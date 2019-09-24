В США рассказали, чем Россия может компенсировать свое отставание в радиолокации

23 сентября 2019 42.TUT.BY

Несмотря на определенные преимущества, которых достигла в своем развитии российская авиация, в вопросах ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения) США прочно удерживают первенство. Издание Military Watch рассказало, чем могут ответить ВВС России на нарастающее отставание в этой области.

Источник: Military Watch

Отмечается, что первенство США удерживают и в сухопутной авиации ДРЛО (самолет E-3 Sentry) и в палубной (более легкий E-2 Hawkeye). Мощнейшие радары, стоящие на этих машинах, способны обнаружить и отслеживать до нескольких тысяч целей одновременно. По нему можно свободно наводить истребители и перехватчики, своевременно обнаруживать противника и даже направлять ракеты большой дальности.

Military Watch полагает, что наличие в рядах ВВС России самолетов ДРЛО А-50 не компенсирует отставания — американский E-3 превосходит их как в качественном, так и в количественном отношении. Даже модернизированные А-50У, вошедшие в строй в 2013 году, не могут потягаться с последними вариантами «двойника» из США — такими как E-3G. Последний имеет более легкий и мощный локатор, новую электронику и защиту от помех. Однако Россия готовится ответить на это введением в строй новой машины — А-100, которая начнет поступать в войска в начале 2020-х годов. Ожидается, что по крайней мере качественно она может сравниться и даже превзойти E-3G (добиться количественного равенства не позволяет высокая цена самолета и скромные возможности военного бюджета России).

Другой «мерой противодействия» с российской стороны может стать попытка вообще не пустить самолеты ДРЛО к месту возможного воздушного сражения. Достичь этого теоретически можно с помощью гиперзвуковых зенитных ракет большой дальности — такие могут использоваться как истребителями, так и наземными комплексами ПВО. Если в СССР для этого разрабатывался усовершенствованный вариант С-200Д с дальностью 300 км и скоростью ракет в 6 Махов, то сейчас на вооружение ставятся еще более продвинутые системы. К примеру, ракета 40Н6 для комплекса С-400 может летать уже на 400 километров. Ракеты «воздух-воздух» Р-37, используемые истребителями Су-35 и перехватчиками МиГ-31, также могут служить этой цели.

Источник: Military Watch

В начале 2020-х годов в строй могут войти и более совершенные системы, включая гиперзвуковые ракеты для С-500 с дальностью 600 километров. Если развернуть эти комплексы в Крыму, Калининграде и других западных точках России, использовать самолеты ДРЛО станет весьма тяжело — и США могут и не решиться развернуть свои E-3 и E-2 в радиусе действия российской ПВО.

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