской нацией во время конфликта.

читали: 1051

читать далее
 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2019
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2019  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 