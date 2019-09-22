Рука Москвы всё длиннее и длиннее

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Четверо российских беглецов в Аргентине ожидают экстрадиции

Saturday, September 21st 2019

Российское правительство направило в Аргентину официальный запрос  о выдаче четырех своих граждан, обвиняемых в экономических преступлениях, заявил в  пятницу заместитель генерального прокурора Алексей Захаров, заявил в пятницу, на проходящей  в Буэнос-Айресе 24-й конференции Международной ассоциации прокуроров.

Захаров пояснил, что Аргентина и Россия подписали договор о взаимной правовой помощи и выдаче еще в 2014 году.

 Захаров пояснил, что Аргентина и Россия подписали договор о взаимной правовой помощи и выдаче еще в 2014 году.

«За последние три года не было ни одного случая экстрадиции. В настоящее время аргентинская сторона  рассматривает четыре наших запроса. Мы надеемся, что по ним будут приняты положительные решения », - цитирует Захарова российское агентство новостей ТАСС.

По словам представителя  делегации, Москва потребовала экстрадиции россиян, обвиняемых, в частности, в экономических преступлениях.

Захаров отметил, что Аргентина и Россия подписали договор о взаимной правовой помощи и выдаче, устанавливающий конструктивное сотрудничество между прокуратурами  двух стран еще в 2014 году. «Разработана двухлетняя программа сотрудничества. Мы надеемся, что после назначения генерального прокурора Аргентины она будет подписан и исполнен», - отметил он.

По словам Захарова, Россия также подписала договоры о правовой помощи с другими латиноамериканскими странами - Колумбией, Мексикой и Панамой. Министерство юстиции России работает над координацией двусторонних договоров с Бразилией, Доминиканской Республикой, Никарагуа, Парагваем и Уругваем. Москва также обсуждает соглашения об экстрадиции с Венесуэлой, Гватемалой, Доминиканской Республикой, Колумбией, Коста-Рикой, Парагваем и Эквадором.

По словам Захарова, около 200 человек ежегодно экстрадируются в Россию, а Россия удовлетворяет около 800 запросов об экстрадиции. Большинство запросов об экстрадиции удовлетворяются Германией, Венгрией, Словакией, Чешской Республикой и Францией. Между тем у России до сих пор нет соглашений об экстрадиции с Великобританией и США. «Все дело в политике, они это признают. Сейчас политическая ситуация сложная, мы не можем подписывать какие-либо документы», - заявил заместитель начальника Главного управления международного права и сотрудничества при Генеральной прокуратуре России Петр Городов.

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теги: Аргентина  
   
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