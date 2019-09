архив



дата публикации 24.09.19 02:39 скаут: Игорь Львович “РИА Новости”,

"Молодежь Запада требует перестать кормить Россию" Россия - 23 сентября 2019 г."Молодежь Запада требует перестать кормить Россию" Молодежь Запада требует перестать кормить Россию 23.09.2019 Иван Данилов Массовые акции протеста в 156 городах и четыре миллиона участников митингов (а иногда и уличных боев) — очень серьезная демонстрация силы нового всемирного политического движения. К сожалению, несмотря на то, что в пятницу 100 тысяч человек в Берлине, 60 тысяч человек в Нью-Йорке, в основном молодых, горячих и не очень умных, митинговали (а в Париже еще и дрались с полицией) за все хорошее, включая спасение Земли от глобального потепления, а также против всего плохого, — на самом деле они стали добровольными пешками в чужой политической игре. Вдвойне жаль, что среди целей организаторов этой игры есть откровенно антироссийские. Если программа митингов, которые потрясли Берлин, Нью-Йорк, Сидней, Вашингтон и Лондон, будет выполнена, то в России нельзя будет добывать нефть и газ, развивать Северный морской путь и даже нормально кормить своих граждан. К счастью, Россия не будет выполнять эту программу, но если сторонники зеленого безумия, окрыленные успехом своей глобальной климатической забастовки, смогут прийти к власти в США или Евросоюзе, то нам (а также Китаю и Индии) нужно будет готовиться к максимально жестким экологическим санкциям. Официальная версия организации столь масштабных политических акций в 156 городах планеты выглядит очень мило, но поверить в нее может только человек, который никогда не интересовался политикой: "Шведская школьница Тунберг в прошлом году вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры по борьбе с изменением климата. Инициатива Тунберг превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок — FridaysForFuture". Все это — правда, но не дает полноценной картины, ибо поддержкой движения открыто и откровенно занимаются Демократическая партия США (пригласившая школьницу прочитать мораль американским сенаторам и конгрессменам), международные политические и партийные партнеры Демпартии (включая Amnesty International), а также вся медийная машина, которая поддерживает политиков-глобалистов, начиная от The New York Times и заканчивая Bloomberg. Из миллионов участников климатической забастовки, многие из которых просто воспользовались благовидным предлогом, чтобы сбежать из школы или прогулять лекции в институте, мало кто читал официальные требования политического движения, организовавшего этот глобальный праздник непослушания. Уже первый пункт официального списка требований организаторов климатической забастовки указывает как на их политическую принадлежность, так и на крайне специфические представления об экономике. "Мы требуем "Новый зеленый курс": преобразовать нашу экономику для (использования) 100% чистой, возобновляемой энергии к 2030 году и постепенно прекратить добычу ископаемого топлива путем справедливых и равноправных реформ, создав миллионы хороших рабочих мест; немедленно прекратить выдачу разрешений на добычу, переработку и инфраструктурные проекты, связанные с ископаемыми видами топлива". Можно легко заметить, что выполнение данных требований немедленно приведет к экономической катастрофе и к тому, что значительная часть населения планеты окажется на уровне жизни примерно первой половины XIX века. Кстати, если применить их к России (а движение, которое их выдвинуло, — именно глобальное, как и суть требований), то это означает, что ей придется отказаться от "Северного потока — 2" (как от инфраструктуры транспортировки ископаемого топлива), от строительства НПЗ, от добычи нефти и возведения СПГ-заводов в Арктике, да и вообще в стране, и так далее. Более того, уже упоминание "Нового зеленого курса" полностью раскрывает политическую идентичность авторов "забастовки школьников за спасение планеты". "Новый зеленый курс" (скорее ему подходит название "Новая зеленая перестройка") — это политическая и экономическая программа наиболее радикальной части Демократической партии США, предложенная конгрессменом Александрией Окасио-Кортес и в той или иной мере поддержанная многими кандидатами в президенты от Демпартии. Мы уже писали о сути этого манифеста зеленого