навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
24.09.19  

Сколько преступлений приходится в России на долю приезжих из Центральной Азии

(0)
 
23.09.19   Редакция

Две статьи на одну тему - вооруженные силы Германии

(0)
 
22.09.19   Редакция

Рука Москвы всё длиннее и длиннее

(0)
 
22.09.19  

Кремлевский старец

(0)
 
21.09.19   Редакция

Из архива, 1949 год: Мир узнал о русской атомной бомбе

(0)

последние за вчера, 23.09.19  
 
04:16   Редакция

Две статьи на одну тему - вооруженные силы Германии

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
дата публикации 24.09.19 02:04
скаут: Игорь Львович;
   
 

В США рассказали, чем Россия может компенсировать свое отставание в радиолокации

23 сентября 2019   42.TUT.BY

Несмотря на определенные преимущества, которых достигла в своем развитии российская авиация, в вопросах ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения) США прочно удерживают первенство. Издание Military Watch рассказало, чем могут ответить ВВС России на нарастающее отставание в этой области.

Источник: Military Watch

Источник: Military Watch

Отмечается, что первенство США удерживают и в сухопутной авиации ДРЛО (самолет E-3 Sentry) и в палубной (более легкий E-2 Hawkeye). Мощнейшие радары, стоящие на этих машинах, способны обнаружить и отслеживать до нескольких тысяч целей одновременно. По нему можно свободно наводить истребители и перехватчики, своевременно обнаруживать противника и даже направлять ракеты большой дальности.

Military Watch полагает, что наличие в рядах ВВС России самолетов ДРЛО А-50 не компенсирует отставания — американский E-3 превосходит их как в качественном, так и в количественном отношении. Даже модернизированные А-50У, вошедшие в строй в 2013 году, не могут потягаться с последними вариантами «двойника» из США — такими как E-3G. Последний имеет более легкий и мощный локатор, новую электронику и защиту от помех. Однако Россия готовится ответить на это введением в строй новой машины — А-100, которая начнет поступать в войска в начале 2020-х годов. Ожидается, что по крайней мере качественно она может сравниться и даже превзойти E-3G (добиться количественного равенства не позволяет высокая цена самолета и скромные возможности военного бюджета России).

Другой «мерой противодействия» с российской стороны может стать попытка вообще не пустить самолеты ДРЛО к месту возможного воздушного сражения. Достичь этого теоретически можно с помощью гиперзвуковых зенитных ракет большой дальности — такие могут использоваться как истребителями, так и наземными комплексами ПВО. Если в СССР для этого разрабатывался усовершенствованный вариант С-200Д с дальностью 300 км и скоростью ракет в 6 Махов, то сейчас на вооружение ставятся еще более продвинутые системы. К примеру, ракета 40Н6 для комплекса С-400 может летать уже на 400 километров. Ракеты «воздух-воздух» Р-37, используемые истребителями Су-35 и перехватчиками МиГ-31, также могут служить этой цели.

Источник: Military Watch

Источник: Military Watch

В начале 2020-х годов в строй могут войти и более совершенные системы, включая гиперзвуковые ракеты для С-500 с дальностью 600 километров. Если развернуть эти комплексы в Крыму, Калининграде и других западных точках России, использовать самолеты ДРЛО станет весьма тяжело — и США могут и не решиться развернуть свои E-3 и E-2 в радиусе действия российской ПВО.



статью прочитали: 55 человек

   
теги: оружие  
   
Комментарии 

Сегодня статей опубликовано не было.


Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2019
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2019  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 