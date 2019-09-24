ВАДА снова запустило процедуру лишения статуса РУСАДА

RFI Опубликовано 23-09-2019

Всемирное антидопинговое агентство обвиняет российскую антидопинговую лабораторию в фальсификации тестов (Reuters)

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) инициировало процедуру лишения статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Причиной стали обнаруженные «несоответствия» в переданной в ВАДА базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Российской стороне дали три недели для объяснений. О решении было объявлено в понедельник, 23 сентября, на заседании исполкома ВАДА в Токио.

Исполком Всемирного антидопингового запустил процедуру лишения статуса Российского антидопингового агентства после того, как выслушал доклад, подготовленный комитетом по соответствию структуры. В нем говорилось об обнаруженных в базе данных Московской антидопинговой лаборатории «несоответствиях». О каких конкретно «несоответствиях» в базе данных идет речь, исполком ВАДА не сообщил.

Российской стороне дано три недели, чтобы предоставить ответы на вопросы комитетом ВАДА. Какие санкции грозят России в том случае, если эти ответы не удовлетворят агентство, антидопинговые чиновники не уточняют. Но по мнению экспертов, решение ВАДА может повлиять на Международный олимпийский комитет, принимающий решение об участии стран в Олимпийских играх, ближайшие из которых пройдут в 2020 году в Токио.

В РУСАДА, в свою очередь, утверждают, что полностью соответствуют кодексу, и обещают в установленный срок предоставить все разъяснения. «Такой ответ будет представлен», — цитирует агентство «Интерфакс» главу наблюдательного совета РУСАДА Алексея Ивлева. Рассуждения о перспективах участия российской сборной в Олимпиаде в Токио он назвал преждевременными.

В конце 2015 года ВАДА уже лишало РУСАДА статуса из-за скандала с подменой допинговых проб российских спортсменов. В результате независимого международного расследования было установлено, что в России на государственном уровне существовала система махинации с антидопинговыми тестами. В результате российская сборная не смогла принять полноценное участие в Олимпиадах в Рио-де-Жанейро и в Пхёнчхане. В мае 2018 года Россия официально признала выводы доклада и заявила об устранении нарушений. В сентябре 2018 года статус РУСАДА был восстановлен.

статью прочитали: 49 человек

Комментарии