популизма, который предполагает "обеспечение экономической безопасности" для всех, кто не может или не желает работать, отказ от использования нефти, газа и ядерной энергетики (во имя борьбы с глобальным потеплением), переход на зеленую энергию, радикальное сокращение количества личных автомобилей и авиаперелетов (тоже во имя борьбы с глобальным потеплением), а также ремонт всех зданий в США с прицелом на повышение энергоэффективности. На этом фоне желание составителей программы снизить количество коров (авторы программы публично сожалели о том, что за "десять лет свести количество коров в США до нуля не получится") выглядит вполне понятным. Видно, что программа писалась для того, чтобы понравиться буквально всем — начиная от веганов-избирателей и заканчивая миллионерами-предпринимателями, которые массово вкладываются в стартапы, обещающие вкусные "экологически чистые стейки" из синтетических волокон и пищевых добавок. Конечно, попытка реализовать данную программу угробит экономику США, ибо ее реализация, по самым скромным оценкам, потребует 90 триллионов долларов, притом что ВВП страны составляет чуть больше 19 триллионов, а госдолг — около 22 триллионов. Однако практика показывает, что многие политики готовы принимать и воплощать в жизнь даже самые деструктивные программы, если они позволяют им прийти к власти и удерживать эту власть как можно дольше. Если бы программа наиболее радикальных представителей Демократической партии США и их зеленых соратников из других западных стран ограничивалась детонацией их собственных экономик и подрывом уровня жизни американцев, немцев, французов и англичан, то можно было бы просто пожелать им максимального успеха и наслаждаться зрелищем со стороны. Проблема в том, что у всей "экологической" и "климатической" западной повестки есть ярко выраженная русофобская направленность, которая уже проявляется в конкретных антироссийских действиях, предпринимаемых под предлогом защиты планеты от изменения климата.менение климата Достаточно вспомнить свежий демарш президента Франции Макрона, который потребовал, чтобы транспортные компании не пользовались Северным морским путем, заявив: "Многие люди сегодня объясняют нам: глобальное потепление, потрясающие новости, лед тает на севере, мы откроем гораздо более быстрый маршрут, это здорово. Этот маршрут убьет нас в конце концов, потому что этот маршрут может быть быстрее, но это следствие нашей прошлой безответственности". Западные СМИ и эксперты обожают обвинять нашу страну в том, что Россия стремится заработать (!) на глобальном изменении климата, осуждая ее за то, что она собирается извлечь экономическую и военную выгоду, в то время как Запад будет страдать. "Некоторые россияне, к сожалению, считают, что глобальное потепление — это не так уж и плохо", — жалуется авторитетный журнал The Economist. "По мере таяния арктического льда Россия должна получить доступ к нефтяным и газовым месторождениям, исторически закрытым под северным льдом, (а еще Россия) наращивает потенциал для запуска крылатых ракет (с кораблей в частях Арктики, которые станут судоходными после таяния льдов), чтобы угрожать береговой линии США", — паникует американское издание Politico.ина" "Изменение климата может превратить Россию в сельскохозяйственную сверхдержаву, поскольку огромные части российской территории превращаются из необитаемой замерзшей тундры в плодородную землю. Потепление климата также может сделать Россию более привлекательным туристическим направлением, что еще больше поможет Кремлю в его диверсификации внутренней экономики", — негодует американский журнал National Interest, цитирующий мнение итальянской La Stampa. К сожалению, идеология "климатического безумия" на Западе набирает силу, и вполне вероятен сценарий, в котором новая холодная война будет предполагать суровое идеологическое противостояние с ярко выраженным экологическим аспектом. Так что по одну сторону баррикад могут оказаться приверженцы отката в XIX век, ограничений на выращивание коров и развитое сельское хозяйство, запрета нефти (как и газа, угля и ядерной энергетики), а по другую — "климатические реалисты" (на роль которых сейчас больше всего подходят Россия и Китай) с газовым отоплением, бензином, сочными стейками и желанием не бороться, а наслаждаться постоянно изменчивым климатом нашей прекрасной Земли. статью прочитали: 46 человек Комментарии